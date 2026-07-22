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Waarom GP Hongarije cruciaal wordt voor Formule 1-toekomst

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Waarom GP Hongarije cruciaal wordt voor Formule 1-toekomst

Komend weekend hervat het Formule 1-circus zich in Boedapest op de Hungaroring. Daar zal de Grand Prix van Hongarije verreden worden, de laatste race voor de zomerstop. Het 70 ronden durende duel zal allesbepalend worden voor de toekomst van de koningsklasse van de autosport. 

Op de Hungaroring zal Andrea Kimi Antonelli ongetwijfeld zijn voorsprong willen vergroten op onder andere Lewis Hamilton en George Russell. De Italiaan verkeert in bloedvorm en ging afgelopen weekend op Spa-Francorchamps ongenaakbaar naar de overwinning. Langzaamaan begint de tijd te dringen voor beide Engelsmannen, aangezien het 19-jarige pronkstuk van Mercedes 45 punten los staat. Daarnaast is er eveneens het nodige geweld naast de baan waarvoor Hongarije een kantelpunt kan gaan worden. 

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Stoelendans wordt bepaald in Boedapest

De toekomst van een aantal toppers in de Formule 1 is nog altijd niet bepaald. Max Verstappen, Fernando Alonso en Carlos Sainz lijken voorlopig de sleutel in handen te hebben wat betreft de rijdersmarkt. Alledrie ogen dit seizoen ontevreden bij respectievelijk Red Bull Racing, Aston Martin en Williams en zijn daarom meerdere malen in verband gebracht met een vertrek. 

Aston Martin, dat een hopeloos seizoen tot dusver kent, zal op de Hungaroring aantreden met het eerste grote upgrade-pakket. Met compleet nieuwe aerodynamica op de AMR26 hopen Adrian Newey en consorten de Spanjaard te overtuigen om langer te blijven. 

Mochten de vernieuwingen niet werken, bestaat de kans er dat Alonso of een F1-pensioen neemt of een terugkeer bij Alpine in werking gaat zetten. Dat kan het startschot worden van een domino-effect jegens de grid van 2027. 

Wat doen de technische foefjes op Hungaroring?

Daarnaast kan de discussie wat betreft de techniek in 2026 voor een deel beëindigd worden. McLaren zal talent Leonardo Fornaroli tijdens de eerste vrije training de baan opsturen die een verbeterde versie van de veelbesproken 'Macarena-vleugel' gaat testen. Wellicht dat op basis van zijn data er vooruitgang geboekt kan gaan worden door de FIA. 

De 'Macarena-vleugel' zorgde voor de nodige controverse gedurende dit F1-seizoen. In Oostenrijk en Groot-Brittannië crashte Verstappen op gevaarlijke wijze vanwege gebreken op zijn achtervleugel. Nadien haalde Red Bull Racing het technische foefje van de RB22, al hoopt het in de toekomst het er weer op te kunnen zetten. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • NicoS

    Posts: 21.043

    Na het lezen van het artikel heb ik nog geen idee waarom Budapest cruciaal wordt voor de toekomst van de F1…..

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 15:30
    • Larry Perkins

      Posts: 66.509

      Nog acht stukjes met evenveel cliffhangers @NicoS en dan volgt in berichtje nummer tien de ontknoping. Waarschijnlijk, wellicht, misschien, of toch niet...

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 15:36
  • Larry Perkins

    Posts: 66.509

    De GP van Hongarije wordt niet alleen cruciaal voor de toekomst van de Formule 1, want als alle updates niet werken wordt onder leiding van Nederlandse waterbouwkundigen De Straat van Hormuz definitief drooggelegd...

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 15:31
  • Erwinnaar

    Posts: 5.780

    Dus RedBull moet maar zorgen voor goed spul dit weekeinde want er wordt al gesproken over geweld naast de baan.

    Wordt dus oppassen met zijn allen daar.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 15:41

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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