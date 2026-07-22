Max Verstappen reist met een goed gevoel af naar de Grand Prix van Hongarije. Na een sterk weekend op Spa-Francorchamps wil de Nederlander de stijgende lijn van Red Bull Racing doortrekken op de Hungaroring, waar komend weekend de laatste race voor de zomerstop wordt verreden.

Verstappen kende in België een van zijn beste weekenden van de afgelopen maanden. Red Bull besloot voorafgaand aan de Grand Prix de experimentele achtervleugel in te ruilen voor een conventioneler exemplaar, waardoor de RB22 een stuk stabieler aanvoelde. Dat betaalde zich uit met een sterke race, waarin de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk als derde over de finish kwam achter winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc.

Verstappen wil positieve lijn vasthouden

Terugblikkend op Spa sprak Verstappen van een geslaagd weekend. Volgens de Nederlander verliep alles vrijwel probleemloos en was het bovendien bijzonder om opnieuw een mijlpaal met het team te bereiken. Nu wil Red Bull die vorm vasthouden tijdens de laatste Grand Prix voor de zomerstop.

"Het weekend in Spa gaf ons veel vertrouwen. Vrijwel alles verliep zoals we hadden gehoopt en het was mooi om samen met het team opnieuw een bijzonder podiummoment mee te maken. Nu wacht nog één race voor de zomerstop en daarin willen we nog één keer het maximale uit ons pakket halen", aldus Verstappen.

Andere uitdaging wacht op de Hungaroring

De Hungaroring vraagt echter om een compleet andere aanpak dan Spa-Francorchamps. Waar het Belgische circuit bekendstaat om de lange rechte stukken en snelle bochten, draait het in Hongarije juist om maximale downforce en een perfect uitgebalanceerde auto.

Verstappen verwacht daarom dat Red Bull opnieuw snel de juiste afstelling moet vinden. "De Hungaroring is totaal anders dan Spa, dus we zullen moeten afwachten waar we precies staan. Het wordt belangrijk om vanaf de eerste vrije training de auto goed af te stellen, want een sterke start van het weekend maakt vaak het verschil. Hopelijk zitten we er meteen goed bij en kunnen we het maximale uit de auto halen. Het is interessant om te zien hoe competitief we daar zullen zijn. Bovendien kunnen we in Hongarije altijd rekenen op veel steun van de fans, dus we kijken uit naar het weekend."