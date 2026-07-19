Mathias Lauda vindt het opvallend dat Ferrari nog geen contact heeft gezocht met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en Lauda stelt dat als hij bij Ferrari zou werken, hij in ieder geval met Verstappen zou hebben benaderd.

Verstappens toekomst was in de afgelopen weken regelmatig het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en zijn naam werd nadrukkelijk genoemd bij McLaren. Inmiddels lijkt het er steeds meer op dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull gaat blijven, waar hij nog tot en met 2028 onder contract staat. Verstappen kan in theorie gebruikmaken van zijn exitclausules, waardoor hij makkelijker kan vertrekken.

Waarom heeft Ferrari nog niet gebeld?

Verstappen werd in het verleden in verband gebracht met Mercedes en McLaren, maar zijn naam viel nooit bij Ferrari. Oud-coureur, en zoon van F1-legende Niki Lauda, Mathias Lauda vindt dat vreemd. In een interview met OE24 legt hij dan uit: "Max is slim. Hij vraagt zich af: welke opties zijn er, en waar kan hij de beste auto voor volgend jaar krijgen? Naast Red Bull blijven alleen Mercedes en Ferrari over. Het is verrassend dat Ferrari tot nu toe nog niet in de media is genoemd. Als ik Ferrari was, zou ik in ieder geval met Max praten. Max haalt zoveel uit een auto; er is niemand zoals hij."

'Red Bull misschien wel de beste optie'

Bij Ferrari staan momenteel zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Charles Leclerc onder contract. Helmut Marko stelde eerder al dat Verstappen en Hamilton niet in één team passen, en Lauda geeft zijn kijk op die stelling: "Wie weet wat Lewis volgend jaar gaat doen? Maar misschien is Red Bull sowieso de beste optie voor Max. Hun motor schijnt niet zo slecht te zijn, en in de Formule 1 kan alles heel erg snel veranderen."

De kans om naar Ferrari over te stappen lijkt klein te zijn. Leclerc verlengde recent zijn contract, en Hamilton lijkt voorlopig nergens heen te gaan.