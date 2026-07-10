Het team van Red Bull Racing heeft deze week een geheime filmdag gehouden op het circuit van Silverstone. De Oostenrijkse renstal is bezig met een lastig seizoen, en ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie. Bij de filmdag kwam niet Max Verstappen, maar zijn teamgenoot Isack Hadjar in actie.

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel een achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren. In Oostenrijk introduceerde het team een groot updatepakket, en dat leek naar wens te functioneren. Verstappen vocht mee om de zege, maar een week later ging het tijdens de Britse Grand Prix minder goed. Verstappen kampte met de nodige problemen, en viel uiteindelijk uit door een crash die werd veroorzaakt door een probleem met de achtervleugel.

Speciale dag op Silverstone

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull afgelopen donderdag een filmdag georganiseerd op het circuit van Silverstone. Tijdens zo'n filmdag mogen de teams tweehonderd kilometer rijden en moeten ze gebruikmaken van speciale demobanden. Tijdens een filmdag mogen de teams rijden met de huidige auto's, en deze dagen zijn vooral bedoeld voor commerciële doeleinden. Ze mogen twee keer per jaar een filmdag inzetten, en het helpt de teams ook om de auto beter te leren kennen.

Wat heeft Red Bull precies gedaan?

De krant meldt dat Isack Hadjar gisteren plaatsnam achter het stuur van de RB22. Het was de tweede filmdag van Red Bull voor dit jaar, in april kwamen ze ook in actie op het circuit van Silverstone, en toen zat Verstappen achter het stuur. Tijdens de filmdag van gisteren ontbrak Verstappen op het circuit, maar hij was op woensdag wel aanwezig op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes.

Wat Red Bull precies heeft uitgevoerd tijdens de filmdag, is niet helemaal bekend. Tijdens de vorige filmdag in april reed Verstappen voor het eerst met de macarena-vleugel, maar het is nog maar de vraag of ze nu weer hebben getest met nieuwe onderdelen. Wel geeft het het team de kans om de auto beter te leren kennen.

In de schaduw van Ferrari

De filmdag van Red Bull bleef goed uit het zicht van de camera's, en dat kwam ook mede door de filmdag van Ferrari. De Italiaanse renstal pakte groots uit met een filmdag op de nieuwe Madring in Madrid, waardoor de focus vooral hierop lag. Hadjar zal later dit weekend overigens nog in actie komen tijdens het Goodwood Festival of Speed.