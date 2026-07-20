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Wolff geeft het toe: "Mercedes heeft een betere motor dan Red Bull"

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Wolff geeft het toe: "Mercedes heeft een betere motor dan Red Bull"

De discussie over de sterkste krachtbron in de Formule 1 is na de Grand Prix van België opnieuw opgelaaid. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde na afloop dat zijn team over de beste power unit van het veld beschikt, een uitspraak die opvallend genoeg direct werd ondersteund door Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Daarmee komt ook het veelbesproken ADUO-systeem van de FIA opnieuw onder een vergrootglas te liggen.

De FIA beoordeelde Red Bull-Ford Powertrains eerder nog als de benchmark op het gebied van de V6-verbrandingsmotor. Red Bull was het daar nooit mee eens en hield vol dat Mercedes juist de sterkste krachtbron heeft. Door de uitspraken van Wolff en Mekies lijkt die discussie opnieuw volledig open te liggen.

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'Wij hebben de sterkste power unit'

Na de uitvalbeurt van George Russell op Spa, veroorzaakt door een vermogensprobleem dat alle Mercedes-motoren trof, nam Wolff de verantwoordelijkheid volledig op zich. "We hadden een probleem waardoor alle Mercedes-motoren vermogen verloren op het rechte stuk. Dat heeft George zwaar geraakt en daarvoor dragen wij honderd procent de verantwoordelijkheid", zei de Oostenrijker.

Tegelijkertijd benadrukte Wolff dat Mercedes op pure prestaties niets tekortkomt. "Wij beschikken over de krachtigste power unit en ook over een auto waarmee je races kunt winnen. Iedereen binnen het team werkt keihard om fouten te voorkomen, maar uiteindelijk blijft dit een technische sport waarin mensen werken en fouten kunnen gebeuren." Wolff wees daarbij ook op eerdere betrouwbaarheidsproblemen, waardoor zowel Russell als Andrea Kimi Antonelli dit seizoen al kostbare punten verloren.

Red Bull steunt Mercedes en kijkt naar FIA

Opvallend genoeg schaarde Mekies zich volledig achter de woorden van Wolff. "Toto heeft gelijk", stelde de Red Bull-teambaas. "Ook wij denken dat Mercedes de krachtigste power unit heeft. Dat zagen we dit weekend opnieuw, zeker op de rechte stukken. Maar eerlijk gezegd is dat al veel langer het geval en op Spa kwam dat door de eigenschappen van het circuit alleen nog duidelijker naar voren."

Daarmee verschuift de aandacht nu naar de FIA. Na de Grand Prix van Hongarije sluit namelijk de tweede ADUO-periode af, waarna de internationale autosportfederatie opnieuw bepaalt welke motorfabrikanten recht hebben op extra ontwikkelingsmogelijkheden. Red Bull hoopt dat Mercedes ditmaal als benchmark wordt aangemerkt. Gebeurt dat inderdaad, dan kan Red Bull zelf profiteren van extra upgrades aan de power unit, terwijl ook Ferrari, Honda en Audi hun ontwikkelingsruimte mogelijk behouden. Daarmee dreigt de politieke strijd achter de schermen de komende weken minstens zo interessant te worden als de actie op de baan.

NicoS

Posts: 21.020

Toto heeft het over de PU, en niet over de ICE…..

  • 2
  • 20 jul 2026 - 17:41
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Laurent Mekies Red Bull Racing Mercedes

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.471

    2026 F1 Belgian GP RACE analysis by Peter Windsor
    (18,50 minuten)

    https://youtu.be/W06FMXzTTyY

    Windsor heeft gelijk want hij vond Max Verstappen DOTD…

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 16:39
  • SennaS

    Posts: 12.422

    Wij van wc eend…stukje Mercedes pr is Toto niet vreemd.
    De fia heeft de feitelijke gemeten data en daar komt rbr duidelijk rbr als beste naar voren, aldus rbr

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 17:31
    • SennaS

      Posts: 12.422

      *aldus de fia

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 17:32
    • NicoS

      Posts: 21.018

      Toto heeft het over de PU, en niet over de ICE…..

      • + 2
      • 20 jul 2026 - 17:41
    • snailer

      Posts: 33.914

      Iedereen die durft te beweren dat de train van Red Bull het best is, die spoort niet.

      Daarbij. Die ice is niet de verschilmaker. Juist de component waar Mercedes het grote verschil mee maakt keer op keer wordt niet gewogen door de FIA.


      Het is heel simpel de huidige regels gelden. En Mercedes heeft de krachtigste power unit.
      Dat hebben ze zelf gedaan. Niets gestolen. Klasse en terecht dat ze het WDC en WCC leiden.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 18:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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