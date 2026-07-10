De Chinese autogigant BYD heeft gereageerd op de verhalen over hun vermeende Formule 1-plannen. Het merk werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een F1-project, maar volgens de kopstukken van het bedrijf is er nu niets concreets. Ze houden de situatie echter wel goed in de gaten.

Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1. Meerdere merken zijn in de afgelopen jaren in verband gebracht met de Formule 1, en sinds begin dit jaar gaan er hardnekkig geruchten rond over de Chinese gigant BYD. Het bedrijf zou interesse hebben in de koningsklasse, en er werd zelfs gesteld dat ze een twaalfde F1-team willen opzetten. Ook voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner wordt in verband gebracht met dit project.

De huidige stand van zaken

BYD-president Stella Li geeft echter aan dat er momenteel niets concreets speelt. Tegenover het Spaanse SoyMotor reageert ze op de verhalen: "Nee, er is geen project. Ik heb gezegd dat we geen project in ons hoofd hebben. De droom is er altijd, maar we hebben nu geen concrete agenda."

Wat zijn de voorwaarden?

Li's speciale adviseur Alfredo Altavilla geeft daarna aan dat ze vooral interesse hebben in de technische kant van het verhaal, en niet de marketingkant van de sport: "We nemen niet deel aan de discussies over de nieuwe regels voor 2030. Ik denk dat Stella hier heel duidelijk over is geweest. We overwegen de Formule 1 alleen als onze technologie kan bijdragen aan de doelen van de sport."

Een simpele sponsordeal lijkt er niet in te zitten: "We zullen nooit aan de Formule 1 gaan deelnemen door gewoon een sticker op de zijkant van een auto te plakken. Er zijn altijd betere manieren om je geld te investeren. Als we een manier kunnen vinden om technologische partner te worden van de Formule 1, dan zijn we mogelijk geïnteresseerd. Maar dat is een voorwaarde."

Wat is de rol van Horner?

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen weken in verband gebracht met het mogelijke project. Hij werd gespot op een feestje van BYD in Frankrijk, waarna de geruchten bleven rondzoemen. Toen hij afgelopen weekend zijn gezicht liet zien bij de Britse Grand Prix, wilde hij niets bevestigen of ontkennen.