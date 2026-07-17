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Red Bull voert minimale veranderingen door aan auto

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Red Bull voert minimale veranderingen door aan auto

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal kleine veranderingen doorgevoerd aan hun auto. Het gaat echter niet om veranderingen die uit de lucht komen vallen, want op de mediadag in Spa werd al duidelijk dat het team de achtervleugel had aangepast na de crashes van Max Verstappen in Oostenrijk en Silverstone.

De elf Formule 1-teams hebben er niet voor gekozen om grote updates door te voeren voor het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps. Bijna alle teams hebben een paar kleine veranderingen doorgevoerd, al hebben die vooral te maken met het circuit van Spa. Bij Red Bull hebben ze dus ook hun achtervleugel aangepast met het oog op de veiligheid.

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Wat heeft Red Bull aangepast?

In het updatedocument van de FIA meldt Red Bull dat ze de pylon van de achtervleugel hebben aangepast met het oog op de local load. het team meldt dat de veranderingen door hebben gevoerd om ervoor te zorgen dat ze de flow stabiliteit kunnen behouden. Verder heeft het team geen veranderingen doorgevoerd die ze hebben gemeld aan de FIA. Het kan vanzelfsprekend wel het geval zijn dat ze verder een aantal kleine zaken hebben aangepast.

Wat hebben de andere topteams gedaan?

Bij de andere topteams gaat het ook om slechts een aantal kleine veranderingen. Het team van McLaren heeft ook de achtervleugel aangepast, al gaat het hier om een kleine aanpassing aan de endplate van de vleugel om ervoor te zorgen dat de flow condities beter zijn en dat er geen aerodynamische problemen ontstaan. Daarnaast is ook een gedeelte van de vleugel aangepast zodat het beter bij de unieke aspecten van het circuit van Spa-Francorchamps past.

Kampioenschapsaanvoerder Mercedes heeft ook een aantal kleine veranderingen doorgevoerd. Net als McLaren hebben ze de achtervleugel aangepast met het oog op het circuit, terwijl ze ook de rear drum winglets hebben aangepast. Dit moet voor een betere flow te zorgen. Ook aan de voorvleugel heeft de Duitse renstal een aantal kleine veranderingen doorgevoerd. Opvallend genoeg heeft het team van Ferrari ervoor gekozen om geen updates mee te nemen naar het Belgische circuit.

F1 Nieuws Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (1)

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  • Flexwing

    Posts: 462

    Misschien is deze vleugel wel beter dan die andere.

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 15:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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