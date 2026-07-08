Het lijkt er sterk op dat er volgend jaar meer sprintraces op de Formule 1-kalender staan. Dit jaar staan er zes sprintraces op het programma, en de korte race van afgelopen weekend in Silverstone was een groot succes. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is enthousiast, en stelt dat ze snel met meer nieuws komen.

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1. Het format is in de afgelopen jaren meerdere keren veranderd, maar het lijkt erop dat men nu het juiste jasje heeft gevonden voor de sprintraces. In een weekend waar wordt gewerkt met het sprintformat wordt er op vrijdag eerst een vrije training afgewerkt, waarna de sprint kwalificatie volgt. Op zaterdag begint de dag met de sprintrace, waarna het raceweekend op normale wijze verdergaat met de kwalificatie en de Grand Prix.

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Welk plan ligt er op tafel?

Volgens de Britse zender Sky Sports is de kans groot dat er vanaf volgend jaar meer sprintraces op de F1-kalender staan. De zender stelt dat er in 2027 waarschijnlijk negen of tien sprintraces worden afgewerkt, wat dus ook betekent dat er meer WK-punten te verdienen zijn. Waar deze sprints worden verreden is nog niet duidelijk. Eerder deze week stelde de organisatie van de Italiaanse Grand Prix dat er in de komende jaren wordt gesprint op Monza, maar een officiële bevestiging is er nog niet.

Enthousiasme bij Domenicali

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in ieder geval heel enthousiast over de sprints, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Misschien kan je je het nog herinneren, maar aan het begin waren mensen sceptisch over wat we deden. Ik denk dat we de taak hebben om, op een bepaalde manier, dapper te zijn en outside the box te denken."

Domenicali stelt dat de impact van de sprints positief is, en wijst naar het raceweekend in Silverstone: "Ik denk dat je het effect ziet. Met de 150.000 mensen die we op de vrijdag in Silverstone hadden, zou het verkeerd zijn om geen actie aan te bieden."

"Daarom denk ik ook dat dit de kant is die we op moeten gaan. We bevinden ons in het proces van het aankondigen van een groter aantal voor de toekomst, en dat zal gebeuren als we de nieuwe kalender gaan aankondigen, wat heel snel gaat gebeuren."