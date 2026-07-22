Komend weekend hervat het Formule 1-circus zich in Boedapest op de Hungaroring. Daar zal de Grand Prix van Hongarije verreden worden, de laatste race voor de zomerstop. Het 70 ronden durende duel zal allesbepalend worden voor de toekomst van de koningsklasse van de autosport.

Op de Hungaroring zal Andrea Kimi Antonelli ongetwijfeld zijn voorsprong willen vergroten op onder andere Lewis Hamilton en George Russell. De Italiaan verkeert in bloedvorm en ging afgelopen weekend op Spa-Francorchamps ongenaakbaar naar de overwinning. Langzaamaan begint de tijd te dringen voor beide Engelsmannen, aangezien het 19-jarige pronkstuk van Mercedes 45 punten los staat. Daarnaast is er eveneens het nodige geweld naast de baan waarvoor Hongarije een kantelpunt kan gaan worden.

Stoelendans wordt bepaald in Boedapest

De toekomst van een aantal toppers in de Formule 1 is nog altijd niet bepaald. Max Verstappen, Fernando Alonso en Carlos Sainz lijken voorlopig de sleutel in handen te hebben wat betreft de rijdersmarkt. Alledrie ogen dit seizoen ontevreden bij respectievelijk Red Bull Racing, Aston Martin en Williams en zijn daarom meerdere malen in verband gebracht met een vertrek.

Aston Martin, dat een hopeloos seizoen tot dusver kent, zal op de Hungaroring aantreden met het eerste grote upgrade-pakket. Met compleet nieuwe aerodynamica op de AMR26 hopen Adrian Newey en consorten de Spanjaard te overtuigen om langer te blijven.

Mochten de vernieuwingen niet werken, bestaat de kans er dat Alonso of een F1-pensioen neemt of een terugkeer bij Alpine in werking gaat zetten. Dat kan het startschot worden van een domino-effect jegens de grid van 2027.

Wat doen de technische foefjes op Hungaroring?

Daarnaast kan de discussie wat betreft de techniek in 2026 voor een deel beëindigd worden. McLaren zal talent Leonardo Fornaroli tijdens de eerste vrije training de baan opsturen die een verbeterde versie van de veelbesproken 'Macarena-vleugel' gaat testen. Wellicht dat op basis van zijn data er vooruitgang geboekt kan gaan worden door de FIA.

De 'Macarena-vleugel' zorgde voor de nodige controverse gedurende dit F1-seizoen. In Oostenrijk en Groot-Brittannië crashte Verstappen op gevaarlijke wijze vanwege gebreken op zijn achtervleugel. Nadien haalde Red Bull Racing het technische foefje van de RB22, al hoopt het in de toekomst het er weer op te kunnen zetten.