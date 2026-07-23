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Red Bull doet alles om Verstappen te behouden: "Max is de beste van de wereld"

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Red Bull doet alles om Verstappen te behouden: "Max is de beste van de wereld"

De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1, maar volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies is er geen reden tot paniek. De Fransman erkent dat andere teams interesse tonen in de Nederlander, terwijl ook Red Bull zelf wordt benaderd door coureurs. Toch is hij ervan overtuigd dat Verstappen aan boord blijft als de RB22 verder wordt verbeterd.

Verstappen ligt nog tot eind 2028 vast bij Red Bull Racing, maar zijn contract bevat prestatieclausules waardoor hij na dit seizoen zou kunnen vertrekken. De afgelopen maanden werd de viervoudig wereldkampioen in verband gebracht met onder meer Mercedes en McLaren, al lijkt een overstap op korte termijn steeds minder waarschijnlijk.

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Mekies ziet ideale combinatie bij Red Bull

Mekies bevestigt dat de interesse op de rijdersmarkt van twee kanten komt. Volgens de Red Bull-teambaas is het logisch dat Verstappen door meerdere teams wordt benaderd, terwijl ook Red Bull geregeld telefoontjes krijgt van coureurs die graag voor de renstal willen rijden. Toch blijft de focus volledig op het verbeteren van de auto liggen.

"Dat werkt twee kanten op. Het is niet vreemd dat teams informeren naar Max, want hij is simpelweg de beste coureur ter wereld. Tegelijkertijd krijgen wij als topteam ook regelmatig telefoontjes van sterke rijders die interesse hebben. Dat hoort nu eenmaal bij de Formule 1. Voor ons verandert dat niets: we moeten de auto sneller maken. Dan houd je vanzelf de beste coureur ter wereld binnenboord. Bovendien zien we hoeveel progressie Isack Hadjar naast Max boekt. Dat is voor ons de ideale line-up en die willen we graag behouden", aldus Mekies tegenover Sky Sports.

Red Bull gelooft in verdere stappen

Volgens Mekies heeft Red Bull de afgelopen maanden al enorme vooruitgang geboekt. Sinds de grote update tijdens de Grand Prix van Oostenrijk is Verstappen twee keer op het podium geëindigd, terwijl Hadjar inmiddels zes races op rij in de top zes finishte. De Fransman ziet daarom geen reden om te twijfelen aan de koers van het team.

"We begonnen het seizoen op meer dan een seconde van de snelste teams en dat had alles te maken met de late titelstrijd van vorig jaar en de enorme uitdaging van de nieuwe motorreglementen. Inmiddels praten we niet meer over een seconde, maar over twee of drie tienden. Dat zijn de lastigste tienden om te vinden, maar daar ligt nu onze volledige focus. Als je een seconde tekortkomt, is Max gefrustreerd en dat begrijpen we volledig. De beste manier om alle speculaties over zijn toekomst te laten verdwijnen, is die laatste tienden vinden. Red Bull heeft maar één doel en dat is winnen. Dat is precies hetzelfde doel als Max. Daarom blijven we als één team werken om opnieuw de snelste auto op de grid te bouwen."

Rimmer

Posts: 13.406

Lando was ook een klap sneller dan Max in Spa. RBR houdt het hoofd boven water dankzij Max. Dat is voor de anti-maxxers echter maar moeilijk te accepteren.

  • 4
  • 23 jul 2026 - 10:45
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Schumi86

    Posts: 646

    Jullie batterij is niet goed, daar ligt het probleem.

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 08:25
    • Rimmer

      Posts: 13.406

      We gaan nu toch niet beweren dat Ford van het niveau Ford is?
      Dat is hetzelfde als zeggen dat Renol en Citroën rotzooi is.

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 09:59
  • Spannenburg

    Posts: 168

    Voorlopig ligt Red Bull voor op McLaren die vorig jaar toch nog eerder stopte met de 2025 auto. Dus zo slecht doen ze het nog niet.

    • + 2
    • 23 jul 2026 - 08:39
    • f(1)orum

      Posts: 10.278

      McLaren staat vooralsnog voor RBR in de constructeursstrijd.

      • + 3
      • 23 jul 2026 - 09:08
    • Rimmer

      Posts: 13.406

      Lando was ook een klap sneller dan Max in Spa. RBR houdt het hoofd boven water dankzij Max. Dat is voor de anti-maxxers echter maar moeilijk te accepteren.

      • + 4
      • 23 jul 2026 - 10:45
    • NicoS

      Posts: 21.054

      Als Lando een klap sneller was dan had hij wel voor Max geëindigd.
      Dat klap sneller is vertekend door de strategie om lang door te rijden op harde banden, en een laatste korte stint op de mediums die hij niet hoefde te sparen. Dat hij daardoor de snelste op de baan was is logisch, maar heeft wel een reden. Zelfs Hadjar die achteraan startte eindigde voor Lando.
      Misschien moet je eens wat beter kijken, en de feiten wat beter benoemen dan maar wat roepen @Rimmer.
      McLaren en RBR zitten op hetzelfde niveau op dit moment.

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 11:32
  • Regenrace

    Posts: 2.785

    Team Verstappen luistert mee: "Oh mooi. In dat geval, betaal ons dan maar alles."

    • + 1
    • 23 jul 2026 - 09:53
  • meister

    Posts: 4.334

    Max durft toch niet weg te gaan.
    Sterker als Max weg gaat denk ik dat Red Bull er over een paar jaar veel beter voor staat dan als Max zou blijven.

    Als Max weg is moeten ze opeens wel een goede auto bouwen. Nu wordt alles gemaskeerd door Max waardoor het nog wat lijkt.

    • + 3
    • 23 jul 2026 - 10:17
    • NicoS

      Posts: 21.054

      Interessante theorie….
      Dus nu doen ze maar wat wil je zeggen….;)

      • + 0
      • 23 jul 2026 - 11:33

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WK standen 2026

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Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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10
Aston Martin
1
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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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