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'F1-top wil meer sprintraces afwerken in 2027'

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'F1-top wil meer sprintraces afwerken in 2027'

Het lijkt er sterk op dat er volgend jaar meer sprintraces op de Formule 1-kalender staan. Dit jaar staan er zes sprintraces op het programma, en de korte race van afgelopen weekend in Silverstone was een groot succes. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is enthousiast, en stelt dat ze snel met meer nieuws komen.

Sinds 2021 worden er sprintraces verreden in de Formule 1. Het format is in de afgelopen jaren meerdere keren veranderd, maar het lijkt erop dat men nu het juiste jasje heeft gevonden voor de sprintraces. In een weekend waar wordt gewerkt met het sprintformat wordt er op vrijdag eerst een vrije training afgewerkt, waarna de sprint kwalificatie volgt. Op zaterdag begint de dag met de sprintrace, waarna het raceweekend op normale wijze verdergaat met de kwalificatie en de Grand Prix.

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F1-top hint op terugkeer van geschrapte races

6 jul

Welk plan ligt er op tafel?

Volgens de Britse zender Sky Sports is de kans groot dat er vanaf volgend jaar meer sprintraces op de F1-kalender staan. De zender stelt dat er in 2027 waarschijnlijk negen of tien sprintraces worden afgewerkt, wat dus ook betekent dat er meer WK-punten te verdienen zijn. Waar deze sprints worden verreden is nog niet duidelijk. Eerder deze week stelde de organisatie van de Italiaanse Grand Prix dat er in de komende jaren wordt gesprint op Monza, maar een officiële bevestiging is er nog niet.

Enthousiasme bij Domenicali

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in ieder geval heel enthousiast over de sprints, zo laat hij weten aan Sky Sports: "Misschien kan je je het nog herinneren, maar aan het begin waren mensen sceptisch over wat we deden. Ik denk dat we de taak hebben om, op een bepaalde manier, dapper te zijn en outside the box te denken."

Domenicali stelt dat de impact van de sprints positief is, en wijst naar het raceweekend in Silverstone: "Ik denk dat je het effect ziet. Met de 150.000 mensen die we op de vrijdag in Silverstone hadden, zou het verkeerd zijn om geen actie aan te bieden."

"Daarom denk ik ook dat dit de kant is die we op moeten gaan. We bevinden ons in het proces van het aankondigen van een groter aantal voor de toekomst, en dat zal gebeuren als we de nieuwe kalender gaan aankondigen, wat heel snel gaat gebeuren."

Erwinnaar

Posts: 5.762

Wat moet je er mee.

Ik verlang toch terug naar het format van de jaren 90 eerlijk gezegd (ten tijde van Jan Lammer en Jos Verstappen).
Maar ook tanken terug en GoodYear banden zoals toen.
Dus ook met warm up en een t-car.

  • 4
  • 8 jul 2026 - 13:55
F1 Nieuws Stefano Domenicali

Reacties (11)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.762

    Wat moet je er mee.

    Ik verlang toch terug naar het format van de jaren 90 eerlijk gezegd (ten tijde van Jan Lammer en Jos Verstappen).
    Maar ook tanken terug en GoodYear banden zoals toen.
    Dus ook met warm up en een t-car.

    • + 4
    • 8 jul 2026 - 13:55
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.108

      Mee eens een sprintrace vind ik net zo oninteressant als die korte vt’s. Waar zijn de vt van 1.5 uur en de kwalificatie op vrijdag en zaterdag gebleven?

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 14:14
    • Kubica

      Posts: 5.769

      Dit weekend op Silverstone geweest (mijn eerste sprintrace weekend op een circuit) en ik vind het wel wat, 2x een kwalificatie sessie, 2x een race. Daarin gebeurt uiteindelijk meer dan in 3 vrije trainingen. Van mij mag het sprintrace format inderdaad wel uitgebreid worden. Wel zou er meer test mogelijkheid moeten komen, om die weggevallen tijd te compenseren.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 14:24
  • nr 76

    Posts: 7.567

    Even oets anders, we het nog helemaal niet gehad over Verstappen. Denken jullie dat ie bij Red Bull blijft? Of gaat ie weg? En waar naartoe dan?

    • + 2
    • 8 jul 2026 - 14:08
    • Hagueian

      Posts: 8.927

      Ik heb er nog niets over gelezen.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 14:49
    • The Wolf

      Posts: 1.198

      geen idee. Wat ik wel weet is dat er iets geks aan de hand is met die deuren bij McLaren en Mercedes, dan staan ze weer op een kier, dan weer open, en dan weer dicht. Of ze vallen niet goed in het slot, of de mensen daar zijn te beroerd om een deur fatsoenlijk achter hun reet dicht te trekken. Zo gek.

      • + 2
      • 8 jul 2026 - 14:56
    • Hagueian

      Posts: 8.927

      Ik denk dat we de rest van de zomer te maken krijgen met draaideuren.

      • + 0
      • 8 jul 2026 - 15:46
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.108

    Waar is het fout gegaan steeds weer die reclame inserts bij ieder artikel afwisselend met die koppen van afwisselend Chris Woerts en nu weer El dentisto , gelukkig kan de video op mijn locatie niet worden afgespeeld! Hier stoor ik me meer aan dan aan sprintraces

    • + 0
    • 8 jul 2026 - 14:12
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.233

    Armoede. Sprintraces, stratencircuits, het is allemaal F1 onwaardig in mijn ogen.

    • + 3
    • 8 jul 2026 - 14:28
    • Hagueian

      Posts: 8.927

      Stratencircuits zijn verschrikkelijk. Dat is als een Ferrari met een elektrische motor.

      • + 1
      • 8 jul 2026 - 14:50
  • Hagueian

    Posts: 8.927

    F1 top wil meer geld verdienen, ten koste van alles.

    • + 1
    • 8 jul 2026 - 14:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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