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Red Bull vreest nieuw moeilijk weekend: Mekies bevestigt zorgen van Verstappen op Spa

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Red Bull vreest nieuw moeilijk weekend: Mekies bevestigt zorgen van Verstappen op Spa

Red Bull Racing trekt met weinig vertrouwen richting de Grand Prix van België. Na de teleurstellende race op Silverstone, waarin Max Verstappen uitviel na een technisch probleem, verwacht ook teambaas Laurent Mekies dat Spa-Francorchamps opnieuw een zware uitdaging wordt. De Fransman sluit zich daarmee aan bij de eerdere waarschuwing van Verstappen.

Verstappen liet na de Grand Prix van Groot-Brittannië al weten dat Spa qua energiemanagement veel overeenkomsten vertoont met Silverstone. Volgens de Nederlander zal Red Bull daardoor opnieuw tegen dezelfde problemen aanlopen. Mekies deelt die analyse en rekent niet op een wonderbaarlijke ommekeer.

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Mekies ziet dezelfde zwakke plek terugkeren

Volgens de Red Bull-teambaas toont het contrast tussen de races van de afgelopen weken aan hoe grillig de prestaties van de RB22 momenteel zijn. "Dat laat zien hoe complex onze situatie is. Nog geen week geleden vochten we mee om de overwinning, maar op Silverstone kwamen onze beperkingen genadeloos aan het licht. Daardoor konden we simpelweg niet het maximale uit onze auto halen."

Mekies wijst vooral naar circuits waar het energiemanagement een doorslaggevende rol speelt. "Juist op banen waar de energiebeperkingen groot zijn, lijken wij meer moeite te hebben dan onze concurrenten. Daarom verwacht ik dat Spa opnieuw een lastig weekend wordt. Dat betekent niet dat we het opgeven, maar wel dat we dit probleem zo snel mogelijk moeten oplossen."

Geen grote updates, wel hoop op vooruitgang

Voor het raceweekend op Spa-Francorchamps staan geen grote technische updates gepland. Volgens Mekies ligt de focus daarom op kleine verbeteringen, terwijl Red Bull tegelijkertijd meer inzicht probeert te krijgen in de zwakke punten van de nieuwe krachtbron.

"Het draait om vooruitgang op alle vlakken. We proberen iedere dag kleine stappen te zetten en hopen dat ook dit weekend te doen. Het is nog altijd het eerste seizoen met deze motor en op circuits waar veel energie wordt gevraagd, kunnen specifieke hardwarebeperkingen een rol spelen", aldus de Fransman.

Toch blijft Mekies optimistisch over de snelheid waarmee Red Bull zich kan herstellen. "Als er inderdaad hardwarebeperkingen zijn, weet ik ook hoe goed dit team is in het snel vinden van oplossingen. Ik hoop daarom dat we er in Spa al iets beter voor staan, al verwacht ik dat de omstandigheden veel weg zullen hebben van Silverstone. Mogelijk biedt Boedapest daarna een gunstiger beeld."

Pietje Bell

Posts: 35.764

Ik zou eerder zeggen dat ze nog naar de juiste balans aan het zoeken is
net zoals Max bij de RB22.

  • 3
  • 14 jul 2026 - 18:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (9)

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  • Mick34

    Posts: 1.323

    Geeft Papiere Mache hier nou aan dat hun elektrische deel van de motor de zwakke schakel is? Hij heeft het ook over aanpassingen om dat te verbeteren, maar dat mag toch helemaal niet als je geen ADUO updates mag doorvoeren?

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 14:45
    • NicoS

      Posts: 20.988

      Softwarematig kun je van alles doen, dus daar kunnen ze nog stappen maken.
      Het leren gebruiken en opslaan van energie is iets wat nog wel een stukje beter kan.

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 14:55
    • walteij

      Posts: 2.112

      Copilot to the rescue :)
      Net als bij de ICE worden:
      - MGU-K
      - batterij
      - vermogenselektronica
      gehomologeerd. Daarna zijn wijzigingen voornamelijk toegestaan voor:
      - betrouwbaarheid
      - veiligheid
      - kostenreductie
      - FIA-goedgekeurde evoluties
      - ADUO-concessies voor achterblijvers

      Waar zit nog de meeste ontwikkelingsruimte?
      De interessante nuance:
      Hoewel de hardware grotendeels vastligt, zit er nog veel potentieel in:
      - energiemanagement
      - softwarestrategieën
      - recuperatie onder remmen
      - batterijtemperatuurbeheer
      - deployment-strategieën
      - interactie tussen ICE en MGU-K
      Dat zijn klassieke F1-gebieden waar fabrikanten nog steeds prestatiewinst kunnen vinden zonder een compleet nieuwe elektromotor te bouwen. De FIA heeft immers geleerd van het Mercedes-tijdperk 2014-2020, waarin één motorconcept jarenlang praktisch onaantastbaar bleek.

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 15:17
  • Pietje Bell

    Posts: 35.751

    Het zal Lily allemaal worst wezen!!

    "Daar gaat ze ..........." (Clouseau, 1990).

    urlr.me/7m3DnH

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 17:32
    • Larry Perkins

      Posts: 66.304

      Zelfde motoriek als Max bij het hardlopen heeft...

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 17:37
    • Pietje Bell

      Posts: 35.751

      Ik zou eerder zeggen dat ze nog naar de juiste balans aan het zoeken is
      net zoals Max bij de RB22.

      • + 3
      • 14 jul 2026 - 18:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.304

      Lily loopt wel voorop, dat biedt hoop!

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 20:58
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.724

    Red Bull vreest nieuw moeilijk weekend: Mekies bevestigt zorgen over Verstappen zijn Pa.

    Laurent Mekies ligt de vinger op de zere plek.
    Als Laurent niet doet wat Pa Jos wilt, gaat Jos 'n sprookje tot leven laten komen.
    En we kennen dat sprookje allemaal toch?

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 19:41
  • Pietje Bell

    Posts: 35.751

    Maar even hier bij gebrek aan een passend artikel:

    Junaid #JB17
    @JunaidSamodien_
    ·
    1 u
    MCLAREN - This weekend will see the introduction of a new rear wing which will be
    tested and evaluated in Friday’s practice sessions at Circuit de Spa-Francorchamps.
    Both MCL40 race cars will also be fitted with a new ICE unit, the third of the season,
    supplied by Mercedes AMG High Performance Powertrains that includes some
    different specifications introduced in order to improve the reliability.
    These made their debut with the works team at the 2026 Austrian Grand Prix
    then with the other two customer teams at Silverstone.

    📸McLaren F1 Team

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 19:49

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1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
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McLaren
179
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Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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