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Ferrari onthult moeilijke Mercedes-periode Hamilton: "Sprak niet meer met Wolff"

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Ferrari onthult moeilijke Mercedes-periode Hamilton: "Sprak niet meer met Wolff"

Lewis Hamilton kende een moeizame afscheidscampagne bij Mercedes en volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur liep ook de relatie met Toto Wolff in die periode flinke schade op. De Fransman stelt dat de zevenvoudig wereldkampioen in zijn laatste seizoen bij Mercedes steeds meer op zichzelf was aangewezen, voordat hij de overstap maakte naar Ferrari.

Hamilton verraste begin 2024 de volledige Formule 1-wereld door aan te kondigen dat hij Mercedes na twaalf seizoenen zou verlaten voor Ferrari. Hoewel de Brit zijn Mercedes-tijdperk afsloot met twee overwinningen, moest hij het over een volledig seizoen afleggen tegen George Russell en eindigde hij voor het eerst buiten de top zes van het wereldkampioenschap.

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Vasseur ziet verwijdering tussen Hamilton en Wolff

In zijn biografie En Piste blikt Vasseur terug op Hamiltons laatste jaar bij Mercedes. De Ferrari-teambaas, die zowel Hamilton als Wolff al jarenlang goed kent, stelt dat de band tussen de twee gaandeweg bekoelde.

"Hij beleefde een bijzonder lastig seizoen bij Mercedes en gedurende het jaar was er nauwelijks nog contact met Toto Wolff. Bovendien moest hij het in de kwalificaties regelmatig afleggen tegen George Russell", vertelt Vasseur. "Wat hem overeind hield, was de groep mensen met wie hij al tien jaar samenwerkte en waarmee hij zes wereldtitels veroverde. Dankzij die vertrouwde omgeving wist hij zich door die moeilijke periode heen te slaan."

Hamilton vond bij Ferrari langzaam zijn draai

Volgens Vasseur begon Hamilton ook bij Ferrari met een flinke achterstand. De Brit moest wennen aan een compleet nieuwe werkomgeving, terwijl teamgenoot Charles Leclerc al volledig ingeburgerd was binnen de Italiaanse renstal.

"Alles was nieuw voor hem: de taal, de auto, de software en zelfs de systemen die wel vergelijkbaar zijn met Mercedes, maar anders worden genoemd. Dat zorgde ervoor dat hij voortdurend in de verdediging zat, terwijl Charles zich volledig thuis voelde binnen het team", legt Vasseur uit. "Als Charles op drie of vier tienden van de top zat, betekende één tiende extra voor Lewis meteen dat hij terugviel naar de zevende of achtste plaats. Daardoor raakte hij soms het spoor bijster, al liet hij tijdens enkele weekenden, zoals in Mexico, nog altijd zien dat zijn snelheid er gewoon was. Met een nieuwe start en een auto waaraan hij zelf heeft meegewerkt, kan hij dit seizoen weer het verschil maken."

Die voorspelling lijkt voorlopig uit te komen. Hamilton heeft zich inmiddels aangepast aan Ferrari en kent een veel sterkere campagne dan vorig jaar, met een overwinning en meerdere podiumplaatsen. Ook de relatie met Wolff lijkt inmiddels hersteld. Zo feliciteerde de Mercedes-teambaas zijn voormalige coureur na diens eerste Ferrari-podium in China en zochten de twee elkaar na de Grand Prix van Monaco zichtbaar hartelijk op.

Rimmer

Posts: 13.384

Lewis verdient respect en waardering voor de wijze waarop hij een nieuw avontuur aan durfde te gaan en de wijze waarop hij zich weet te herpakken. Als hij of Antonelli kampioen wordt dan is het helemaal prima.

  • 17
  • 17 jul 2026 - 09:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Toto Wolff Frédéric Vasseur Ferrari Mercedes

Reacties (15)

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  • Rimmer

    Posts: 13.384

    Lewis verdient respect en waardering voor de wijze waarop hij een nieuw avontuur aan durfde te gaan en de wijze waarop hij zich weet te herpakken. Als hij of Antonelli kampioen wordt dan is het helemaal prima.

    • + 17
    • 17 jul 2026 - 09:05
    • F1jos

      Posts: 5.468

      Eerst Max fileren en daarna sneren.

      Als je win heb je vrienden.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 10:29
    • Rimmer

      Posts: 13.384

      Max is nog altijd de beste coureur ter wereld. Dat verandert niet.

      • + 8
      • 17 jul 2026 - 10:37
    • F1jos

      Posts: 5.468

      Laten we door dik en dun achter hem staan,

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 11:59
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.214

      @Rimmer, een van de beste.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 12:45
    • JM_K

      Posts: 1.258

      @Rimmer, en hij valt publiekelijk zijn coureurs ook nooit af. Heel netje en dat geeft ook vertrouwen.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 16:30
    • Starscreamer

      Posts: 1.479

      Lewis liever niet want hoop toch stiekem dat hij Schumacher niet voorbij streeft ;)

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 16:50
  • The Wolf

    Posts: 1.259

    Vraag me af in hoeverre er achter de schermen contact is tussen de rijders en Wolff, en hoe close dat werkelijk is. Wolff komt op mij altijd over als een man die het dondersgoed weet als de camera's op hem gericht zijn en het tijd is voor zijn gebruikelijke media toneelstukje. Miss onterechte beschuldiging want ken 'm uiteraard niet persoonlijk. Maar hij komt op mij onoprecht over.
    Verder alle waardering voor z'n capaciteiten als teambaas. Met afstand de beste. Dat weer wel.

    • + 5
    • 17 jul 2026 - 09:16
    • Pietje Bell

      Posts: 35.806

      Hij lijkt mij ook een strenge teambaas, een controle freak. Wat ik echter vreemd vind is dat hij altijd pas vrijdag 's morgens op het circuit arriveert. Alle teambazen zijn er op donderdag al.
      Hier is te zien dat hij ook pas vandaag weer uit Sardinië komt vliegen. Hij bivakkeert daar al weken op zijn jacht.

      urlr.me/YJzVTT

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 10:02
    • Vallie

      Posts: 492

      Wat bedoel je nou allemaal kerel?

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 10:20
    • Pietje Bell

      Posts: 35.806

      Hier is de tijd te zien dat hij geland is in Luik. De tijd is in UTC dus moet
      je er nu 2 uur bij optellen. Dan nog (per helikopter?) naar het circuit.

      ibb.co/20c3bdSf

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 10:37
    • Rimmer

      Posts: 13.384

      We weten inmiddels wel dat Wolff voor het vuur gaat voor zijn rijders. We weten ook dat hij genadeloos en meedogenloos is waar het de belangen van Mercedes aangaat. Hij sluw en indien nodig achterbaks.
      Als mens denk ik echter wel dat hij behoorlijk eerlijk is naar zijn mensen. Misschien niet altijd even fijn maar wel eerlijk maar dan verwacht hij dat ook terug. Hij zou denk ik ontzettend goed met Max passen en ze hadden samen dit jaar nu al op het punt gestaan dat de titel veilig was en alle ontwikkeling op 2027 kon. Zoals het eerder ook altijd met Lewis ging.

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 10:41
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.214

      @pietje, toen Bertrand nog kleine bertje was, en "Toto" nog gewoon Torger heette, heeft bertje een weekend voor Torger gewerkt bij de Formule ford op Zolder, Torger was toen ook een solist, die echt pas 2 tellen voor de briefing begon op de afspraak kwam. Dit is gewoon zijn houding, hij kan vriendelijk en aimabel overkomen maar volgens mij is hij van huis uit het liefst alleen (en dan nu alleen met zijn gezin)

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 12:44
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.214

    Leuke titel voor een boek , mooie cliffhanger ook “en piste” …. Oké wie piste er tegen wat en waarom? Hoezo “ en” wat ging eraan vooraf?

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 10:25
    • Golf-GTI

      Posts: 1.834

      Of Wolff is pislink…

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 13:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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