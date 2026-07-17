De kans is groot dat de tweede vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps vandaag onder natte omstandigheden wordt verreden. De eerste buien vielen tijdens de kwalificatie voor de Formule 3, en de kans is groot dat er tijdens de vrije training nog natte delen op de baan te vinden.

Onder de nieuwe Formule 1-regels zijn er nog weinig meters verreden op een natte baan. In Miami werd de starttijd van de race naar voren gehaald vanwege een dreigende storm, en in Canada had het voor de start van de race al geregend. Nu lijken de coureurs echter rekening te moeten houden met een natte vrije training, terwijl het er in de afgelopen dagen nog op leek dat de regen weg zou trekken.

Wat is de situatie?

Tijdens de kwalificatie in de Formule 3 begon het te regenen op het circuit van Spa-Francorchamps. Het ging niet om extreme regenbuien, maar de baan werd wel goed nat. Bij de start van de kwalificatie voor de Formule 2, zo'n uur voor de start van de F1-training, was het weer droog. Dat betekent niet dat de baan overal droog is, en dat kan ook nog het geval zijn in de vrije training van de Formule 1.

Hoe verloopt de F2-sessie?

De Formule 2-coureurs reden de baan op met slicks, maar de kans blijft aanwezig dat het weer gaat regenen in de komende minuten. Ook voor de Formule 1-teams wordt het dus belangrijk om de weerradars goed in de gaten te houden. Mocht het gaan regenen, dan is het de vraag hoeveel meters er worden gemaakt. Het is namelijk de verwachting dat het droog blijft op de zaterdag en de zondag droog blijft. Op het circuit van Spa kan het weerbeeld echter snel omslaan, en kan het op bepaalde delen van de baan droog zijn, terwijl het een bocht later met de bakken uit de hemel komt.