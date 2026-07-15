De geruchten rond Max Verstappen draaien overuren. Op sociale media werd de voorbije dagen volop gespeculeerd over een nakende transferbom, waarbij vooral McLaren veelvuldig werd genoemd als mogelijke bestemming. Achter de schermen is de situatie bij Red Bull inderdaad gespannen, maar volgens ESPN is een onmiddellijke overstap van de viervoudig wereldkampioen allesbehalve vanzelfsprekend.

Verstappen beschikt over prestatiegerelateerde exitclausules in zijn contract, dat officieel loopt tot eind 2028. Door de tegenvallende resultaten van Red Bull dit seizoen kunnen die clausules na afloop van 2026 geactiveerd worden. Dat zorgt voor onzekerheid binnen het team, terwijl de Nederlander pas in oktober hoeft te laten weten of hij daadwerkelijk gebruikmaakt van die mogelijkheid.

Relatie tussen Verstappen en Red Bull onder druk

De spanningen tussen Verstappen en Red Bull zouden volgens verschillende bronnen de voorbije maanden flink zijn opgelopen. De Nederlander zou zich steeds minder gehoord voelen bij technische beslissingen en uitte na de GP van Groot-Brittannië openlijk zijn zorgen over de betrouwbaarheid van de RB22. Twee incidenten met de achtervleugel in amper twee raceweekends maakten veel indruk.

"Op zo'n moment wordt het echt gevaarlijk. Je kunt jezelf serieus bezeren. In Oostenrijk had ik geluk en in Silverstone opnieuw. Daar word je op den duur gewoon helemaal gek van", liet Verstappen na afloop weten.

Ook buiten de baan rommelt het. De gesprekken tussen Verstappen en de Red Bull-top over een verbeterd contract leverden geen akkoord op. Bovendien weigerde de wereldkampioen om de leiding van Red Bull de garantie te geven dat hij ook in 2027 nog voor het team zal rijden. Dat zou intern voor de nodige frustratie hebben gezorgd.

McLaren genoemd, maar transfer ligt niet voor de hand

Hoewel McLaren steeds vaker wordt genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Verstappen, is een overstap volgens ESPN voorlopig weinig waarschijnlijk. Mercedes lijkt vast te houden aan George Russell en Andrea Kimi Antonelli, Ferrari zit goed met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, terwijl Aston Martin na een teleurstellende start van het nieuwe reglement geen aantrekkelijk alternatief vormt.

McLaren blijft daardoor als enige realistische optie over, al benadrukken bronnen dat Oscar Piastri zich geen zorgen maakt over zijn toekomst. De Australiër ligt vast tot eind 2028 en teambaas Zak Brown heeft meermaals aangegeven dat zowel Piastri als Lando Norris gewoon blijven. Wel zou Brown contact hebben onderhouden met Verstappen en zijn entourage, al is dat volgens insiders niet uitzonderlijk in de Formule 1.

De verwachting is daarom dat Verstappen voorlopig gewoon bij Red Bull blijft. Toch sluiten bronnen niet uit dat de gesprekken met McLaren een investering zijn richting de langere termijn. De komende maanden worden dan ook cruciaal, maar van een spectaculaire aankondiging op korte termijn lijkt voorlopig geen sprake.