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Russell gefileerd in Engeland: "Wanneer was hij sneller dan Antonelli?"

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Russell gefileerd in Engeland: "Wanneer was hij sneller dan Antonelli?"

George Russell hield ondanks een moeizaam raceweekend op Silverstone de schade beperkt in de strijd om de wereldtitel. De Mercedes-coureur profiteerde optimaal van de pech bij concurrenten en pakte een tweede plaats, maar volgens voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer verhult dat de echte verhoudingen binnen het team.

Russell begon het weekend met een vierde startplek, een resultaat waar hij zelf niet tevreden mee was. Ook tijdens de race kwam de Brit snelheid tekort om de top drie te volgen. Pas nadat Max Verstappen uitviel, teamgenoot Kimi Antonelli technische problemen kreeg en Ferrari een strategische misser maakte met Lewis Hamilton, schoof Russell op naar de tweede plaats. Daardoor liep hij achttien punten in op Antonelli, die nog altijd het kampioenschap leidt.

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Palmer ziet Antonelli week na week domineren

Volgens Palmer geven de punten in het kampioenschap een vertekend beeld van de onderlinge krachtsverhoudingen bij Mercedes. De voormalig Renault-coureur stelt dat Antonelli al geruime tijd de bovenliggende partij is ten opzichte van Russell.

"Wanneer was George voor het laatst echt sneller dan Kimi in een race? Dat was in Melbourne. Dat zegt eigenlijk alles. Het is zelfs verrassend dat George nog zo dicht bij Antonelli staat in het kampioenschap als je puur naar hun prestaties op de baan kijkt", zegt Palmer in de F1 Nations Podcast.

'Voorsprong van Antonelli voelt te klein'

Palmer verwacht dat Antonelli ondanks zijn koppositie met gemengde gevoelens naar de tussenstand zal kijken. De Italiaan presteert volgens hem vrijwel ieder raceweekend op een hoger niveau, maar ziet Russell toch steeds dichterbij komen.

"Als er één ding is waar Kimi zich zorgen over zal maken, dan is het wel dat zijn voorsprong slechts 25 punten bedraagt. Hij rijdt een ijzersterk seizoen en laat zijn teamgenoot regelmatig achter zich, maar toch blijft Russell in de titelstrijd dankzij de omstandigheden en de punten die hij blijft verzamelen", besluit Palmer.

schwantz34

Posts: 42.354

Sjors is de Sjaak, Kimi is hem op alle fronten de baas!

  • 3
  • 10 jul 2026 - 13:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Jolyon Palmer George Russell Mercedes

Reacties (8)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.219

    Wanneer George gefileerd wordt verandert dan de T-pose in een kale T-bone?

    • + 1
    • 10 jul 2026 - 12:53
    • Snork

      Posts: 22.763

      Hangt van de fileertechniek af. Snij je dwars op de draad of met de draad mee, dat maakt een groot verschil. Voor Sjors verder helemaal niks, hij is de Sjors met Kimi als buurman in de garage.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 14:46
  • The Wolf

    Posts: 1.215

    gefileerde glibberaal met ajuin

    • + 2
    • 10 jul 2026 - 13:02
    • Snork

      Posts: 22.763

      Glibberaal moet wel heet gegrild worden om alle slijm weg te branden.

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 13:09
  • Edgar

    Posts: 1.772

    en Ferrari een strategische misser maakte met Lewis Hamilton

    Say whut?

    Ze hadden gewoon pech dat de saftycar zo lang buiten bleef, niks misser....beetje bias much?

    • + 1
    • 10 jul 2026 - 13:02
  • Snork

    Posts: 22.763

    Ben wel blij dat er weer gefileerd wordt. Was een beetje stil rondom het fileren.

    • + 2
    • 10 jul 2026 - 13:08
    • f(1)orum

      Posts: 10.219

      Schijnt met arbeidsmarktkrapte te maken te hebben; dit is een echt vak, weet je, file moet je leren.

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 13:15
  • schwantz34

    Posts: 42.354

    Sjors is de Sjaak, Kimi is hem op alle fronten de baas!

    • + 3
    • 10 jul 2026 - 13:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Jolyon Palmer -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 20 jan 1991 (35)
  • Geb. plaats Horsham, Groot Brittannië
  • Gewicht 78 kg
  • Lengte 1,79 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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