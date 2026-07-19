Carlos Sainz heeft gereageerd op de opvallende boordradio van Andrea Kimi Antonelli tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van België. De Mercedes-coureur noemde de Spanjaard een 'idioot' nadat hij zich gehinderd voelde op Spa-Francorchamps, maar volgens Sainz was daar helemaal geen reden voor. Tegelijkertijd wees de Williams-coureur fijntjes naar de strengere regels van de FIA rond taalgebruik.

Het incident vond plaats tijdens een snelle ronde van Antonelli, die zich zichtbaar ergerde aan de Williams van Sainz. De Italiaan liet zijn frustratie direct blijken via de boordradio, maar de Spanjaard ziet de situatie heel anders.

Sainz pareert kritiek van Antonelli

Volgens Sainz was er nauwelijks sprake van een incident en begrijpt hij niet waarom de WK-leider zo fel reageerde. De Madrileen erkent dat Antonelli misschien had gehoopt dat hij eerder opzij zou gaan, maar vindt de reactie buiten proportie.

"Het stelde eigenlijk weinig voor. Misschien had hij het gevoel dat ik hem in de weg zat of dat ik sneller aan de kant had kunnen gaan, maar dat zie ik anders. Dat is in ieder geval geen reden om mij meteen een idioot te noemen via de boordradio", aldus Sainz geciteerd door Soy Motor.

Daar bleef het niet bij, want de Williams-coureur deelde ook een subtiele sneer uit richting de Mercedes-rijder. "De FIA is de laatste tijd juist strenger geworden op het gebruik van scheldwoorden. Misschien kan hij zich dus beter een beetje kalmeren", voegde hij eraan toe.

Williams blijft zoeken naar snelheid

Los van het akkefietje kende Williams opnieuw een lastige trainingsdag. Sainz eindigde als twintigste in de eerste vrije training, maar wist zich in de tweede sessie nog op te werken naar de zestiende plaats. Volgens de Spanjaard kwam het matige optreden in FP1 vooral door een technisch probleem.

"Ik reed in de eerste training niet met de afstelling waarvan we dachten dat die onder de auto zat. Dat heeft ons flink benadeeld. Daarna hebben we de auto voor de tweede training een stuk beter gekregen, waardoor ik meer vertrouwen had", legde Sainz uit.

Toch blijft Williams volgens hem nog altijd achter op de concurrentie. "We kwamen dichter bij de limiet, maar we zijn nog lang niet waar we willen staan. We proberen van alles met de voorvleugel, de vloer en de mechanische afstelling, maar voorlopig levert dat nog niet het gewenste resultaat op." Daarnaast kreeg Sainz ook nog een waarschuwing van de stewards nadat hij de witte lijn bij de ingang van de pitstraat overschreed. Volgens de Spanjaard was dat het gevolg van een te late instructie vanaf de pitmuur, al nam hij zelf ook zijn verantwoordelijkheid voor de fout.