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Red Bull werkte deze week 'geheime' filmdag af op Silverstone

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Red Bull werkte deze week 'geheime' filmdag af op Silverstone

Het team van Red Bull Racing heeft deze week een geheime filmdag gehouden op het circuit van Silverstone. De Oostenrijkse renstal is bezig met een lastig seizoen, en ze hebben een flinke achterstand op de concurrentie. Bij de filmdag kwam niet Max Verstappen, maar zijn teamgenoot Isack Hadjar in actie.

Het team van Red Bull Racing heeft momenteel een achterstand op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren. In Oostenrijk introduceerde het team een groot updatepakket, en dat leek naar wens te functioneren. Verstappen vocht mee om de zege, maar een week later ging het tijdens de Britse Grand Prix minder goed. Verstappen kampte met de nodige problemen, en viel uiteindelijk uit door een crash die werd veroorzaakt door een probleem met de achtervleugel.

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Speciale dag op Silverstone

Volgens De Telegraaf heeft Red Bull afgelopen donderdag een filmdag georganiseerd op het circuit van Silverstone. Tijdens zo'n filmdag mogen de teams tweehonderd kilometer rijden en moeten ze gebruikmaken van speciale demobanden. Tijdens een filmdag mogen de teams rijden met de huidige auto's, en deze dagen zijn vooral bedoeld voor commerciële doeleinden. Ze mogen twee keer per jaar een filmdag inzetten, en het helpt de teams ook om de auto beter te leren kennen.

Wat heeft Red Bull precies gedaan?

De krant meldt dat Isack Hadjar gisteren plaatsnam achter het stuur van de RB22. Het was de tweede filmdag van Red Bull voor dit jaar, in april kwamen ze ook in actie op het circuit van Silverstone, en toen zat Verstappen achter het stuur. Tijdens de filmdag van gisteren ontbrak Verstappen op het circuit, maar hij was op woensdag wel aanwezig op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. 

Wat Red Bull precies heeft uitgevoerd tijdens de filmdag, is niet helemaal bekend. Tijdens de vorige filmdag in april reed Verstappen voor het eerst met de macarena-vleugel, maar het is nog maar de vraag of ze nu weer hebben getest met nieuwe onderdelen. Wel geeft het het team de kans om de auto beter te leren kennen.

In de schaduw van Ferrari

De filmdag van Red Bull bleef goed uit het zicht van de camera's, en dat kwam ook mede door de filmdag van Ferrari. De Italiaanse renstal pakte groots uit met een filmdag op de nieuwe Madring in Madrid, waardoor de focus vooral hierop lag. Hadjar zal later dit weekend overigens nog in actie komen tijdens het Goodwood Festival of Speed.

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • NicoS

    Posts: 20.978

    De reputatie van “best next gen” gooit George wel te grabbel zo….
    Ik hoor onze vriend “S” er ook niet meer over…;)

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 14:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.692

    Het schijnt dat Max die 200 km. heeft gebruikt in bocht 15 (Stowe) om erachter te komen wat er precies gebeurde toen hij zijn vader wilde eren door de grindbak onbedoeld te bezoeken.

    • + 0
    • 10 jul 2026 - 15:05
    • Flexwing

      Posts: 452

      Echt kansloos dit ouw-sjagerijn

      • + 0
      • 10 jul 2026 - 15:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
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Haas F1
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8
Williams
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9
Audi
6
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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