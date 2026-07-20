De discussie over de sterkste krachtbron in de Formule 1 is na de Grand Prix van België opnieuw opgelaaid. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde na afloop dat zijn team over de beste power unit van het veld beschikt, een uitspraak die opvallend genoeg direct werd ondersteund door Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Daarmee komt ook het veelbesproken ADUO-systeem van de FIA opnieuw onder een vergrootglas te liggen.

De FIA beoordeelde Red Bull-Ford Powertrains eerder nog als de benchmark op het gebied van de V6-verbrandingsmotor. Red Bull was het daar nooit mee eens en hield vol dat Mercedes juist de sterkste krachtbron heeft. Door de uitspraken van Wolff en Mekies lijkt die discussie opnieuw volledig open te liggen.

'Wij hebben de sterkste power unit'

Na de uitvalbeurt van George Russell op Spa, veroorzaakt door een vermogensprobleem dat alle Mercedes-motoren trof, nam Wolff de verantwoordelijkheid volledig op zich. "We hadden een probleem waardoor alle Mercedes-motoren vermogen verloren op het rechte stuk. Dat heeft George zwaar geraakt en daarvoor dragen wij honderd procent de verantwoordelijkheid", zei de Oostenrijker.

Tegelijkertijd benadrukte Wolff dat Mercedes op pure prestaties niets tekortkomt. "Wij beschikken over de krachtigste power unit en ook over een auto waarmee je races kunt winnen. Iedereen binnen het team werkt keihard om fouten te voorkomen, maar uiteindelijk blijft dit een technische sport waarin mensen werken en fouten kunnen gebeuren." Wolff wees daarbij ook op eerdere betrouwbaarheidsproblemen, waardoor zowel Russell als Andrea Kimi Antonelli dit seizoen al kostbare punten verloren.

Red Bull steunt Mercedes en kijkt naar FIA

Opvallend genoeg schaarde Mekies zich volledig achter de woorden van Wolff. "Toto heeft gelijk", stelde de Red Bull-teambaas. "Ook wij denken dat Mercedes de krachtigste power unit heeft. Dat zagen we dit weekend opnieuw, zeker op de rechte stukken. Maar eerlijk gezegd is dat al veel langer het geval en op Spa kwam dat door de eigenschappen van het circuit alleen nog duidelijker naar voren."

Daarmee verschuift de aandacht nu naar de FIA. Na de Grand Prix van Hongarije sluit namelijk de tweede ADUO-periode af, waarna de internationale autosportfederatie opnieuw bepaalt welke motorfabrikanten recht hebben op extra ontwikkelingsmogelijkheden. Red Bull hoopt dat Mercedes ditmaal als benchmark wordt aangemerkt. Gebeurt dat inderdaad, dan kan Red Bull zelf profiteren van extra upgrades aan de power unit, terwijl ook Ferrari, Honda en Audi hun ontwikkelingsruimte mogelijk behouden. Daarmee dreigt de politieke strijd achter de schermen de komende weken minstens zo interessant te worden als de actie op de baan.