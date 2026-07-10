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'Transfer Verstappen richting McLaren wordt lastig: Piastri wil toch blijven'

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'Transfer Verstappen richting McLaren wordt lastig: Piastri wil toch blijven'

De speculaties over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven de Formule 1-wereld bezighouden. Toch lijkt een belangrijk obstakel een transfer voorlopig in de weg te staan. Oscar Piastri heeft volgens betrouwbare bronnen namelijk geen enkele intentie om McLaren te verlaten.

Dat melden bronnen uit de directe omgeving van de Australiër aan diverse media. Daarmee lijkt de toekomst van Piastri voorlopig vast te liggen, ondanks de aanhoudende geruchten dat McLaren-teambaas Zak Brown Verstappen graag aan zijn team zou toevoegen. Hierbij zou Piastri de omgekeerde weg kunnen bewandelen richting Red Bull Racing, terwijl ook Audi een oogje in het zeil houdt.

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Piastri wil McLaren niet verlaten

Volgens de bronnen voelt Piastri zich uitstekend thuis bij McLaren en is een vertrek op dit moment absoluut niet aan de orde. De Australiër ziet zijn toekomst bij de Britse renstal en heeft geen plannen om elders zijn carrière voort te zetten.

Dat is opvallend, omdat Brown meermaals heeft laten doorschemeren dat hij Verstappen als één van de beste coureurs op de huidige grid beschouwt. De McLaren-CEO zou een samenwerking met de viervoudig wereldkampioen dan ook zeker zien zitten, maar daarvoor moet wel eerst ruimte ontstaan binnen het team.

Verstappen-transfer voorlopig uiterst onwaarschijnlijk

Met Piastri die niet wil vertrekken en Lando Norris eveneens langdurig aan McLaren verbonden, lijkt een overstap van Verstappen voorlopig bijzonder moeilijk te realiseren. De huidige line-up behoort tot de sterkste van de Formule 1 en er is op dit moment geen aanwijzing dat daar op korte termijn verandering in komt.

Dat betekent niet dat de geruchten direct zullen verdwijnen. Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met verschillende topteams, waaronder Mercedes, Ferrari én McLaren. Toch wijst de huidige situatie erop dat een transfer naar McLaren voorlopig uiterst onwaarschijnlijk is, zolang Piastri vasthoudt aan zijn wens om bij de Britse renstal te blijven.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • F1jos

    Posts: 5.449

    Van alle speculaties hieromtrent, lust Ik geen speculaas meer en het is nog steeds geen 5 december.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 15:27
    • Need5Speed

      Posts: 4.070

      En geen 1 april. Verwarrend hoor.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 15:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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