De speculaties over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren blijven de Formule 1-wereld bezighouden. Toch lijkt een belangrijk obstakel een transfer voorlopig in de weg te staan. Oscar Piastri heeft volgens betrouwbare bronnen namelijk geen enkele intentie om McLaren te verlaten.

Dat melden bronnen uit de directe omgeving van de Australiër aan diverse media. Daarmee lijkt de toekomst van Piastri voorlopig vast te liggen, ondanks de aanhoudende geruchten dat McLaren-teambaas Zak Brown Verstappen graag aan zijn team zou toevoegen. Hierbij zou Piastri de omgekeerde weg kunnen bewandelen richting Red Bull Racing, terwijl ook Audi een oogje in het zeil houdt.

Piastri wil McLaren niet verlaten

Volgens de bronnen voelt Piastri zich uitstekend thuis bij McLaren en is een vertrek op dit moment absoluut niet aan de orde. De Australiër ziet zijn toekomst bij de Britse renstal en heeft geen plannen om elders zijn carrière voort te zetten.

Dat is opvallend, omdat Brown meermaals heeft laten doorschemeren dat hij Verstappen als één van de beste coureurs op de huidige grid beschouwt. De McLaren-CEO zou een samenwerking met de viervoudig wereldkampioen dan ook zeker zien zitten, maar daarvoor moet wel eerst ruimte ontstaan binnen het team.

Verstappen-transfer voorlopig uiterst onwaarschijnlijk

Met Piastri die niet wil vertrekken en Lando Norris eveneens langdurig aan McLaren verbonden, lijkt een overstap van Verstappen voorlopig bijzonder moeilijk te realiseren. De huidige line-up behoort tot de sterkste van de Formule 1 en er is op dit moment geen aanwijzing dat daar op korte termijn verandering in komt.

Dat betekent niet dat de geruchten direct zullen verdwijnen. Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met verschillende topteams, waaronder Mercedes, Ferrari én McLaren. Toch wijst de huidige situatie erop dat een transfer naar McLaren voorlopig uiterst onwaarschijnlijk is, zolang Piastri vasthoudt aan zijn wens om bij de Britse renstal te blijven.