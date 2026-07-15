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'Verstappen blijft Red Bull trouw: Nederlander ook in 2027 bij Oostenrijkse renstal'

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'Verstappen blijft Red Bull trouw: Nederlander ook in 2027 bij Oostenrijkse renstal'

De geruchten rond Max Verstappen draaien overuren. Op sociale media werd de voorbije dagen volop gespeculeerd over een nakende transferbom, waarbij vooral McLaren veelvuldig werd genoemd als mogelijke bestemming. Achter de schermen is de situatie bij Red Bull inderdaad gespannen, maar volgens ESPN is een onmiddellijke overstap van de viervoudig wereldkampioen allesbehalve vanzelfsprekend.

Verstappen beschikt over prestatiegerelateerde exitclausules in zijn contract, dat officieel loopt tot eind 2028. Door de tegenvallende resultaten van Red Bull dit seizoen kunnen die clausules na afloop van 2026 geactiveerd worden. Dat zorgt voor onzekerheid binnen het team, terwijl de Nederlander pas in oktober hoeft te laten weten of hij daadwerkelijk gebruikmaakt van die mogelijkheid.

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Relatie tussen Verstappen en Red Bull onder druk

De spanningen tussen Verstappen en Red Bull zouden volgens verschillende bronnen de voorbije maanden flink zijn opgelopen. De Nederlander zou zich steeds minder gehoord voelen bij technische beslissingen en uitte na de GP van Groot-Brittannië openlijk zijn zorgen over de betrouwbaarheid van de RB22. Twee incidenten met de achtervleugel in amper twee raceweekends maakten veel indruk.

"Op zo'n moment wordt het echt gevaarlijk. Je kunt jezelf serieus bezeren. In Oostenrijk had ik geluk en in Silverstone opnieuw. Daar word je op den duur gewoon helemaal gek van", liet Verstappen na afloop weten.

Ook buiten de baan rommelt het. De gesprekken tussen Verstappen en de Red Bull-top over een verbeterd contract leverden geen akkoord op. Bovendien weigerde de wereldkampioen om de leiding van Red Bull de garantie te geven dat hij ook in 2027 nog voor het team zal rijden. Dat zou intern voor de nodige frustratie hebben gezorgd.

McLaren genoemd, maar transfer ligt niet voor de hand

Hoewel McLaren steeds vaker wordt genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Verstappen, is een overstap volgens ESPN voorlopig weinig waarschijnlijk. Mercedes lijkt vast te houden aan George Russell en Andrea Kimi Antonelli, Ferrari zit goed met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, terwijl Aston Martin na een teleurstellende start van het nieuwe reglement geen aantrekkelijk alternatief vormt.

McLaren blijft daardoor als enige realistische optie over, al benadrukken bronnen dat Oscar Piastri zich geen zorgen maakt over zijn toekomst. De Australiër ligt vast tot eind 2028 en teambaas Zak Brown heeft meermaals aangegeven dat zowel Piastri als Lando Norris gewoon blijven. Wel zou Brown contact hebben onderhouden met Verstappen en zijn entourage, al is dat volgens insiders niet uitzonderlijk in de Formule 1.

De verwachting is daarom dat Verstappen voorlopig gewoon bij Red Bull blijft. Toch sluiten bronnen niet uit dat de gesprekken met McLaren een investering zijn richting de langere termijn. De komende maanden worden dan ook cruciaal, maar van een spectaculaire aankondiging op korte termijn lijkt voorlopig geen sprake.

NicoS

Posts: 20.996

Volgens mij is de media degene die er zo’n poeha van maakt. Verstappen zegt zelf dat hij degene is als er iets te melden valt.
Dus misschien moet je de media afbranden met hún speculaties…..

  • 17
  • 15 jul 2026 - 12:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (19)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.191

    Yes, we zijn eruit! Eindelijk rust in de tent! Misschien maar beter ook, bovendien we zitten nog maar in de "openingsfase" van de nieuwe reglementen. Hoe groter de afstand, hoe beter updates zouden moeten kunnen werken. Het "harmonica effect" gaat echt wel zijn werk doen, over 2 jaar zit het hele veld weer op een postzegel.

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 12:10
  • beerkuh

    Posts: 3.823

    wat mij betreft stopt hij er morgen nog mee dan zijn wij gelijk van al dat gezeik af! ik wordt er helemaaal niet goed van! elke keer hetzelfde riedeltje! en om gelijk man en paard te noemen hij maakt op deze manier zeker geen goede beurt bij evt andere teams met al zijn eisen en gezeik! hij wist dat RB ging verzwakken zeker dit eerste jaar met de nieuwe ICE en ja er is inmiddels veel veranderd mensen gaan weg maar hij zou de hand is in eigen boezem moeten steken, de hele sfeer is door het afgeven op RB op de engineers en ook op het team godgruwelijk toxic geworden en mensen zijn het op een gegeven moment gewoon beu! ik in ieders geval wel

    • + 11
    • 15 jul 2026 - 12:24
    • NicoS

      Posts: 20.992

      Volgens mij is de media degene die er zo’n poeha van maakt. Verstappen zegt zelf dat hij degene is als er iets te melden valt.
      Dus misschien moet je de media afbranden met hún speculaties…..

      • + 17
      • 15 jul 2026 - 12:36
    • F1jos

      Posts: 5.458

      In oktober komen pas de aankondiging, voor de rest zijn het slechts bullshit aannames geruchten.

      • + 4
      • 15 jul 2026 - 12:48
    • beerkuh

      Posts: 3.823

      ik hoor wat je zegt @nicoS maar ik hoor ook tijdens de races alleen maar gezeik en gejank! het contineu gejammer dat maakt de hele boel net zo toxic

      • + 5
      • 15 jul 2026 - 12:58
    • The Wolf

      Posts: 1.248

      @Beerkuh, nou nou heeft de warmte vat op je gehad? Zulke agressiviteiten. En Wolf is een gevoelig mens. Ik schrik hiervan. Ik lees het en denk "parbleu?", dat denk ik, en "Te drommel!" .. Zo schrik ik hiervan. Ik neem 'n gin-tonic om bij te komen...

      • + 7
      • 15 jul 2026 - 13:12
    • NicoS

      Posts: 20.992

      Ja en, welke coureur zeurt niet als het niet gaat?
      Heb je de boardradio van Hadjar al eens beluisterd?
      Denk dat die nog een tandje erger is….
      Als Max al niets meer mag zeggen als de techniek hem in twee weken tijd in de steek laat, en met 300 op de teller eraf gaat, zou jij dan lachend uitstappen en zeggen; ach kan gebeuren…..
      De media dikt alles lekker aan voor de sensatie, en men gaat er lekker in mee…

      • + 10
      • 15 jul 2026 - 13:14
    • The Wolf

      Posts: 1.248

      conclusie (en daarmee sla ik deze hele discussie even vakkundig plat) alle f1 rijders zijn eigenlijk zeikneusjes. Althans, dat is de uitkomst waarmee ik prima kan leven

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 13:16
    • Larry Perkins

      Posts: 66.332

      Het tegenovergestelde is waar @beerkuh!
      Als Max geen kritiek meer zou leveren, dan zou hij de moed bij RBR juist hebben opgegeven, maar hij is nog altijd super geconcentreerd bezig...

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 19:00
  • schwantz34

    Posts: 42.389

    Hallo, waar is @Beri?

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 12:27
    • The Wolf

      Posts: 1.248

      @Beri is @Beri-spt vanwegen z'n negatieve @Beri-chten

      • + 4
      • 15 jul 2026 - 13:18
    • Nomar

      Posts: 897

      Beri is de tel kwijt

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 13:53
  • UserEvO

    Posts: 177

    De media is met name degene die, om de reden van hoe meer clicks, hoe beter het is voor de website, is de grootste "onruststoker" Doet me erg denken aan de dames roddelblaadjes van vroeger. Het heeft weinig te maken met ECHTE F1 journalistiek. Heeft Max dit?....Gaat Max dat? ...met name NL websites hebben er een handje van, of meerde handen. Op nadere F12 sites is er geen "Max dit", "" Max dat" geroddel. Daar is meer inhoud over feiten. en ook andere coureurs en teams. Maakt t lezen ook veel aantrekkelijker.

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 13:55
    • NicoS

      Posts: 20.992

      Mijn interesse in F12 is eigenlijk nihil, dus kijk ik nooit op de sites….;)

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 14:57
  • Tifoso-01

    Posts: 3.887

    Het contract van Hamilton is nog niet officieel verlengd volgens Vasseur want daar gaan ze nog over praten.
    Wat gaat Hamilton bijvoorbeeld doen nu Leclerc misschien wel zijn mojo heeft hervonden.
    Volgens Pino Allievi is Max wel degelijk een optie voor Ferrari, ik zou nog even wachten tot de deadline verloopt van de clausule in oktober als ik kamp Verstappen was.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 14:18
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.522

      Nee.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 18:00
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.906

      Nou doe maar wel eigenlijk.

      Maar Hamilton voor volgend jaar is in de media al bevestigd door Vasseur. Dus dat zit wel goed. Max nog een jaartje ploeteren bij RB en dan kan hij voor 2028 een mooi rood pak aantrekken.

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 09:04
  • Beri

    Posts: 7.016

    43

    • + 6
    • 15 jul 2026 - 14:53
  • AUDI_F1

    Posts: 3.968

    "De Nederlander zou zich steeds minder gehoord voelen bij technische beslissingen"
    Ze hadden Wache er ook al heel lang geleden deruit moeten gooien.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 21:36

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Team
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Mercedes
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2
Ferrari
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3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
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Haas F1
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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