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'Aandeelhouders liggen dwars bij McLaren-deal Verstappen'

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'Aandeelhouders liggen dwars bij McLaren-deal Verstappen'

Volgens Ralf Schumacher is McLaren-CEO Zak Brown tegen een groot probleem aangelopen bij het vastleggen van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar McLaren, maar volgens Schumacher liggen de aandeelhouders dwars. Hij wijst naar de situatie van Oscar Piastri.

Het is geen geheim dat Verstappen momenteel ontevreden is over de situatie bij het team van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen kende veel succes in dienst van het team, maar dit jaar loopt het niet bepaald op rolletjes. Verstappen worstelt met de auto en maakt een gefrustreerde indruk. Afgelopen weekend haalde hij na zijn uitvalbeurt in Silverstone hard uit, en dat zorgde voor veel geruchten over zijn toekomst. Een overstap naar McLaren lijkt dan ook steeds realistischer te worden.

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Wat is er aan de hand?

Als Verstappen de overstap naar McLaren maakt, dan lijkt hij Oscar Piastri te gaan vervangen. Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher zorgt dit voor een probleem, en dat legt hij uit in de Sky-podcast Backstage Boxengasse: "McLaren heeft naar verluidt een aanbod klaarliggen, maar het echte probleem is dat ze een lopend contract hebben met Oscar Piastri."

En Piastri krijgt volgens Schumacher ook de nodige steun: "De grootaandeelhouders staan er echter op dat de contracten worden nagekomen, aangezien die nog steeds openstaan."

Zoeken naar een compromis?

De vraag is echter of dit een overstap van Verstappen echt kan tegenhouden. Schumacher stelt dat er altijd wel iets mogelijk kan zijn: "Als er nu een oplossing wordt gevonden, een soort compromis, dan is dat zeker goed denkbaar."

Welke scenario's zijn denkbaar?

De vraag is wat zo'n compromis precies moet inhouden. Eerder deze week gingen er geruchten rond dat Piastri zelf zou willen vertrekken bij McLaren, al werden deze verhalen ook snel tegengesproken. Piastri werd op zijn beurt in verband gebracht met het zitje van Verstappen bij Red Bull, mocht de viervoudig wereldkampioen echt vertrekken.

Verstappen beschikt over een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028, maar het is geen geheim dat er exitclausules bestaan die een vertrek makkelijker zouden maken. De vraag blijft of Verstappen dit jaar gebruik gaat maken van die clausules.

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.667

    "Kijk, dat we Max "the Dutch naaier" mss willen hebben, dat klopt.
    Maar dat we ook Jos "the smasher" erbij moeten nemen....dat gaat ons te ver"......aldus de aandeelhouders die liever niets met Jos van doen willen hebben.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 11:39
    • oale

      Posts: 809

      Je raakt niet uitgekauwd met dezelfde grapjes

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 11:56

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Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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