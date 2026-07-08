Volgens Ralf Schumacher is McLaren-CEO Zak Brown tegen een groot probleem aangelopen bij het vastleggen van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar volgens Schumacher liggen de aandeelhouders dwars. Hij wijst naar de situatie van Oscar Piastri.

Het is geen geheim dat Verstappen momenteel ontevreden is over de situatie bij het team van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen kende veel succes in dienst van het team, maar dit jaar loopt het niet bepaald op rolletjes. Verstappen worstelt met de auto en maakt een gefrustreerde indruk. Afgelopen weekend haalde hij na zijn uitvalbeurt in Silverstone hard uit, en dat zorgde voor veel geruchten over zijn toekomst. Een overstap naar McLaren lijkt dan ook steeds realistischer te worden.

Wat is er aan de hand?

Als Verstappen de overstap naar McLaren maakt, dan lijkt hij Oscar Piastri te gaan vervangen. Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher zorgt dit voor een probleem, en dat legt hij uit in de Sky-podcast Backstage Boxengasse: "McLaren heeft naar verluidt een aanbod klaarliggen, maar het echte probleem is dat ze een lopend contract hebben met Oscar Piastri."

En Piastri krijgt volgens Schumacher ook de nodige steun: "De grootaandeelhouders staan er echter op dat de contracten worden nagekomen, aangezien die nog steeds openstaan."

Zoeken naar een compromis?

De vraag is echter of dit een overstap van Verstappen echt kan tegenhouden. Schumacher stelt dat er altijd wel iets mogelijk kan zijn: "Als er nu een oplossing wordt gevonden, een soort compromis, dan is dat zeker goed denkbaar."

Welke scenario's zijn denkbaar?

De vraag is wat zo'n compromis precies moet inhouden. Eerder deze week gingen er geruchten rond dat Piastri zelf zou willen vertrekken bij McLaren, al werden deze verhalen ook snel tegengesproken. Piastri werd op zijn beurt in verband gebracht met het zitje van Verstappen bij Red Bull, mocht de viervoudig wereldkampioen echt vertrekken.

Verstappen beschikt over een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028, maar het is geen geheim dat er exitclausules bestaan die een vertrek makkelijker zouden maken. De vraag blijft of Verstappen dit jaar gebruik gaat maken van die clausules.