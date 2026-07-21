Martin Brundle heeft stevige kritiek geuit op de Formule 1-reglementen van 2026. De voormalig F1-coureur en analist van Sky Sports vindt dat de nieuwe generatie auto's een groot deel van het karakter van iconische circuits als Silverstone en Spa-Francorchamps heeft weggenomen. Volgens Brundle moet het huidige concept daarom zo snel mogelijk verdwijnen.

De nieuwe motorreglementen, waarbij het elektrische vermogen bijna even belangrijk is als de verbrandingsmotor, zorgen al het hele seizoen voor discussie. Vooral op snelle circuits blijkt energiemanagement een bepalende factor, waardoor coureurs op bepaalde delen van de baan zonder volledig vermogen rijden.

'We zijn de mooiste bochten kwijtgeraakt'

Brundle ziet met lede ogen aan hoe klassieke bochten hun uitdaging verliezen. "Ik krijg er eerlijk gezegd bijna een brok van in mijn keel", vertelde hij bij Sky Sports. "We zijn de geweldige bochten op Silverstone kwijtgeraakt en op Spa zie je nu precies hetzelfde gebeuren."

Volgens de Brit hebben de huidige reglementen een negatieve invloed op de snelste circuits van de kalender. "Deze regels doen de hogesnelheidscircuits simpelweg geen goed. Gelukkig wordt er al gekeken naar aanpassingen voor 2027 en 2028, maar wat mij betreft moet dit hele concept in 2030 of uiterlijk 2031 verdwijnen."

Coureurs worstelen met ingewikkelde regels

Brundle begrijpt goed waarom veel coureurs moeite hebben met de huidige generatie auto's. "Ik denk eerlijk gezegd dat niemand deze reglementen volledig begrijpt. Er zijn ontzettend veel complexe zaken waar de coureurs rekening mee moeten houden en dat maakt het allemaal onnodig ingewikkeld."

Toch ziet Brundle ook positieve punten. "Als je op vrijdag langs de baan staat, zien die auto's er nog altijd ongelooflijk snel uit. En als ze wiel aan wiel racen en elkaar aanvallen, blijft het prachtig om naar te kijken. Maar voorlopig moeten de teams en coureurs eerst zien af te rekenen met alle ingewikkelde aspecten van deze regels." Daarmee sluit Brundle zich aan bij de kritiek die eerder ook al klonk van onder meer Fernando Alonso, Max Verstappen en Lando Norris, die de nieuwe reglementen eveneens ter discussie stelden na het raceweekend op Spa-Francorchamps.