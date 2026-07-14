Red Bull Racing trekt met weinig vertrouwen richting de Grand Prix van België. Na de teleurstellende race op Silverstone, waarin Max Verstappen uitviel na een technisch probleem, verwacht ook teambaas Laurent Mekies dat Spa-Francorchamps opnieuw een zware uitdaging wordt. De Fransman sluit zich daarmee aan bij de eerdere waarschuwing van Verstappen.

Verstappen liet na de Grand Prix van Groot-Brittannië al weten dat Spa qua energiemanagement veel overeenkomsten vertoont met Silverstone. Volgens de Nederlander zal Red Bull daardoor opnieuw tegen dezelfde problemen aanlopen. Mekies deelt die analyse en rekent niet op een wonderbaarlijke ommekeer.

Mekies ziet dezelfde zwakke plek terugkeren

Volgens de Red Bull-teambaas toont het contrast tussen de races van de afgelopen weken aan hoe grillig de prestaties van de RB22 momenteel zijn. "Dat laat zien hoe complex onze situatie is. Nog geen week geleden vochten we mee om de overwinning, maar op Silverstone kwamen onze beperkingen genadeloos aan het licht. Daardoor konden we simpelweg niet het maximale uit onze auto halen."

Mekies wijst vooral naar circuits waar het energiemanagement een doorslaggevende rol speelt. "Juist op banen waar de energiebeperkingen groot zijn, lijken wij meer moeite te hebben dan onze concurrenten. Daarom verwacht ik dat Spa opnieuw een lastig weekend wordt. Dat betekent niet dat we het opgeven, maar wel dat we dit probleem zo snel mogelijk moeten oplossen."

Geen grote updates, wel hoop op vooruitgang

Voor het raceweekend op Spa-Francorchamps staan geen grote technische updates gepland. Volgens Mekies ligt de focus daarom op kleine verbeteringen, terwijl Red Bull tegelijkertijd meer inzicht probeert te krijgen in de zwakke punten van de nieuwe krachtbron.

"Het draait om vooruitgang op alle vlakken. We proberen iedere dag kleine stappen te zetten en hopen dat ook dit weekend te doen. Het is nog altijd het eerste seizoen met deze motor en op circuits waar veel energie wordt gevraagd, kunnen specifieke hardwarebeperkingen een rol spelen", aldus de Fransman.

Toch blijft Mekies optimistisch over de snelheid waarmee Red Bull zich kan herstellen. "Als er inderdaad hardwarebeperkingen zijn, weet ik ook hoe goed dit team is in het snel vinden van oplossingen. Ik hoop daarom dat we er in Spa al iets beter voor staan, al verwacht ik dat de omstandigheden veel weg zullen hebben van Silverstone. Mogelijk biedt Boedapest daarna een gunstiger beeld."