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F1-race in België mogelijk toch gratis te zien in Nederland

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F1-race in België mogelijk toch gratis te zien in Nederland

Het lijkt erop dat de Belgische Grand Prix dit weekend tóch gratis te zien is in Nederland. De race wordt namelijk ook uitgezonden door de Belgische zender VRT Canvas, en in eerste instantie leek het erop dat deze op 'zwart' zou gaan tijdens de kwalificatie en de race. Dat lijkt echter anders te liggen.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro, maar heel soms zijn er uitwegen voor de fans die niet diep in de buidel willen tasten. De Duitse zender RTL bood lange tijd een uitweg, maar dit jaar werd duidelijk dat de FOM en Viaplay hadden ingegrepen. De Nederlandse providers hadden een verzoek ontvangen om RTL, dat uitmaakt van het standaard zenderpakket, op zwart te zetten tijdens de race. De rechten in Nederland liggen immers bij Viaplay, en er werd nu strenger gehandhaafd dan in eerdere jaren.

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Wat is er aan de hand?

De Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps wordt ook uitgezonden door de VRT, op de zender Canvas. Het lag in de lijn der verwachtingen dat deze zender op zwart zou worden gezet, maar volgens het doorgaans goed ingevoerde Totaal TV is dat waarschijnlijk niet het geval. Een woordvoerder van de VRT sprak zich uit bij het medium: "Ik kan bevestigen dat we het lineair zullen uitzenden. Vragen over het blokkeren zijn voor de Nederlandse providers."

De providers lijken VRT Canvas echter niet op zwart te gaan zetten tijdens de kwalificatie en de race. Meerdere providers zouden aan Totaal TV hebben laten weten dat ze tot nu toe geen verzoek van de VRT hebben ontvangen om de zender op zwart te zetten. In de situatie met RTL werden de providers door RTL International enkele weken van tevoren gevraagd om de zender op zwart te zetten. Nu lijkt dat dus niet te gaan gebeuren.

Waarom worden de uitzendingen niet geblokkeerd?

De vraag is nu waarom er bij VRT Canvas een andere keuze wordt gemaakt. Bronnen bij de FOM melden aan Totaal TV dat het bij de VRT om een andere situatie gaat dan RTL Duitsland. Aangezien het bij VRT niet gaat om een structurele live-uitzending, ze zenden alleen deze race live uit, wordt er hier een andere keuze gemaakt. 

Vooralsnog lijkt het er dus op dat de kwalificatie en de Grand Prix van België 'gewoon' gratis te zien zijn voor het Nederlandse publiek, al kan dat nog veranderen. De uitzending van de kwalificatie op Canvas begint zaterdag om 15:50, terwijl de uitzending rondom de Grand Prix op zondag om 14:45 begint.

jd2000

Posts: 7.829

Aan de andere kant zou je kunnen afvragen waarom zou ik ervoor moeten betalen? Racen op pipobaantjes, auto's met een batterijtje... FIA heeft er zelf een paupersport van gemaakt.

  • 22
  • 17 jul 2026 - 10:16
F1 Nieuws Viaplay GP België 2026

Reacties (13)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.734

    "De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro, maar heel soms zijn er uitwegen voor de fans die niet diep in de buidel willen tasten".

    Kijk, dit laat zien dat de F1 is afgegleden van elite naar pauper-sport.
    Men wil wel kijken.....maar niets betalen.
    En dat noemen zich dan fans....

    • + 4
    • 17 jul 2026 - 09:55
    • jd2000

      Posts: 7.829

      Aan de andere kant zou je kunnen afvragen waarom zou ik ervoor moeten betalen? Racen op pipobaantjes, auto's met een batterijtje... FIA heeft er zelf een paupersport van gemaakt.

      • + 22
      • 17 jul 2026 - 10:16
  • The Wolf

    Posts: 1.259

    Als de hoge heren van de F1 willen dat ik naar hun armetierige circusje kijk dan moeten ze daar maar voor betalen, en flink ook.

    • + 6
    • 17 jul 2026 - 09:59
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.214

    Ik blijf het herhalen, gewoon betalen! Bespaar gewoon op de andere onzin waar mensen hun (tv) geld aan uitgegeven zoals Disney plus en Netflix etc

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 10:01
    • F1jos

      Posts: 5.468

      De nieuwe fans geven hun geld graag uit aan neppe voorstellingen.

      • + 9
      • 17 jul 2026 - 10:25
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.407

      Nou, aan de andere kant, mensen die maandelijks een tv-abonnement betalen, betalen dus al voor een zender. Soms zelfs extra, want bepaalde Duitse zenders zitten bijvoorbeeld in een aanvullend pakket met buitenlandse zenders. Dan kan een provider niet zomaar de boel op zwart gooien, vind ik. Viaplay moet niet zeiken en zorgen dat ze het geld waard zijn.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 13:12
  • Bibendum

    Posts: 53

    Dit is toch heel raar, er worden toch al jaren sportwedstrijden, films en series op buitenlandse tv zenders uitgezonden waar iemand in Nederland de rechten voor heeft. Als dat niet mag dan kunnen die buitenlandse zenders permanent op zwart.

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 10:47
  • Larry Perkins

    Posts: 66.388

    Off-topic:

    De KNKKB* heeft inmiddels bevestigd dat haar Kantklos Events gewoon weer GRATIS kunnen worden gevolgd op haar livestream, en dat het ook in de toekomst niet zo snel zal veranderen.
    Dus geniet van de DOMINANTIE van Tante Agaath uit Warmetuut dankzij haar scherp naar linksonder draaiende kantklos-moves. En van beelden tijdens het vaste middagdutje als DJ ome Joop de wederom kansloze
    Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) - de 'Gluiperige George van het kantklossen’ - weer eens bespringt…

    * (Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond)

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 10:56
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.214

      @Larry de brieven zijn inmiddels naar de KNKKB gestuurd, wij hebben als Baskische sublicentiehouder de exclusieve rechten wereldwijd!

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 12:40
    • Larry Perkins

      Posts: 66.388

      Laat maar komen, de Baskische sub licentiehouder wordt zelfs door de overkoepelende "Asociación de encajeras de bolillos" van Madrid g e n e g e e r d, en die valt onder de KNKKB.*

      * (Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond)

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 14:20
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.214

      @LARRY Ik stuur mijn baskische vriendin er wel even op af, je weet wel die heeft me paar kolenschoppen en armen als staalkabels. (hebben alle baskische vrouwen)

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 15:35
    • Larry Perkins

      Posts: 66.388

      Nou haak ik ff af @Bertrand,uit principe maak ik geen grappen over vriendinnen, vrouwen en kinderen van forumleden, alleen over schoonmoeders, dat dan weer wel....

      (ja ja, ik heb toch een geweten)

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 16:16
  • Need5Speed

    Posts: 4.102

    Geen wonder. Het bannen gaat Viaplay nu geen extra abonnementen meer opleveren nu bekend is dat ze worden overgenomen door Videospul.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 11:46

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Team
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Mercedes
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Ferrari
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McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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