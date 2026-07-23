Lando Norris heeft na de Grand Prix van België stevige kritiek geuit op de strategie van McLaren. De Brit is ervan overtuigd dat er veel meer in het vat zat dan zijn uiteindelijke zevende plaats en stelt zelfs dat een podiumplaats, of misschien wel de overwinning, binnen handbereik lag.

Norris moest in Spa-Francorchamps vanaf de dertiende plaats vertrekken na een gridstraf, maar werkte zich gedurende de race knap naar voren. Toch bleef de McLaren-coureur na afloop vooral achter met een gevoel van gemiste kansen.

Norris wijst naar strategie van McLaren

Volgens Norris was de snelheid van de MCL40 tijdens de race uitstekend, maar pakte de strategie van McLaren volledig verkeerd uit. Vooral de timing van de Virtual Safety Cars speelde de Brit parten.

"De snelheid was echt ontzettend goed. Als je puur naar ons tempo kijkt, hadden we vandaag normaal gesproken zonder problemen op het podium moeten eindigen. Natuurlijk maakte mijn start vanaf P13 het lastiger, maar ik had het gevoel dat er veel meer mogelijk was."

De McLaren-coureur wees vervolgens op de strategische keuzes van zijn team. "De Virtual Safety Cars vielen precies op de verkeerde momenten voor ons. Ze speelden de coureurs op de harde band juist in de kaart en kwamen voor mij net te vroeg. We moeten goed analyseren of we tijdens zo'n VSC niet gewoon hadden moeten stoppen."

'Zelfs de overwinning was mogelijk'

Volgens Norris kostte de strategie hem uiteindelijk enorm veel tijd. Ook een trage pitstop hielp daar niet bij, waardoor zijn kansen op een topresultaat definitief verdwenen.

"Door die keuzes verloor ik ongeveer tien seconden en tijdens de pitstop kwamen daar nog eens vijf of zes seconden bij. Dat is in totaal zo'n zestien seconden extra op mijn racetijd. Als je al vanaf de dertiende plaats moet vertrekken, maak je het jezelf dan wel heel moeilijk."

Norris baalde zichtbaar van de gemiste kans en denkt dat McLaren veel meer uit de race had kunnen halen. "Ik denk eerlijk gezegd niet dat we onze race nóg moeilijker hadden kunnen maken. Het tempo was goed genoeg voor een podium en misschien zelfs voor de overwinning. Juist daarom is het zo jammer dat we onszelf nooit echt de kans hebben gegeven om daarvoor te vechten."