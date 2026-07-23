De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1, maar volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies is er geen reden tot paniek. De Fransman erkent dat andere teams interesse tonen in de Nederlander, terwijl ook Red Bull zelf wordt benaderd door coureurs. Toch is hij ervan overtuigd dat Verstappen aan boord blijft als de RB22 verder wordt verbeterd.

Verstappen ligt nog tot eind 2028 vast bij Red Bull Racing, maar zijn contract bevat prestatieclausules waardoor hij na dit seizoen zou kunnen vertrekken. De afgelopen maanden werd de viervoudig wereldkampioen in verband gebracht met onder meer Mercedes en McLaren, al lijkt een overstap op korte termijn steeds minder waarschijnlijk.

Mekies ziet ideale combinatie bij Red Bull

Mekies bevestigt dat de interesse op de rijdersmarkt van twee kanten komt. Volgens de Red Bull-teambaas is het logisch dat Verstappen door meerdere teams wordt benaderd, terwijl ook Red Bull geregeld telefoontjes krijgt van coureurs die graag voor de renstal willen rijden. Toch blijft de focus volledig op het verbeteren van de auto liggen.

"Dat werkt twee kanten op. Het is niet vreemd dat teams informeren naar Max, want hij is simpelweg de beste coureur ter wereld. Tegelijkertijd krijgen wij als topteam ook regelmatig telefoontjes van sterke rijders die interesse hebben. Dat hoort nu eenmaal bij de Formule 1. Voor ons verandert dat niets: we moeten de auto sneller maken. Dan houd je vanzelf de beste coureur ter wereld binnenboord. Bovendien zien we hoeveel progressie Isack Hadjar naast Max boekt. Dat is voor ons de ideale line-up en die willen we graag behouden", aldus Mekies tegenover Sky Sports.

Red Bull gelooft in verdere stappen

Volgens Mekies heeft Red Bull de afgelopen maanden al enorme vooruitgang geboekt. Sinds de grote update tijdens de Grand Prix van Oostenrijk is Verstappen twee keer op het podium geëindigd, terwijl Hadjar inmiddels zes races op rij in de top zes finishte. De Fransman ziet daarom geen reden om te twijfelen aan de koers van het team.

"We begonnen het seizoen op meer dan een seconde van de snelste teams en dat had alles te maken met de late titelstrijd van vorig jaar en de enorme uitdaging van de nieuwe motorreglementen. Inmiddels praten we niet meer over een seconde, maar over twee of drie tienden. Dat zijn de lastigste tienden om te vinden, maar daar ligt nu onze volledige focus. Als je een seconde tekortkomt, is Max gefrustreerd en dat begrijpen we volledig. De beste manier om alle speculaties over zijn toekomst te laten verdwijnen, is die laatste tienden vinden. Red Bull heeft maar één doel en dat is winnen. Dat is precies hetzelfde doel als Max. Daarom blijven we als één team werken om opnieuw de snelste auto op de grid te bouwen."