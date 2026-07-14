user icon
icon

Binotto waarschuwt: "In 2030 gaat Audi voor de wereldtitel"

<< Naar nieuwsoverzicht
Binotto waarschuwt: "In 2030 gaat Audi voor de wereldtitel"

Audi heeft de lat direct hoog gelegd voor zijn Formule 1-project. Hoewel het Duitse merk pas sinds dit seizoen actief is als fabrieksteam, heeft topman Mattia Binotto een duidelijk doel voor ogen: uiterlijk in 2030 moet Audi meestrijden om het wereldkampioenschap.

Na negen races staat Audi negende in het constructeurskampioenschap met zes punten, allemaal behaald door Gabriel Bortoleto. Teamgenoot Nico Hülkenberg wacht nog op zijn eerste punten, maar het team liet al regelmatig zien dat het over een competitief chassis beschikt met meerdere Q3-optredens.

Meer over Audi 'Piastri in gesprek met Audi: Verstappen-ruil mogelijk op losse schroeven'

'Piastri in gesprek met Audi: Verstappen-ruil mogelijk op losse schroeven'

9 jul
 Silly Season nu echt los: 'Verstappen en Piastri mogelijk weg, Sainz genoemd bij Audi'

Silly Season nu echt los: 'Verstappen en Piastri mogelijk weg, Sainz genoemd bij Audi'

7 jul

Binotto kijkt verder dan de eerste resultaten

Volgens Binotto draait het de komende seizoenen niet om de eindklassering, maar om het bouwen van een organisatie die op termijn structureel kan winnen. De Italiaan ziet 2028 als een belangrijk tussenstation richting de ultieme ambitie.

"Ons doel ligt veel verder dan 2026 en 2027. We willen in 2030 een team hebben dat kan meestrijden om de wereldtitel", vertelt Binotto aan Motorsport. "Onderweg zullen er belangrijke mijlpalen zijn. Ik verwacht dat we rond 2028 een grote stap voorwaarts zetten."

Daarom wil Binotto de eerste jaren niet uitsluitend afrekenen op de resultaten op de baan. "Voor mij zijn 2026 en 2027 vooral jaren waarin we het fundament leggen. Ik kijk veel meer naar de groei van de organisatie. Op het circuit zie je iets meer dan honderd medewerkers, maar achter de schermen werken ongeveer 1.400 mensen dagelijks aan het chassis en de motor. Het team op de baan is slechts de kers op de taart, maar eerst moet je de taart bouwen."

Grootste uitdaging ligt bij de motor

Waar Audi volgens Binotto al tevreden over is, is het chassis. De grootste winst moet de komende jaren uit de krachtbron komen. Op Silverstone bleek opnieuw dat de Audi-motor nog snelheid tekortkomt op de rechte stukken, terwijl het chassis juist indruk maakt in de bochten.

"Dat we met de power unit nog achterlopen, verrast me niet", erkent Binotto. "We zijn later begonnen en bouwen alle kennis en expertise volledig vanaf nul op. Dat is een langetermijnproject, maar ik ben ervan overtuigd dat we binnen enkele seizoenen over een motor op topniveau beschikken."

Over het chassis klinkt de Audi-topman juist bijzonder positief. "Daar ben ik heel tevreden over. We zien nu de eerste resultaten van het werk dat enkele jaren geleden is begonnen. Wat dit team al heeft bereikt, geeft mij veel vertrouwen. Andere teams erkennen ook dat onze auto bijzonder sterk is in de bochten. Wat we verliezen op de rechte stukken, winnen we daar grotendeels weer terug. Dat bewijst dat we de juiste mensen in huis hebben om uiteindelijk een winnend team op te bouwen."

Larry Perkins

Posts: 66.329

Van de politiek en CEO's van grote bedrijven of organisaties tot in de (auto)sport, het gebeurt overal, vaak gezegd door rakkers die zelf binnen die vijf jaar van het toneel zijn verdwenen, maar wel met een vette bonus...

  • 5
  • 14 jul 2026 - 19:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Mattia Binotto Audi

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.188

    Zo’’n 5 jaren plan waar hebben we dat eerder gehoord?

    • + 3
    • 14 jul 2026 - 19:22
    • Larry Perkins

      Posts: 66.307

      Van de politiek en CEO's van grote bedrijven of organisaties tot in de (auto)sport, het gebeurt overal, vaak gezegd door rakkers die zelf binnen die vijf jaar van het toneel zijn verdwenen, maar wel met een vette bonus...

      • + 5
      • 14 jul 2026 - 19:57
    • koppie toe

      Posts: 5.452

      Een rekbaar 5 jarenlang bedoel je toch?
      Zonder de krullen zou het zo zijn broer kunnen zijn.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 00:02
    • red slow

      Posts: 3.352

      Red Bull deed in haar 6e seizoen in 2009 mee voor de titel.

      Mercedes deed er in haar 5e seizoen mee voor de titel in 2014. Brawn GP deed het dan in haar eerste en enige seizoen maar het was praktisch een Honda ontwerp. En zou Honda zijn gebleven dan zouden zij in haar 4e seizoen mee hebben gedaan voor de titel.

      BMW Sauber trok zich na 4 seizoenen terug uit de F1 (2009)terwijl velen nu zeggen dat het een seizoen te vroeg was om mee doen aan de titel. Dan zou het Sauber van toen in zijn 5e seizoen meedoen aan de titel. Dus niet zo gek die 5 seizoenen.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 06:53
  • Schumi86

    Posts: 642

    Andere teams zijn nu al bang omg wat een bericht, zeg dan beter niks.

    • + 2
    • 14 jul 2026 - 20:06
  • AUDI_F1

    Posts: 3.966

    Nee hoor, ze hebben er al 11 jaar over gedaan om in de F1 te komen en dan zouden ze in het 5e seizoen al kampioen worden? ok.

    • + 1
    • 14 jul 2026 - 20:12
  • meister

    Posts: 4.325

    Het blijft in de basis een Sauber.
    Als ze het kunnen hadden ze al eerder een sprong voorwaarts gemaakt.

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 21:56
  • Ernie5335

    Posts: 5.901

    Serieuze waarschuwing... Bibber, bibber, klapper, klapper...

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 00:25
  • racepace1

    Posts: 895

    Marketing gepraat, heel belangrijk voor investeerders naar binnen te halen.
    Bij de tijd dat Audi wellicht mee kan/gaat doen word er weer een nieuw (motor) concept introduceert en begint het bijna weer opnieuw....

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 12:19

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Mattia Binotto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 3 nov 1969 (56)
  • Geb. plaats , IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Audi
Bekijk volledig profiel
show sidebar