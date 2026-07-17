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Verstappen zag talent Antonelli al jaren geleden: "Dat viel direct op"

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Verstappen zag talent Antonelli al jaren geleden: "Dat viel direct op"

Max Verstappen is erg lovend over Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan staat bovenaan het wereldkampioenschap en heeft zich dit seizoen bewezen tot waar hij in staat is. Verstappen beweert dat hij de capaciteiten van Antonelli al vroeg in de carrière van de Italiaan had gespot.

De start van het seizoen van Antonelli kan niet veel beter. De jonge Italiaan heeft zich ontpopt tot een racewinnaar en heeft in de eerste negen races al vijf keer gewonnen. Mede hierdoor is hij de leider in het wereldkampioenschap en heeft hij een voorsprong van 25 punten op zijn teamgenoot George Russell

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Verstappen herkende talent van Antonelli

Zelf wordt Verstappen door kenners gezien als één van de beste coureurs uit de sport. Hij had al snel door dat Antonelli van de buitencategorie was, zo legt hij uit op de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van België. "Ik denk dat je, toen Antonelli nog aan karting deed, al kon zien dat hij een van de opvallendste talenten was. En wat indrukwekkend was: ik vind altijd dat je een paar races in een klasse met versnellingen moet rijden om te leren hoe je de versnellingen moet gebruiken."

Dat deed Antonelli en de Nederlander zag gelijk hoe Antonelli zich liet zien. "En hij hield zich staande tussen de grote namen en was zo snel", zo legt de Nederlander uit. Hoewel zijn allereerste seizoen niet perfect was, blijft hij groeien en zichzelf bewijzen op het allerhoogste niveau.

Verstappen merkt kracht van Antonelli op

De Nederlander merkte op dat Antonelli hoe dan ook de Formule 1 ging behalen, ondanks de kritiek die de Italiaan ontving voor zijn Formule 2-seizoen. Antonelli eindigde niet in de bovenste regionen, maar mocht wel zijn debuut gaan maken voor Mercedes. "Voor mij stond het nooit ter discussie dat hij de sprong zou maken en consistent competitief zou zijn. Je debuutseizoen kan behoorlijk zwaar zijn, maar op dit moment doet hij het geweldig."

da_bartman

Posts: 6.750

Éen ding is zeker: Larry zag het eerder.

  • 1
  • 17 jul 2026 - 10:47
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.798

    Max had een korter kapsel gisteren. Dat is in Praag gedaan door de Nederlandse
    celebrity kapper Hanni Hanna uit Hoofddorp waar Martin Garrix ook vaste klant is.
    Het lijkt er op dat hij in Praag was als haarstylist voor Max, Martin en Virgil.

    Foto Max en Hanni Hanna in Praag eergisteren:

    urlr.me/FCzKmb

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 09:21
  • da_bartman

    Posts: 6.750

    Éen ding is zeker: Larry zag het eerder.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 10:47
    • The Wolf

      Posts: 1.256

      jij zegt het, maar Wolf zag het als eerste dat Larry het eerder zag!

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 10:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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