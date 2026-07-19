Max Verstappen stelt dat het circuit van Spa-Francorchamps een compleet ander circuit is geworden onder de nieuwe regels. De viervoudig wereldkampioen heeft al meerdere keren aangegeven geen fan te zijn van de huidige regels, maar dat hij zich mentaal heeft aangepast aan de situatie.

Het circuit van Spa-Francorchamps is voor veel coureurs één van hun favoriete banen. Met de huidige auto's is het echter belangrijk om plekken te hebben waar ze hun batterij kunnen opladen, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Aangezien het circuit van Spa op veel gebieden vol gas is, moeten de coureurs het geruime tijd doen zonder batterijvermogen. Verstappen liet zich hier al kritisch over uit, en hij was er heel erg kritisch over.

'Het is een ander Spa geworden'

Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de kwalificatie werden Verstappen en Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris gevraagd naar de situatie. Ze kregen de vraag wat de gevolgen van het energiesparen na Pouhon zijn. Verstappen is daar opvallend negatief over: "Ik bedoel, het is niet alleen bij die bocht. Het is de hele baan. Het is nu echt een ander Spa geworden, maar ik heb me er mentaal op aangepast."

Wat is de mening van de andere coureurs?

Norris, die de derde tijd noteerde, geeft aan dat de uitdaging van Pouhon nu compleet is verdwenen. De regerend wereldkampioen is er goudeerlijk over: "Het is geen bocht meer. Het was echt makkelijk vol gas."

Antonelli noteerde de snelste tijd in de kwalificatie, en kan door zijn ervaringen van vorig jaar een goed beeld krijgen van de verschillen. Ook hij werd gevraagd naar de situatie in de bekende Pouhon en de situatie daarna: "Ja, vanaf de apex en daarna hadden we geen deployment. Dus het was heel erg makkelijk. Het was de hele tijd vol gas. Het was niet hetzelfde als vorig jaar."

Ook twee weken geleden liepen de coureurs tegen problemen met het deployment aan op het circuit van Silverstone. Het zorgde ook voor ergernis, want deze twee circuits vallen normaal gesproken in de smaak bij de coureurs.