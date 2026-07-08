De Formule 1 en de FIA onderzoeken serieus de mogelijkheid om de Grand Prix van Bahrein alsnog op de kalender van 2026 te plaatsen. Achter de schermen wordt gewerkt aan een oplossing waarbij de race in Sakhir tussen de Grands Prix van Azerbeidzjan en Singapore wordt ingepland, al hangt alles nog af van één cruciale voorwaarde.

Volgens het doorgaans betrouwbare AutoRacer geldt de periode tussen Bakoe en Singapore momenteel als het meest logische moment om Bahrein alsnog af te werken. Daarmee zou een loodzwaar drieluik ontstaan met achtereenvolgens de races in Azerbeidzjan, Bahrein en Singapore.

Veiligheid blijft doorslaggevende factor

Een definitief groen licht is er echter nog niet. De FIA en de Formule 1 willen de Grand Prix alleen laten doorgaan als de veiligheid in het Midden-Oosten volledig kan worden gegarandeerd. De ontwikkelingen in de regio worden daarom nauwlettend gevolgd voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.

Voor de teams, coureurs, medewerkers en fans mag er volgens de autosportorganisaties geen enkel risico bestaan. Pas wanneer er volledige zekerheid is over de situatie, kan de terugkeer van de race officieel worden bevestigd.

Voorzichtig optimisme in de paddock

Binnen de Formule 1 heerst desondanks voorzichtig optimisme. De intentie is duidelijk: als de omstandigheden het toelaten, moet de Grand Prix van Bahrein alsnog worden verreden. Daarbij willen de organisatoren echter geen enkele concessie doen als het om veiligheid gaat.

Mocht de geopolitieke situatie de komende periode voldoende verbeteren, dan lijkt de periode tussen Bakoe en Singapore de meest waarschijnlijke oplossing. Dat zou resulteren in één van de zwaarste triple-headers van het Formule 1-seizoen 2026, met een flinke belasting voor zowel de teams als het personeel.

Doorbraak voor Formule 1

Voor de Formule 1 zal het een doorbraak zijn als de race in Bahrein alsnog plaatsvindt. Vanwege de onrustige situatie in het Midden-Oosten, besloten de FIA en de FOM om de race waar de wintertest plaatsvond en de GP van Saoedi-Arabië in de kielzog te cancelen begin dit seizoen.