Max Verstappen is erg lovend over Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan staat bovenaan het wereldkampioenschap en heeft zich dit seizoen bewezen tot waar hij in staat is. Verstappen beweert dat hij de capaciteiten van Antonelli al vroeg in de carrière van de Italiaan had gespot.

De start van het seizoen van Antonelli kan niet veel beter. De jonge Italiaan heeft zich ontpopt tot een racewinnaar en heeft in de eerste negen races al vijf keer gewonnen. Mede hierdoor is hij de leider in het wereldkampioenschap en heeft hij een voorsprong van 25 punten op zijn teamgenoot George Russell.

Verstappen herkende talent van Antonelli

Zelf wordt Verstappen door kenners gezien als één van de beste coureurs uit de sport. Hij had al snel door dat Antonelli van de buitencategorie was, zo legt hij uit op de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van België. "Ik denk dat je, toen Antonelli nog aan karting deed, al kon zien dat hij een van de opvallendste talenten was. En wat indrukwekkend was: ik vind altijd dat je een paar races in een klasse met versnellingen moet rijden om te leren hoe je de versnellingen moet gebruiken."

Dat deed Antonelli en de Nederlander zag gelijk hoe Antonelli zich liet zien. "En hij hield zich staande tussen de grote namen en was zo snel", zo legt de Nederlander uit. Hoewel zijn allereerste seizoen niet perfect was, blijft hij groeien en zichzelf bewijzen op het allerhoogste niveau.

Verstappen merkt kracht van Antonelli op

De Nederlander merkte op dat Antonelli hoe dan ook de Formule 1 ging behalen, ondanks de kritiek die de Italiaan ontving voor zijn Formule 2-seizoen. Antonelli eindigde niet in de bovenste regionen, maar mocht wel zijn debuut gaan maken voor Mercedes. "Voor mij stond het nooit ter discussie dat hij de sprong zou maken en consistent competitief zou zijn. Je debuutseizoen kan behoorlijk zwaar zijn, maar op dit moment doet hij het geweldig."