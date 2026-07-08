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Opinie: Deze coureurs kunnen Verstappen vervangen bij Red Bull

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<b> Opinie: </b> Deze coureurs kunnen Verstappen vervangen bij Red Bull

Een vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing lijkt na de Grand Prix van Groot-Brittannië slechts een formaliteit. Naar alle waarschijnlijkheid zal de viervoudig wereldkampioen vertrekken naar McLaren, waardoor hij een gigantisch gat achterlaat bij de Oostenrijkse renstal. Welke rijder komt in aanmerking om de Nederlander te vervangen bij Red Bull? GPToday.net zoekt het uit. 

Na maandenlange speculatie vanuit de Formule 1-paddock, lijkt de toekomst van Verstappen eindelijk bekend te gaan worden. Als alle geruchten kloppen, is de 28-jarige stercoureur niet overtuigd geraakt van de progressie bij Red Bull en zal hij naast Lando Norris gaan rijden bij McLaren, nog altijd de regerend wereldkampioen bij de constructeurs. Werk aan de winkel dus voor Laurent Mekies en consorten, die een coureur aan moeten stellen die enigszins in de buurt komt van het niveau van Verstappen. 

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Oscar Piastri 

De meest voor de hand liggende keuze om Verstappen te vervangen bij Red Bull, is toch wel Oscar Piastri. Aangezien hij zijn stoeltje zal verliezen aan de Nederlander, is het een logische keuze voor de Australiër om de omgekeerde route te bewandelen. Zelf zou hij achter de schermen niet tevreden zijn met zijn rol naast Norris bij McLaren, waar velen beweren dat de Brit de voorkeur krijgt van CEO Zak Brown

Piastri, negenvoudig Grand Prix-winnaar in de Formule 1, kan bij Red Bull een fundament voor zichzelf uitlijnen waarin hij zelf kan uitgroeien tot eerste coureur. Met manager Mark Webber, die van 2007 tot en met 2013 uitkwam voor de Oostenrijkse renstal, zullen er eventueel kansen liggen.

Carlos Sainz 

Voor wie er echt een kans ligt om weer aan te haken bij een topteam, is natuurlijk Carlos Sainz. De Spanjaard, die na 2024 plotseling plaats moest maken voor Lewis Hamilton, zit in een vacuüm bij Williams. Nadat hij nog indruk wekte in zijn eerste seizoen bij het team uit Grove met twee podiumplaatsen in Bakoe en Qatar, is zijn situatie uitzichtloos. De auto die het team van James Vowles heeft gebouwd komt namelijk niet in de buurt van de top-8, laat staan podiumplekken. 

Voor Sainz is een terugkeer in de Red Bull-familie de ideale vluchtroute naar de top. Daarnaast valt er voor de Oostenrijkse renstal het een en ander te halen, gezien de ervaring en kennis die hij heeft waarmee hij toch van waarde is geweest voor onder andere McLaren en Ferrari

George Russell 

Een konijn uit de hoge hoed die voor een stunt in de Formule 1 kan gaan zorgen, is uiteraard George Russell. Mocht Andrea Kimi Antonelli daadwerkelijk de wereldtitel naar zich toe trekken, hangt het scenario boven het hoofd van de Brit dat hij een Valtteri Bottas bij Mercedes kan gaan worden. 

Wellicht dat Red Bull de Engelsman een rol kan bieden waarin hij weer de leider van een team kan gaan worden. Of het karakter en de houding van Russell synchroon lopen met het team uit Milton Keynes, valt nog te betwijfelen. 

Oliver Bearman 

Mocht Red Bull de gearriveerde namen aan zich voorbij laten gaan en het een segment lager willen zoeken, komt Oliver Bearman als voornaamste kandidaat naar boven om Verstappen te vervangen. De Engelsman ontwikkelt zich uitstekend bij Haas en is sinds zijn komst in de koningsklasse in 2025 aan het uitgroeien tot een coureur voor een topteam. 

Één horde zal Red Bull moeten zien te ontwijken als zij Bearman willen halen als vervanger van Verstappen. De 21-jarige is een protegé van Ferrari, waar hij in de toekomst de vervanger kan gaan worden van Lewis Hamilton. Wellicht dat zijn pad in de Formule 1 al uitgestippeld is. 

Snorremans

Posts: 314

Het verleden heeft bewezen dat ni4mand het kan...punt. niks met oranje bril te maken maar Gasly, Albon, Perez, Tsunoda, Lawson, Hadjar (een beetje) kunnen gewoon niet aanhaken. Het gevolg is dat wie je er ook in zet je als team in steevast in de middenmoot staat. Daarbij een PU die je niet verder... [Lees verder]

  • 3
  • 8 jul 2026 - 12:21
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (13)

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  • Rocks

    Posts: 1.117

    Ik weet er nog wel 33 😎

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 12:07
  • Larry Perkins

    Posts: 66.129

    Nyck de Vries.

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 12:15
    • Larry Perkins

      Posts: 66.129

      Nyck de Vries is ook weer genoemd!

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 12:15
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.108

      @Larry Net als Proff Dr Akkermans, "de naam is genoemd" Nyck de vries die het meest begeerde stoeltje in de indycar overneemt van Sr Scott Dixon die van CGR naar McLaren gaat, zo Nyck is nu dubbel genoemd.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 12:54
  • Snorremans

    Posts: 314

    Het verleden heeft bewezen dat ni4mand het kan...punt. niks met oranje bril te maken maar Gasly, Albon, Perez, Tsunoda, Lawson, Hadjar (een beetje) kunnen gewoon niet aanhaken. Het gevolg is dat wie je er ook in zet je als team in steevast in de middenmoot staat. Daarbij een PU die je niet verder kan/mag ontwikkelen (mogelijk op heeeeel lange termijn)

    RBR...succes!!

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 12:21
    • dutchiceman

      Posts: 5.653

      De nieuwe coureur hoeft toch ook nergens meer aan te haken?
      Hetgeen waar je je haak aan moet hangen is weg.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 13:37
  • Pietje Bell

    Posts: 35.666

    Onbegrijpelijk dat hier al vanaf zondag gewoon vanuit gegaan wordt dat Max
    RBR verlaat en naar een ander team vertrekt.
    Alleen maar omdat hij nog niet weet wat hij wil en zondag pissig was?

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 12:33
    • NicoS

      Posts: 20.972

      Pissig????? Hij was witheet en het stoom kwam uit z’n oren, ziedend was hij…..
      Tenminste, volgens deze s i t e….;)

      • + 2
      • 8 jul 2026 - 12:54
    • Larry Perkins

      Posts: 66.129

      Herken dat gevoel van Max wel, ik was ook zo des duivels dat ik een paar keer in de gare rapen van mijn schoonmoeder heb getuft om vervolgens uren rondjes te rijden op mijn roze John Deere om tot rust te komen...

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 13:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.666

      Weten jullie wie echt pissig en ziedend was?

      Kvyat zijn vriendin Alexia postte gisteren dit over de aankomende dagen:

      ibb.co/PGybDfC5

      waarop Kelly dit bericht repostte op haar IG;

      ibb.co/3yKSRR2w

      ibb.co/4Z23RwDc

      Leuk voor Penelope. Ze kreeg hier zoveel commentaar op dat ze het weer snel verwijderd heeft.

      ibb.co/spnHV0Lg

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 13:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.669

    Volgens mij kan de helft van de coureurs die middenvelder vervangen....dat is niet zo moeilijk lijkt mij.

    Je moet iemand hebben die 'n groot bakkes heeft en overal mee gaat gooien als het ff tegenzit.
    Ook moet je iemand hebben die 'n ander 'n straf aan kan smeren.....dus komt vriend in de buurt.

    Nee, niemand kan hem vervangen.

    Dus mijn conclusie is dat Max gewoon bij Redbull zal/moet blijven.

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 13:21
  • Hagueian

    Posts: 8.912

    Ik denk niet dat ze iemand gaan halen van buitenaf met al die talenten die ze hebben. Als het al zo ver komt.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 14:42
  • Need5Speed

    Posts: 4.060

    Ik denk dat het allemaal loos alarm is, juist omdat Max zich er druk over maakt.
    Als het weer eens helemaal mis gaat bij Red Bull en Max blijft er kalm onder, dan is ie binnen een jaar weg.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 14:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.518
  • Podiums 129
  • Grand Prix 241
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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