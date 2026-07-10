George Russell hield ondanks een moeizaam raceweekend op Silverstone de schade beperkt in de strijd om de wereldtitel. De Mercedes-coureur profiteerde optimaal van de pech bij concurrenten en pakte een tweede plaats, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer verhult dat de echte verhoudingen binnen het team.

Russell begon het weekend met een vierde startplek, een resultaat waar hij zelf niet tevreden mee was. Ook tijdens de race kwam de Brit snelheid tekort om de top drie te volgen. Pas nadat Max Verstappen uitviel, teamgenoot Kimi Antonelli technische problemen kreeg en Ferrari een strategische misser maakte met Lewis Hamilton, schoof Russell op naar de tweede plaats. Daardoor liep hij achttien punten in op Antonelli, die nog altijd het kampioenschap leidt.

Palmer ziet Antonelli week na week domineren

Volgens Palmer geven de punten in het kampioenschap een vertekend beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen bij Mercedes. De voormalig Renault-coureur stelt dat Antonelli al geruime tijd de bovenliggende partij is ten opzichte van Russell.

"Wanneer was George voor het laatst echt sneller dan Kimi in een race? Dat was in Melbourne. Dat zegt eigenlijk alles. Het is zelfs verrassend dat George nog zo dicht bij Antonelli staat in het kampioenschap als je puur naar hun prestaties op de baan kijkt", zegt Palmer in de F1 Nations Podcast.

'Voorsprong van Antonelli voelt te klein'

Palmer verwacht dat Antonelli ondanks zijn koppositie met gemengde gevoelens naar de tussenstand zal kijken. De Italiaan presteert volgens hem vrijwel ieder raceweekend op een hoger niveau, maar ziet Russell toch steeds dichterbij komen.

"Als er één ding is waar Kimi zich zorgen over zal maken, dan is het wel dat zijn voorsprong slechts 25 punten bedraagt. Hij rijdt een ijzersterk seizoen en laat zijn teamgenoot regelmatig achter zich, maar toch blijft Russell in de titelstrijd dankzij de omstandigheden en de punten die hij blijft verzamelen", besluit Palmer.