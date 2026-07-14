Audi heeft de lat direct hoog gelegd voor zijn Formule 1-project. Hoewel het Duitse merk pas sinds dit seizoen actief is als fabrieksteam, heeft topman Mattia Binotto een duidelijk doel voor ogen: uiterlijk in 2030 moet Audi meestrijden om het wereldkampioenschap.

Na negen races staat Audi negende in het constructeurskampioenschap met zes punten, allemaal behaald door Gabriel Bortoleto. Teamgenoot Nico Hülkenberg wacht nog op zijn eerste punten, maar het team liet al regelmatig zien dat het over een competitief chassis beschikt met meerdere Q3-optredens.

Binotto kijkt verder dan de eerste resultaten

Volgens Binotto draait het de komende seizoenen niet om de eindklassering, maar om het bouwen van een organisatie die op termijn structureel kan winnen. De Italiaan ziet 2028 als een belangrijk tussenstation richting de ultieme ambitie.

"Ons doel ligt veel verder dan 2026 en 2027. We willen in 2030 een team hebben dat kan meestrijden om de wereldtitel", vertelt Binotto aan Motorsport. "Onderweg zullen er belangrijke mijlpalen zijn. Ik verwacht dat we rond 2028 een grote stap voorwaarts zetten."

Daarom wil Binotto de eerste jaren niet uitsluitend afrekenen op de resultaten op de baan. "Voor mij zijn 2026 en 2027 vooral jaren waarin we het fundament leggen. Ik kijk veel meer naar de groei van de organisatie. Op het circuit zie je iets meer dan honderd medewerkers, maar achter de schermen werken ongeveer 1.400 mensen dagelijks aan het chassis en de motor. Het team op de baan is slechts de kers op de taart, maar eerst moet je de taart bouwen."

Grootste uitdaging ligt bij de motor

Waar Audi volgens Binotto al tevreden over is, is het chassis. De grootste winst moet de komende jaren uit de krachtbron komen. Op Silverstone bleek opnieuw dat de Audi-motor nog snelheid tekortkomt op de rechte stukken, terwijl het chassis juist indruk maakt in de bochten.

"Dat we met de power unit nog achterlopen, verrast me niet", erkent Binotto. "We zijn later begonnen en bouwen alle kennis en expertise volledig vanaf nul op. Dat is een langetermijnproject, maar ik ben ervan overtuigd dat we binnen enkele seizoenen over een motor op topniveau beschikken."

Over het chassis klinkt de Audi-topman juist bijzonder positief. "Daar ben ik heel tevreden over. We zien nu de eerste resultaten van het werk dat enkele jaren geleden is begonnen. Wat dit team al heeft bereikt, geeft mij veel vertrouwen. Andere teams erkennen ook dat onze auto bijzonder sterk is in de bochten. Wat we verliezen op de rechte stukken, winnen we daar grotendeels weer terug. Dat bewijst dat we de juiste mensen in huis hebben om uiteindelijk een winnend team op te bouwen."