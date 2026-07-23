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Norris haalt uit naar McLaren: "Had kunnen winnen op Spa"

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Norris haalt uit naar McLaren: "Had kunnen winnen op Spa"

Lando Norris heeft na de Grand Prix van België stevige kritiek geuit op de strategie van McLaren. De Brit is ervan overtuigd dat er veel meer in het vat zat dan zijn uiteindelijke zevende plaats en stelt zelfs dat een podiumplaats, of misschien wel de overwinning, binnen handbereik lag.

Norris moest in Spa-Francorchamps vanaf de dertiende plaats vertrekken na een gridstraf, maar werkte zich gedurende de race knap naar voren. Toch bleef de McLaren-coureur na afloop vooral achter met een gevoel van gemiste kansen.

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Norris wijst naar strategie van McLaren

Volgens Norris was de snelheid van de MCL40 tijdens de race uitstekend, maar pakte de strategie van McLaren volledig verkeerd uit. Vooral de timing van de Virtual Safety Cars speelde de Brit parten.

"De snelheid was echt ontzettend goed. Als je puur naar ons tempo kijkt, hadden we vandaag normaal gesproken zonder problemen op het podium moeten eindigen. Natuurlijk maakte mijn start vanaf P13 het lastiger, maar ik had het gevoel dat er veel meer mogelijk was."

De McLaren-coureur wees vervolgens op de strategische keuzes van zijn team. "De Virtual Safety Cars vielen precies op de verkeerde momenten voor ons. Ze speelden de coureurs op de harde band juist in de kaart en kwamen voor mij net te vroeg. We moeten goed analyseren of we tijdens zo'n VSC niet gewoon hadden moeten stoppen."

'Zelfs de overwinning was mogelijk'

Volgens Norris kostte de strategie hem uiteindelijk enorm veel tijd. Ook een trage pitstop hielp daar niet bij, waardoor zijn kansen op een topresultaat definitief verdwenen.

"Door die keuzes verloor ik ongeveer tien seconden en tijdens de pitstop kwamen daar nog eens vijf of zes seconden bij. Dat is in totaal zo'n zestien seconden extra op mijn racetijd. Als je al vanaf de dertiende plaats moet vertrekken, maak je het jezelf dan wel heel moeilijk."

Norris baalde zichtbaar van de gemiste kans en denkt dat McLaren veel meer uit de race had kunnen halen. "Ik denk eerlijk gezegd niet dat we onze race nóg moeilijker hadden kunnen maken. Het tempo was goed genoeg voor een podium en misschien zelfs voor de overwinning. Juist daarom is het zo jammer dat we onszelf nooit echt de kans hebben gegeven om daarvoor te vechten."

jd2000

Posts: 7.855

Had, als....... Hamilton, Leclerc, Russell, zij dachten dat ook. Helaas pindakaas, zullen we maar zeggen.

  • 2
  • 23 jul 2026 - 08:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (5)

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  • jd2000

    Posts: 7.855

    Had, als....... Hamilton, Leclerc, Russell, zij dachten dat ook. Helaas pindakaas, zullen we maar zeggen.

    • + 2
    • 23 jul 2026 - 08:54
  • NicoS

    Posts: 21.056

    Papaya rules Lando….
    Het is niet de bedoeling dat als je achter je teamgenoot rijdt je er met betere strategie voor komt…..;)
    Even zonder dollen, ik snapte ook niet waarom ze hem niet tijdens de VSC binnen haalden, dat zijn gratis seconden die je zo kunt pakken.
    Strategie en McLaren….. het blijft maar een probleem daar.

    • + 2
    • 23 jul 2026 - 08:56
    • skibeest

      Posts: 2.127

      Als je kijkt naar Hadjar, zie je dat een vroege stop gewoon heeft gewerkt

      • + 2
      • 23 jul 2026 - 11:45
    • hupholland

      Posts: 10.096

      Norris moest naar de medium, daar was het misschien nog wat vroeg voor. De harde band deed het dit weekend goed. Bovendien zat hij volgens mij net weer achter Piastri die hij de ronde daarvoor nog had ingehaald (komend vanaf P13), maar die ging er op Kemmel gewoon weer langs. Een dubbelstack had Norris alsnog 5 seconden gekost waarschijnlijk. Weet niet of je McLaren hier veel kunt verwijten, met Piastri deden ze wel het juiste.

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 12:08
    • NicoS

      Posts: 21.056

      Als ik de woorden van Lando zo lees, dan valt het team wel iets te verwijten. Maar goed, je verandert er toch niets aan.

      • + 1
      • 23 jul 2026 - 12:47

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Ferrari
285
3
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151
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64
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.533
  • Podiums 46
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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