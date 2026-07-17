Lewis Hamilton kende een moeizame afscheidscampagne bij Mercedes en volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur liep ook de relatie met Toto Wolff in die periode flinke schade op. De Fransman stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen in zijn laatste seizoen bij Mercedes steeds meer op zichzelf was aangewezen, voordat hij de overstap maakte naar Ferrari.

Hamilton verraste begin 2024 de volledige Formule 1-wereld door aan te kondigen dat hij Mercedes na twaalf seizoenen zou verlaten voor Ferrari. Hoewel de Brit zijn Mercedes-tijdperk afsloot met twee overwinningen, moest hij het over een volledig seizoen afleggen tegen George Russell en eindigde hij voor het eerst buiten de top zes van het wereldkampioenschap.

Vasseur ziet verwijdering tussen Hamilton en Wolff

In zijn biografie En Piste blikt Vasseur terug op Hamiltons laatste jaar bij Mercedes. De Ferrari-teambaas, die zowel Hamilton als Wolff al jarenlang goed kent, stelt dat de band tussen de twee gaandeweg bekoelde.

"Hij beleefde een bijzonder lastig seizoen bij Mercedes en gedurende het jaar was er nauwelijks nog contact met Toto Wolff. Bovendien moest hij het in de kwalificaties regelmatig afleggen tegen George Russell", vertelt Vasseur. "Wat hem overeind hield, was de groep mensen met wie hij al tien jaar samenwerkte en waarmee hij zes wereldtitels veroverde. Dankzij die vertrouwde omgeving wist hij zich door die moeilijke periode heen te slaan."

Hamilton vond bij Ferrari langzaam zijn draai

Volgens Vasseur begon Hamilton ook bij Ferrari met een flinke achterstand. De Brit moest wennen aan een compleet nieuwe werkomgeving, terwijl teamgenoot Charles Leclerc al volledig ingeburgerd was binnen de Italiaanse renstal.

"Alles was nieuw voor hem: de taal, de auto, de software en zelfs de systemen die wel vergelijkbaar zijn met Mercedes, maar anders worden genoemd. Dat zorgde ervoor dat hij voortdurend in de verdediging zat, terwijl Charles zich volledig thuis voelde binnen het team", legt Vasseur uit. "Als Charles op drie of vier tienden van de top zat, betekende één tiende extra voor Lewis meteen dat hij terugviel naar de zevende of achtste plaats. Daardoor raakte hij soms het spoor bijster, al liet hij tijdens enkele weekenden, zoals in Mexico, nog altijd zien dat zijn snelheid er gewoon was. Met een nieuwe start en een auto waaraan hij zelf heeft meegewerkt, kan hij dit seizoen weer het verschil maken."

Die voorspelling lijkt voorlopig uit te komen. Hamilton heeft zich inmiddels aangepast aan Ferrari en kent een veel sterkere campagne dan vorig jaar, met een overwinning en meerdere podiumplaatsen. Ook de relatie met Wolff lijkt inmiddels hersteld. Zo feliciteerde de Mercedes-teambaas zijn voormalige coureur na diens eerste Ferrari-podium in China en zochten de twee elkaar na de Grand Prix van Monaco zichtbaar hartelijk op.