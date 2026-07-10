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BYD geeft duidelijkheid over mogelijk F1-project

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BYD geeft duidelijkheid over mogelijk F1-project

De Chinese autogigant BYD heeft gereageerd op de verhalen over hun vermeende Formule 1-plannen. Het merk werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een F1-project, maar volgens de kopstukken van het bedrijf is er nu niets concreets. Ze houden de situatie echter wel goed in de gaten.

Het is geen geheim dat er veel interesse is in de Formule 1. Meerdere merken zijn in de afgelopen jaren in verband gebracht met de Formule 1, en sinds begin dit jaar gaan er hardnekkig geruchten rond over de Chinese gigant BYD. Het bedrijf zou interesse hebben in de koningsklasse, en er werd zelfs gesteld dat ze een twaalfde F1-team willen opzetten. Ook voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner wordt in verband gebracht met dit project.

De huidige stand van zaken

BYD-president Stella Li geeft echter aan dat er momenteel niets concreets speelt. Tegenover het Spaanse SoyMotor reageert ze op de verhalen: "Nee, er is geen project. Ik heb gezegd dat we geen project in ons hoofd hebben. De droom is er altijd, maar we hebben nu geen concrete agenda."

Wat zijn de voorwaarden?

Li's speciale adviseur Alfredo Altavilla geeft daarna aan dat ze vooral interesse hebben in de technische kant van het verhaal, en niet de marketingkant van de sport: "We nemen niet deel aan de discussies over de nieuwe regels voor 2030. Ik denk dat Stella hier heel duidelijk over is geweest. We overwegen de Formule 1 alleen als onze technologie kan bijdragen aan de doelen van de sport."

Een simpele sponsordeal lijkt er niet in te zitten: "We zullen nooit aan de Formule 1 gaan deelnemen door gewoon een sticker op de zijkant van een auto te plakken. Er zijn altijd betere manieren om je geld te investeren. Als we een manier kunnen vinden om technologische partner te worden van de Formule 1, dan zijn we mogelijk geïnteresseerd. Maar dat is een voorwaarde."

Wat is de rol van Horner?

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen weken in verband gebracht met het mogelijke project. Hij werd gespot op een feestje van BYD in Frankrijk, waarna de geruchten bleven rondzoemen. Toen hij afgelopen weekend zijn gezicht liet zien bij de Britse Grand Prix, wilde hij niets bevestigen of ontkennen.

Need5Speed

Posts: 4.069

Er is duidelijk niets. Duidelijk.

  • 1
  • 10 jul 2026 - 13:45
F1 Nieuws BYD

Reacties (8)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.069

    Er is duidelijk niets. Duidelijk.

    • + 1
    • 10 jul 2026 - 13:45
    • f(1)orum

      Posts: 10.219

      Behalve dan dat we geen twee Stella's in de F1 gaan zien voorlopig.

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 13:51
    • Beri

      Posts: 6.996

      Stella Wi?

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 14:02
    • Need5Speed

      Posts: 4.069

      Oh, Di.

      • + 1
      • 10 jul 2026 - 14:05
    • Rocks

      Posts: 1.122

      Artois ?? 😎

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 14:31
    • f(1)orum

      Posts: 10.219

      Of een Stella fiets? Die gaat sowieso rapper dan een Aston Martin.

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 14:39
  • Snorremans

    Posts: 316

    Ik blijf het opmerkelijk vinden dat een merk dat vollop in de electrische produktie wagens zit zich willen gaan manifesteren in deze sport. Goeie zaak hoor...daar niet van maar wel bijzonder te noemen.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 14:17
  • jd2000

    Posts: 7.817

    Fijn! We worden al genoeg overspoeld met Chinese meuk. Nog meer kan ik niet verdragen.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 14:36

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
6
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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