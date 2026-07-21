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Brundle kreeg tranen in zijn ogen: "We moeten heel snel af van deze F1-auto's"

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Brundle kreeg tranen in zijn ogen: "We moeten heel snel af van deze F1-auto's"

Martin Brundle heeft stevige kritiek geuit op de Formule 1-reglementen van 2026. De voormalig F1-coureur en analist van Sky Sports vindt dat de nieuwe generatie auto's een groot deel van het karakter van iconische circuits als Silverstone en Spa-Francorchamps heeft weggenomen. Volgens Brundle moet het huidige concept daarom zo snel mogelijk verdwijnen.

De nieuwe motorreglementen, waarbij het elektrische vermogen bijna even belangrijk is als de verbrandingsmotor, zorgen al het hele seizoen voor discussie. Vooral op snelle circuits blijkt energiemanagement een bepalende factor, waardoor coureurs op bepaalde delen van de baan zonder volledig vermogen rijden.

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'We zijn de mooiste bochten kwijtgeraakt'

Brundle ziet met lede ogen aan hoe klassieke bochten hun uitdaging verliezen. "Ik krijg er eerlijk gezegd bijna een brok van in mijn keel", vertelde hij bij Sky Sports. "We zijn de geweldige bochten op Silverstone kwijtgeraakt en op Spa zie je nu precies hetzelfde gebeuren."

Volgens de Brit hebben de huidige reglementen een negatieve invloed op de snelste circuits van de kalender. "Deze regels doen de hogesnelheidscircuits simpelweg geen goed. Gelukkig wordt er al gekeken naar aanpassingen voor 2027 en 2028, maar wat mij betreft moet dit hele concept in 2030 of uiterlijk 2031 verdwijnen."

Coureurs worstelen met ingewikkelde regels

Brundle begrijpt goed waarom veel coureurs moeite hebben met de huidige generatie auto's. "Ik denk eerlijk gezegd dat niemand deze reglementen volledig begrijpt. Er zijn ontzettend veel complexe zaken waar de coureurs rekening mee moeten houden en dat maakt het allemaal onnodig ingewikkeld."

Toch ziet Brundle ook positieve punten. "Als je op vrijdag langs de baan staat, zien die auto's er nog altijd ongelooflijk snel uit. En als ze wiel aan wiel racen en elkaar aanvallen, blijft het prachtig om naar te kijken. Maar voorlopig moeten de teams en coureurs eerst zien af te rekenen met alle ingewikkelde aspecten van deze regels." Daarmee sluit Brundle zich aan bij de kritiek die eerder ook al klonk van onder meer Fernando Alonso, Max Verstappen en Lando Norris, die de nieuwe reglementen eveneens ter discussie stelden na het raceweekend op Spa-Francorchamps.

poedersuiker

Posts: 867

Eerst janken dat Max niet zo moet klagen over deze generatie auto's... En nu zelf klagen. Hypocriete vent...

  • 14
  • 21 jul 2026 - 08:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Martin Brundle

Reacties (15)

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  • poedersuiker

    Posts: 867

    Eerst janken dat Max niet zo moet klagen over deze generatie auto's... En nu zelf klagen. Hypocriete vent...

    • + 14
    • 21 jul 2026 - 08:58
    • Regenrace

      Posts: 2.780

      Als commentator vind ik hem wel prima - tenminste niet zo'n hysterische schreeuwerd als Crofty. Maar als analist - zoals vrijwel alle analisten - is het een joker.

      • + 5
      • 21 jul 2026 - 09:09
    • beerkuh

      Posts: 3.824

      hypocrysie ten tophet kan verkeren, eerst Max verketteren en nu ineens deze omslag...... tja als een Brit niet voorop rijdt dan moet het maar anders

      • + 9
      • 21 jul 2026 - 09:10
    • RonHymer

      Posts: 254

      Preken voor eigen parochie doen alle media he.

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 09:18
    • Snork

      Posts: 22.810

      Brundle is niet een type Herbert en levert goed commentaar tijdens de races. Ik luister op F1TV vaak naar het Sky commentaar en hoor je zijn ervaring als voormalig F1 coureur.
      Dat zure regenrace hem wegzet als joker maakt meer dan duidelijk waar hij geclassificeerd kan worden.

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 09:58
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.592

    De Brit Russell doet het niet goed meer en plots vind hij de regels ook niets meer.

    Kan me nog herinneren dat hij vond dat Verstappen niet zo moest klagen over de F1 regels. Heeft hij eindelijk ook het licht gezien.

    • + 7
    • 21 jul 2026 - 09:00
  • 919

    Posts: 4.440

    Het is toch ook te triest voor woorden en domweg niet om aan te zien.

    Het hoogst haalbare in de autosport? De F1 is een clowns show geworden.

    • + 11
    • 21 jul 2026 - 09:18
  • StevenQ

    Posts: 10.664

    Met de auto's is niet veel mis, met de motoren en het te grote deel wat van het elektrische deel van de aandrijving gevraagd wordt des te meer, je moet zorgen dat je geen vermogen meer verliest in een ronde omdat de batterij leeg is, waarschijnlijk moet je dan het ICE vermogen verhogen en het elektrisch vermogen verder naar beneden brengen.

    Nu is het een beetje als de 1e generaties FE die langzamer waren dan de F3

    • + 1
    • 21 jul 2026 - 09:20
    • racepace1

      Posts: 911

      Inderdaad StevenQ met de auto's is zeker niks mis!
      Mag wat mij betreft nog een stuk lichter dat wel, OH wacht.. wat als we nou de battery pack eruit halen en 600 pk's erbij schroeven? ik denk dat we super mooie races te zien krijgen!!!!

      • + 5
      • 21 jul 2026 - 09:39
  • Joeppp

    Posts: 8.730

    Wat een gezeur op Brundle. De beste man zegt gewoon wat iedereen hierover denkt, dat is verre van hypocriet. Dat Engeland Nederland gedoe wordt een beetje triest hier. Max heeft het een aantal keren aangehaald en als journalist/ analist mag je daarop reageren. Als iemand tijdens de eerste wedstrijd het hele concept afkraakt kan je best zeggen dat je het misschien eerst even wil aankijken voordat je erin meegaat. Nu gaf ik Max volkomen gelijk maar ik baseer mij van wat ik op de tv zie en deze mannen leven dag en nacht in die wereld. Maar Brundle heeft het even de tijd gegeven en is tot de conclusie gekomen dat Max en Hamilton gelijk hebben gehad. Prima toch?

    • + 5
    • 21 jul 2026 - 09:21
    • Rimmer

      Posts: 13.398

      Nee niet prima. De man is zelf coureur geweest en had de woorden van Max al vanaf het eerste moment op de juiste waarde kunnen inschatten.
      De hele wereld, inclusief een aantal Lewis fans en McLaren fans hier, zaten Max af te kraken en nu gillen ze precies hetzelfde en doen alsof ze zelf tot die inzichten zijn gekomen. Dat ben je gewoon een slappe zak.

      • + 6
      • 21 jul 2026 - 09:53
    • f(1)orum

      Posts: 10.265

      Een senior F1 pundit had beter moeten weten, maar ik ga gemakshalve er vanuit dat iemand die al jaren in dienst van Sky F1 verkeert zich op dit vlak iets 'moest inhouden....'

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 10:26
  • f(1)orum

    Posts: 10.265

    Horner en Verstappen voorspelden dit publiekelijk al 3 jaar geleden, maar toen werden zo o.a. door Brundle c.s. afgeserveerd omdat ze dit alleen maar deden als 'excuus' voor de zwakke RBPT motor. En nu......

    • + 6
    • 21 jul 2026 - 09:23
  • racepace1

    Posts: 911

    HE? ik ben in de war... ik ben het eens met Brundle????????
    Eerst niet en nu weer wel, pffff tgaat alle kanten op zo!
    Ik heb trouwens nog wel een zakdoekje voor Brundle.....

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 09:36
  • UserEvO

    Posts: 178

    Brundle was aan t uien snijden toen hij uitleg en zijn visie gaf over de huidige stand van de F1 autos.

    • + 1
    • 21 jul 2026 - 09:47

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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