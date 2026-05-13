Leonardo Fornaroli hoort thuis in de Formule 1, zo stelt James Robinson van mening. Robinson en Fornaroli hebben samengewerkt bij Invicta Racing in de Formule 2, waar het huidige McLaren-talent vorig jaar de titel pakte.

Fornaroli tekende na het behalen van zijn titel bij McLaren, maar greep naast een zitje in de Formule1 , terwijl andere F2-kampioenen die kans meestal wel kregen. Fornaroli won het kampioenschap als rookie, en schreef een jaar eerder het Formule 3-kampioenschap op zijn naam.

Moet Fornaroli een stoeltje krijgen?

Robinson vertelt tegenover PlanetF1 dat de Italiaan honderd procent de kans hoort te krijgen in de Formule 1. "Zonder twijfel. Ik bedoel, wie zijn de coureurs die als rookie een Formule 2-race hebben gewonnen? Dat zijn Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto en Leonardo Fornaroli. Het zijn allemaal uitzonderlijke coureurs, en Leo is de uitzondering, omdat hij momenteel niet in de Formule 1 rijdt."

Oscar Piastri moest na zijn wereldkampioenschap ook een jaar wachten tot hij de kans kreeg in de Formule 1. "Maar Oscar moest natuurlijk ook een jaar aan de zijlijn zitten nadat hij het F2-kampioenschap had gewonnen, en ik zou erg teleurgesteld zijn als Leo volgend jaar geen Formule 1-stoel zou hebben."

Beste coureur van zijn generatie

Het is een uitzonderlijke prestatie om in je rookieseizoen de kampioen van de F2 te worden. "Kijk eens naar de lijst met coureurs die in hun debuutseizoen een F2-race hebben gewonnen. Dat zijn de beste coureurs van hun generatie, als je denkt aan Russell, Piastri, Leclerc, en natuurlijk ook Gabi, hoewel hij nog maar aan het begin van zijn F1-carrière staat."

Volgens Robinson moet Fornaroli gewoon de Formule 1 in. "Ik hoop van harte, ik heb hoge verwachtingen, dat hij volgend jaar in een Formule 1-stoel zit. Aan het eind van het jaar hebben we onze checklist met eisen aan een coureur bekeken, en hij was de enige coureur die we ooit hebben gehad die aan al die eisen voldeed."

De jonge Italiaan heeft een erg sterk punt. "Hij kwalificeerde zich vorig jaar bij elke race in de top 10, en dat was echt het geheim van zijn succes. Zelfs op circuits waar hij het wat moeilijker had, zoals Silverstone, wist hij toch poleposition te bemachtigen vanaf de omgekeerde startgrid, de sprintrace te winnen, vanaf poleposition te zegevieren en vervolgens in de hoofdrace nog plaatsen te winnen en een solide puntenfinish te behalen."

Consistentie heb je nodig

Robinson ziet dat deze consistentie de kracht is om een wereldkampioenschap te kunnen winnen en acht Fornaroli dan ook kansrijk. "En dat is de consistentie die je nodig hebt om het kampioenschap te winnen. Maar hij won niet alleen het kampioenschap, hij won het zelfs een ronde eerder, met nog twee races te gaan! Ik zie niet in welk bewijs er nog meer nodig is om te zien dat Leonardo Fornaroli een echt verborgen talent is. Ik denk dat 'verborgen talent' het juiste woord is, want hij was tot eind vorig jaar helemaal niet verbonden aan een F1-team."