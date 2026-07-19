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Twijfel over Verstappen: "Waarom heeft Ferrari niet gebeld?"

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Twijfel over Verstappen: "Waarom heeft Ferrari niet gebeld?"

Mathias Lauda vindt het opvallend dat Ferrari nog geen contact heeft gezocht met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en Lauda stelt dat als hij bij Ferrari zou werken, hij in ieder geval met Verstappen zou hebben benaderd.

Verstappens toekomst was in de afgelopen weken regelmatig het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en zijn naam werd nadrukkelijk genoemd bij McLaren. Inmiddels lijkt het er steeds meer op dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull gaat blijven, waar hij nog tot en met 2028 onder contract staat. Verstappen kan in theorie gebruikmaken van zijn exitclausules, waardoor hij makkelijker kan vertrekken.

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Waarom heeft Ferrari nog niet gebeld?

Verstappen werd in het verleden in verband gebracht met Mercedes en McLaren, maar zijn naam viel nooit bij Ferrari. Oud-coureur, en zoon van F1-legende Niki Lauda, Mathias Lauda vindt dat vreemd. In een interview met OE24 legt hij dan uit: "Max is slim. Hij vraagt zich af: welke opties zijn er, en waar kan hij de beste auto voor volgend jaar krijgen? Naast Red Bull blijven alleen Mercedes en Ferrari over. Het is verrassend dat Ferrari tot nu toe nog niet in de media is genoemd. Als ik Ferrari was, zou ik in ieder geval met Max praten. Max haalt zoveel uit een auto; er is niemand zoals hij."

'Red Bull misschien wel de beste optie'

Bij Ferrari staan momenteel zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Charles Leclerc onder contract. Helmut Marko stelde eerder al dat Verstappen en Hamilton niet in één team passen, en Lauda geeft zijn kijk op die stelling: "Wie weet wat Lewis volgend jaar gaat doen? Maar misschien is Red Bull sowieso de beste optie voor Max. Hun motor schijnt niet zo slecht te zijn, en in de Formule 1 kan alles heel erg snel veranderen."

De kans om naar Ferrari over te stappen lijkt klein te zijn. Leclerc verlengde recent zijn contract, en Hamilton lijkt voorlopig nergens heen te gaan.

F1 Nieuws Max Verstappen Ferrari Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • hork

    Posts: 29

    "verkeerd verbonden" - de baron

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 09:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.753

    Drie keer raden waarom ze Max niet gebeld hebben!
    Afijn, één keer raden is genoeg.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 10:23
  • jd2000

    Posts: 7.833

    Bij Ferrari hebben ze een hekel aan mondige coureurs..

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 11:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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