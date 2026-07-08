Een vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing lijkt na de Grand Prix van Groot-Brittannië slechts een formaliteit. Naar alle waarschijnlijkheid zal de viervoudig wereldkampioen vertrekken naar McLaren, waardoor hij een gigantisch gat achterlaat bij de Oostenrijkse renstal. Welke rijder komt in aanmerking om de Nederlander te vervangen bij Red Bull? GPToday.net zoekt het uit.

Na maandenlange speculatie vanuit de Formule 1-paddock, lijkt de toekomst van Verstappen eindelijk bekend te gaan worden. Als alle geruchten kloppen, is de 28-jarige stercoureur niet overtuigd geraakt van de progressie bij Red Bull en zal hij naast Lando Norris gaan rijden bij McLaren, nog altijd de regerend wereldkampioen bij de constructeurs. Werk aan de winkel dus voor Laurent Mekies en consorten, die een coureur aan moeten stellen die enigszins in de buurt komt van het niveau van Verstappen.

De meest voor de hand liggende keuze om Verstappen te vervangen bij Red Bull, is toch wel Oscar Piastri. Aangezien hij zijn stoeltje zal verliezen aan de Nederlander, is het een logische keuze voor de Australiër om de omgekeerde route te bewandelen. Zelf zou hij achter de schermen niet tevreden zijn met zijn rol naast Norris bij McLaren, waar velen beweren dat de Brit de voorkeur krijgt van CEO Zak Brown.

Piastri, negenvoudig Grand Prix-winnaar in de Formule 1, kan bij Red Bull een fundament voor zichzelf uitlijnen waarin hij zelf kan uitgroeien tot eerste coureur. Met manager Mark Webber, die van 2007 tot en met 2013 uitkwam voor de Oostenrijkse renstal, zullen er eventueel kansen liggen.

Carlos Sainz

Voor wie er echt een kans ligt om weer aan te haken bij een topteam, is natuurlijk Carlos Sainz. De Spanjaard, die na 2024 plotseling plaats moest maken voor Lewis Hamilton, zit in een vacuüm bij Williams. Nadat hij nog indruk wekte in zijn eerste seizoen bij het team uit Grove met twee podiumplaatsen in Bakoe en Qatar, is zijn situatie uitzichtloos. De auto die het team van James Vowles heeft gebouwd komt namelijk niet in de buurt van de top-8, laat staan podiumplekken.

Voor Sainz is een terugkeer in de Red Bull-familie de ideale vluchtroute naar de top. Daarnaast valt er voor de Oostenrijkse renstal het een en ander te halen, gezien de ervaring en kennis die hij heeft waarmee hij toch van waarde is geweest voor onder andere McLaren en Ferrari.

Een konijn uit de hoge hoed die voor een stunt in de Formule 1 kan gaan zorgen, is uiteraard George Russell. Mocht Andrea Kimi Antonelli daadwerkelijk de wereldtitel naar zich toe trekken, hangt het scenario boven het hoofd van de Brit dat hij een Valtteri Bottas bij Mercedes kan gaan worden.

Wellicht dat Red Bull de Engelsman een rol kan bieden waarin hij weer de leider van een team kan gaan worden. Of het karakter en de houding van Russell synchroon lopen met het team uit Milton Keynes, valt nog te betwijfelen.

Mocht Red Bull de gearriveerde namen aan zich voorbij laten gaan en het een segment lager willen zoeken, komt Oliver Bearman als voornaamste kandidaat naar boven om Verstappen te vervangen. De Engelsman ontwikkelt zich uitstekend bij Haas en is sinds zijn komst in de koningsklasse in 2025 aan het uitgroeien tot een coureur voor een topteam.

Één horde zal Red Bull moeten zien te ontwijken als zij Bearman willen halen als vervanger van Verstappen. De 21-jarige is een protegé van Ferrari, waar hij in de toekomst de vervanger kan gaan worden van Lewis Hamilton. Wellicht dat zijn pad in de Formule 1 al uitgestippeld is.