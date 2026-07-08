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'Formule 1 werkt aan terugkeer GP Bahrein: Extra triple header lonkt'

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'Formule 1 werkt aan terugkeer GP Bahrein: Extra triple header lonkt'

De Formule 1 en de FIA onderzoeken serieus de mogelijkheid om de Grand Prix van Bahrein alsnog op de kalender van 2026 te plaatsen. Achter de schermen wordt gewerkt aan een oplossing waarbij de race in Sakhir tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore wordt ingepland, al hangt alles nog af van één cruciale voorwaarde.

Volgens het doorgaans betrouwbare AutoRacer geldt de periode tussen Bakoe en Singapore momenteel als het meest logische moment om Bahrein alsnog af te werken. Daarmee zou een loodzwaar drieluik ontstaan met achtereenvolgens de races in Azerbeidzjan, Bahrein en Singapore.

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Veiligheid blijft doorslaggevende factor

Een definitief groen licht is er echter nog niet. De FIA en de Formule 1 willen de Grand Prix alleen laten doorgaan als de veiligheid in het Midden-Oosten volledig kan worden gegarandeerd. De ontwikkelingen in de regio worden daarom nauwlettend gevolgd voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.

Voor de teams, coureurs, medewerkers en fans mag er volgens de autosportorganisaties geen enkel risico bestaan. Pas wanneer er volledige zekerheid is over de situatie, kan de terugkeer van de race officieel worden bevestigd.

Voorzichtig optimisme in de paddock

Binnen de Formule 1 heerst desondanks voorzichtig optimisme. De intentie is duidelijk: als de omstandigheden het toelaten, moet de Grand Prix van Bahrein alsnog worden verreden. Daarbij willen de organisatoren echter geen enkele concessie doen als het om veiligheid gaat.

Mocht de geopolitieke situatie de komende periode voldoende verbeteren, dan lijkt de periode tussen Bakoe en Singapore de meest waarschijnlijke oplossing. Dat zou resulteren in één van de zwaarste triple-headers van het Formule 1-seizoen 2026, met een flinke belasting voor zowel de teams als het personeel.

Doorbraak voor Formule 1

Voor de Formule 1 zal het een doorbraak zijn als de race in Bahrein alsnog plaatsvindt. Vanwege de onrustige situatie in het Midden-Oosten, besloten de FIA en de FOM om de race waar de wintertest plaatsvond en de GP van Saoedi-Arabië in de kielzog te cancelen begin dit seizoen. 

 

Mick34

Posts: 1.320

Het gaat onveilig blijven in die regio, want het probleem daar zal zich niet oplossen zonder een nieuwe oorlog. Ik vrees zelfs dat ook de GP van Qatar en Abu Dhabi niet door zullen gaan.

  • 2
  • 8 jul 2026 - 14:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Bahrein 2026

Reacties (7)

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  • Mick34

    Posts: 1.320

    Het gaat onveilig blijven in die regio, want het probleem daar zal zich niet oplossen zonder een nieuwe oorlog. Ik vrees zelfs dat ook de GP van Qatar en Abu Dhabi niet door zullen gaan.

    • + 2
    • 8 jul 2026 - 14:51
    • The Wolf

      Posts: 1.198

      de wagens hebben toch een Halo?

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 15:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.671

      ....en we hebben Trump toch?
      Die staat erom bekend dat hij oorlogen kan stoppen...

      • + 2
      • 8 jul 2026 - 15:06
  • Snork

    Posts: 22.748

    Het escaleert daar alweer volledig uit de klauwen. Dus we houden een aantal zondagen over om iets anders te doen.

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 15:04
    • The Wolf

      Posts: 1.198

      ach met het circuit van Zandhoop Noord-Holland, en Vegas wat in 'n woestijn ligt, hebben we nog genoeg zand in het vooruitzicht

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 15:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.671

      Meubelboulevard's in Nederland.....here we come!!

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 15:27
  • Hagueian

    Posts: 8.922

    Dit is wel ironisch op de dag dat het "akkoord" weer bij het grofvuil is gezet. Nou was het natuurlijk al niets waard, maar je hoeft geen generaal te zijn om te zien dat dit nog heel lang gaat duren en de veiligheid dit seizoen totaal niet gegarandeerd kan worden.

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 15:22

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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