user icon
icon

Verstappen zucht: "Spa is een compleet ander circuit geworden"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen zucht: "Spa is een compleet ander circuit geworden"

Max Verstappen stelt dat het circuit van Spa-Francorchamps een compleet ander circuit is geworden onder de nieuwe regels. De viervoudig wereldkampioen heeft al meerdere keren aangegeven geen fan te zijn van de huidige regels, maar dat hij zich mentaal heeft aangepast aan de situatie.

Het circuit van Spa-Francorchamps is voor veel coureurs één van hun favoriete banen. Met de huidige auto's is het echter belangrijk om plekken te hebben waar ze hun batterij kunnen opladen, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Aangezien het circuit van Spa op veel gebieden vol gas is, moeten de coureurs het geruime tijd doen zonder batterijvermogen. Verstappen liet zich hier al kritisch over uit, en hij was er heel erg kritisch over.

Meer over Max Verstappen Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul

'Het is een ander Spa geworden'

Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de kwalificatie werden Verstappen en Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris gevraagd naar de situatie. Ze kregen de vraag wat de gevolgen van het energiesparen na Pouhon zijn. Verstappen is daar opvallend negatief over: "Ik bedoel, het is niet alleen bij die bocht. Het is de hele baan. Het is nu echt een ander Spa geworden, maar ik heb me er mentaal op aangepast."

Wat is de mening van de andere coureurs?

Norris, die de derde tijd noteerde, geeft aan dat de uitdaging van Pouhon nu compleet is verdwenen. De regerend wereldkampioen is er goudeerlijk over: "Het is geen bocht meer. Het was echt makkelijk vol gas."

Antonelli noteerde de snelste tijd in de kwalificatie, en kan door zijn ervaringen van vorig jaar een goed beeld krijgen van de verschillen. Ook hij werd gevraagd naar de situatie in de bekende Pouhon en de situatie daarna: "Ja, vanaf de apex en daarna hadden we geen deployment. Dus het was heel erg makkelijk. Het was de hele tijd vol gas. Het was niet hetzelfde als vorig jaar."

Ook twee weken geleden liepen de coureurs tegen problemen met het deployment aan op het circuit van Silverstone. Het zorgde ook voor ergernis, want deze twee circuits vallen normaal gesproken in de smaak bij de coureurs.

Pietje Bell

Posts: 35.829

Het is te hopen dat Max met nr 3 het vandaag beter doet dan zijn eigen team,
want daar houdt de pech niet op.

Afgelopen week werd al bekend dat Chris Lilham een blindedarm operatie had ondergaan
en gisteren in Misano niet kon rijden, Hij werd vervangen door Jules Gounon die
samen met Dani Ju... [Lees verder]

  • 1
  • 19 jul 2026 - 08:21
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 1.260

    Hoe laat begint de F3 vandaag?

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 07:58
    • ohnoname

      Posts: 103

      08:20

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 08:00
    • snailer

      Posts: 33.901

      Hier staat dat de F3 race om 3 uur begint.

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 09:34
  • Erwinnaar

    Posts: 5.777

    Dan wordt het uitzien naar komende gp in Hongarije.
    Precies andersom van waar ik naar uitkeek voorheen.



    Met andere woorden, rip f1 2026.

    Stroll in 2025

    1.42.502

    1.50.177 in 2026........

    Extreem. Maar Mercedes rond 2 sec trager tov vorig jaar.

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 08:08
  • Knalpijp

    Posts: 2.509

    Rommel

    • + 0
    • 19 jul 2026 - 08:12
  • Pietje Bell

    Posts: 35.829

    Het is te hopen dat Max met nr 3 het vandaag beter doet dan zijn eigen team,
    want daar houdt de pech niet op.

    Afgelopen week werd al bekend dat Chris Lilham een blindedarm operatie had ondergaan
    en gisteren in Misano niet kon rijden, Hij werd vervangen door Jules Gounon die
    samen met Dani Juncadella zou rijden. Bij de start ging het echter al vreselijk mis.

    Enzo
    @Aperta
    You can't f*cking make this up. The number 3 curse continues. Dani taking out
    on the main straight at the start by a car that got spun around on the other side
    side of the track... look where the Audi is man.,,

    urlr.me/JNGbgX

    "Verstappen Racing deed mee 24 uur van Spa-Francorchamps, maar het team van Max
    kreeg te maken met mechanische problemen, waardoor het uiteindelijk de race niet
    uit kon rijden.
    Verstappen Racing heeft de afgelopen tijd veel pech en uitvalbeurten gehad. Tijdens
    de GT World Challenge Europe Endurance Cup voor de 24 uur van Spa-Francorchamps
    viel het team van Verstappen uit op het circuit in Monza. In de beginfase vond een zware
    crash plaats waarbij de auto van team Verstappen veel schade had opgelopen. Na een
    aantal uur moest Verstappen Racing hierdoor toch de auto aan de kant laten staan.
    Deze domper op Monza kwam niet lang na de uitvalbeurt op de Nürburgring. Verstappen
    Racing deed mee aan de 24 uur van de Nürburgring, maar vlak voor het einde eindigde
    ook deze wedstrijd in een DNF door technische problemen. Verstappen en zijn
    teamgenoten koersten lang op de overwinning, maar gingen uiteindelijk met lege handen naar huis."

    • + 1
    • 19 jul 2026 - 08:21
    • Pietje Bell

      Posts: 35.829

      Jules Gounon heeft gisteravond ook een video gepost:

      urlr.me/YeAC2c

      jules_gounon
      Misano World Circuit

      Can’t believe our luck this year so far… 💔 Unfortunately,
      @dani_juncadella had nowhere to go, and that brought our
      Race 1 in Misano to an early end.

      Now it’s a long night ahead for the boys of @verstappenc..m
      as they work to get everything ready for Q2 tomorrow morning.
      We don’t give up 😤

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 09:12
    • Lulham

      Posts: 813

      Ik ben genoemd!

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 09:15
    • RonHymer

      Posts: 243

      Mooie post Pietje 👍

      • + 1
      • 19 jul 2026 - 09:22
    • Pietje Bell

      Posts: 35.829

      Gelukkig gaat het buiten de racerij om in de privésfeer helemaal prima.

      Penelope is sinds donderdag met haar vader en Alexia in Val Ferret in Italië aan de voet van de Mont Blanc.
      Nelson Piquet jr en zijn gezin en Kelly zitten sinds donderdag weer op
      zijn jacht in St Tropez.
      En Victoria en haar man zijn op honeymoon in een warm land; het lijkt Ibiza. Nog even en Max heeft ook vakantie en tijd om ook van zijn jacht te genieten.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 09:24
    • RonHymer

      Posts: 243

      Chapeau haha.

      • + 0
      • 19 jul 2026 - 09:30

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar