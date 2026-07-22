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Verstappen waarschuwt Red Bull: "We moeten er meteen staan"

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Verstappen waarschuwt Red Bull: "We moeten er meteen staan"

Max Verstappen reist met een goed gevoel af naar de Grand Prix van Hongarije. Na een sterk weekend op Spa-Francorchamps wil de Nederlander de stijgende lijn van Red Bull Racing doortrekken op de Hungaroring, waar komend weekend de laatste race voor de zomerstop wordt verreden.

Verstappen kende in België een van zijn beste weekenden van de afgelopen maanden. Red Bull besloot voorafgaand aan de Grand Prix de experimentele achtervleugel in te ruilen voor een conventioneler exemplaar, waardoor de RB22 een stuk stabieler aanvoelde. Dat betaalde zich uit met een sterke race, waarin de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk als derde over de finish kwam achter winnaar Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc.

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Verstappen wil positieve lijn vasthouden

Terugblikkend op Spa sprak Verstappen van een geslaagd weekend. Volgens de Nederlander verliep alles vrijwel probleemloos en was het bovendien bijzonder om opnieuw een mijlpaal met het team te bereiken. Nu wil Red Bull die vorm vasthouden tijdens de laatste Grand Prix voor de zomerstop.

"Het weekend in Spa gaf ons veel vertrouwen. Vrijwel alles verliep zoals we hadden gehoopt en het was mooi om samen met het team opnieuw een bijzonder podiummoment mee te maken. Nu wacht nog één race voor de zomerstop en daarin willen we nog één keer het maximale uit ons pakket halen", aldus Verstappen.

Andere uitdaging wacht op de Hungaroring

De Hungaroring vraagt echter om een compleet andere aanpak dan Spa-Francorchamps. Waar het Belgische circuit bekendstaat om de lange rechte stukken en snelle bochten, draait het in Hongarije juist om maximale downforce en een perfect uitgebalanceerde auto.

Verstappen verwacht daarom dat Red Bull opnieuw snel de juiste afstelling moet vinden. "De Hungaroring is totaal anders dan Spa, dus we zullen moeten afwachten waar we precies staan. Het wordt belangrijk om vanaf de eerste vrije training de auto goed af te stellen, want een sterke start van het weekend maakt vaak het verschil. Hopelijk zitten we er meteen goed bij en kunnen we het maximale uit de auto halen. Het is interessant om te zien hoe competitief we daar zullen zijn. Bovendien kunnen we in Hongarije altijd rekenen op veel steun van de fans, dus we kijken uit naar het weekend."

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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