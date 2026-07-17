Het lijkt erop dat de Belgische Grand Prix dit weekend tóch gratis te zien is in Nederland. De race wordt namelijk ook uitgezonden door de Belgische zender VRT Canvas, en in eerste instantie leek het erop dat deze op 'zwart' zou gaan tijdens de kwalificatie en de race. Dat lijkt echter anders te liggen.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro, maar heel soms zijn er uitwegen voor de fans die niet diep in de buidel willen tasten. De Duitse zender RTL bood lange tijd een uitweg, maar dit jaar werd duidelijk dat de FOM en Viaplay hadden ingegrepen. De Nederlandse providers hadden een verzoek ontvangen om RTL, dat uitmaakt van het standaard zenderpakket, op zwart te zetten tijdens de race. De rechten in Nederland liggen immers bij Viaplay, en er werd nu strenger gehandhaafd dan in eerdere jaren.

Wat is er aan de hand?

De Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps wordt ook uitgezonden door de VRT, op de zender Canvas. Het lag in de lijn der verwachtingen dat deze zender op zwart zou worden gezet, maar volgens het doorgaans goed ingevoerde Totaal TV is dat waarschijnlijk niet het geval. Een woordvoerder van de VRT sprak zich uit bij het medium: "Ik kan bevestigen dat we het lineair zullen uitzenden. Vragen over het blokkeren zijn voor de Nederlandse providers."

De providers lijken VRT Canvas echter niet op zwart te gaan zetten tijdens de kwalificatie en de race. Meerdere providers zouden aan Totaal TV hebben laten weten dat ze tot nu toe geen verzoek van de VRT hebben ontvangen om de zender op zwart te zetten. In de situatie met RTL werden de providers door RTL International enkele weken van tevoren gevraagd om de zender op zwart te zetten. Nu lijkt dat dus niet te gaan gebeuren.

Waarom worden de uitzendingen niet geblokkeerd?

De vraag is nu waarom er bij VRT Canvas een andere keuze wordt gemaakt. Bronnen bij de FOM melden aan Totaal TV dat het bij de VRT om een andere situatie gaat dan RTL Duitsland. Aangezien het bij VRT niet gaat om een structurele live-uitzending, ze zenden alleen deze race live uit, wordt er hier een andere keuze gemaakt.

Vooralsnog lijkt het er dus op dat de kwalificatie en de Grand Prix van België 'gewoon' gratis te zien zijn voor het Nederlandse publiek, al kan dat nog veranderen. De uitzending van de kwalificatie op Canvas begint zaterdag om 15:50, terwijl de uitzending rondom de Grand Prix op zondag om 14:45 begint.