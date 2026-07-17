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Eerste regen valt vlak voor start F1-training

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Eerste regen valt vlak voor start F1-training

De kans is groot dat de tweede vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps vandaag onder natte omstandigheden wordt verreden. De eerste buien vielen tijdens de kwalificatie voor de Formule 3, en de kans is groot dat er tijdens de vrije training nog natte delen op de baan te vinden.

Onder de nieuwe Formule 1-regels zijn er nog weinig meters verreden op een natte baan. In Miami werd de starttijd van de race naar voren gehaald vanwege een dreigende storm, en in Canada had het voor de start van de race al geregend. Nu lijken de coureurs echter rekening te moeten houden met een natte vrije training, terwijl het er in de afgelopen dagen nog op leek dat de regen weg zou trekken.

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Wat is de situatie?

Tijdens de kwalificatie in de Formule 3 begon het te regenen op het circuit van Spa-Francorchamps. Het ging niet om extreme regenbuien, maar de baan werd wel goed nat. Bij de start van de kwalificatie voor de Formule 2, zo'n uur voor de start van de F1-training, was het weer droog. Dat betekent niet dat de baan overal droog is, en dat kan ook nog het geval zijn in de vrije training van de Formule 1.

Hoe verloopt de F2-sessie?

De Formule 2-coureurs reden de baan op met slicks, maar de kans blijft aanwezig dat het weer gaat regenen in de komende minuten. Ook voor de Formule 1-teams wordt het dus belangrijk om de weerradars goed in de gaten te houden. Mocht het gaan regenen, dan is het de vraag hoeveel meters er worden gemaakt. Het is namelijk de verwachting dat het droog blijft op de zaterdag en de zondag droog blijft. Op het circuit van Spa kan het weerbeeld echter snel omslaan, en kan het op bepaalde delen van de baan droog zijn, terwijl het een bocht later met de bakken uit de hemel komt.

F1 Nieuws GP België 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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