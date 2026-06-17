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Hadjar krijgt opvallend Verstappen-compliment

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Hadjar krijgt opvallend Verstappen-compliment

Martin Brundle is enorm onder de indruk van Isack Hadjar, en stelt nu zelfs dat hij van alle teamgenoten die Max Verstappen heeft gehad, het dichtst bij hem in de buurt komt. Hadjar had het zwaar in de race in Barcelona, maar zat er in de kwalificatie kort op.

Hadjar is sinds dit jaar de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Waar coureurs zoals Sergio Pérez, Yuki Tsunoda en Liam Lawson verzopen naast Verstappen, lijkt Hadjar het wel goed te doen. De Fransman kan zich handhaven in de top tien, en hij kwalificeerde zich als zesde in Barcelona. Hij was net iets langzamer dan Verstappen, maar kende een slechte start. Hij kende een slechte start, viel zeer ver terug maar vocht zich wel weer terug naar de zesde plek.

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Hoe goed is Hadjar?

Verstappen kwam in de race als vierde over de streep, en oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle zag iets opvallends. In zijn column voor Sky Sports deelt Brundle zijn complimenten uit: "Op de grid werd over de hele linie over het algemeen fel gevochten. En hoewel Red Bull nu het vierde team is, zaten zowel Verstappen als Hadjar vlak achter de snelste tijd. Hadjar zag er opnieuw uit als de coureur die het dichtst bij Max in de buurt is gekomen bij dat team."

De grote achterstand van Red Bull

Brundle is lovend over Hadjar, maar concludeert wel dat Red Bull nog kampt met grote problemen. De Brit gaat verder met zijn verhaal: "De startopstelling voorspelde echt veel goeds voor de fans en de kijkers met die lange sprint naar de eerste bocht. De dagen dat Ferrari hier een groot voordeel had bij de start, of überhaupt welk voordeel dan ook, zijn inmiddels voorbij."

"Mercedes en McLaren zijn wat dat betreft volledig op snelheid, hoewel Red Bull er nog steeds een paar dramatische starts tussen heeft zitten, zoals bij Verstappen in Monaco en bij Hadjar in Barcelona."

Hoe staat Hadjar ervoor?

Voor Hadjar is het vooralsnog een goed seizoen. Hij werd in Monaco als derde geklasseerd, maar verloor deze positie na een paar dagen vanwege een protest van Alpine. Hadjar staat nu op de negende plaats in het wereldkampioenschap met 34 punten achter zijn naam. Verstappen staat op de zevende plaats met 55 punten.

NicoS

Posts: 20.866

Zet Albon, Gasly en Sainz in een Mercedes en ze strijden ook voor overwinningen….
Vind het altijd makkelijk om de teamgenoten van Max af te schilderen als “middenveld” coureurs. Met top materiaal winnen deze jongens ook wedstrijden.

  • 1
  • 17 jun 2026 - 10:06
F1 Nieuws Max Verstappen Martin Brundle Isack Hadjar Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (4)

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  • The Wolf

    Posts: 1.032

    Vraag me af wat het beeld zou zijn als Hadjar Verstappens 2025 teamgenoot was, met de complexe wagens van voorgaande jaren verzoop elke teammaat naast Max en zou ook Hadjar ten onder zijn gegaan vrees ik. Met deze regelwijzigingen begint iedereen weer een beetje op nul, inclusief Max. Denk dat dat ook bepalend is voor het feit dat Hadjar op dit moment nog aardig kan bij blijven. Hoop dat hij dit volhoudt. Zie op zich wel potentie in die jongen.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 09:49
  • Bertrand Gachot

    Posts: 883

    Hadjar is er een uit het rijtje, Albon, Sainz, Gasly, Danny Rick, Yuki, gewoon prima middenveld coureurs niks meer (en ook niets minder), daarbij komt nog dat Hadjar ze "niet allemaal netjes uitgelijnd heeft liggen in zijn kratje". Bij RB hebben ze een veel betere in de f2 Nikola Tsolov.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 09:54
    • NicoS

      Posts: 20.866

      Zet Albon, Gasly en Sainz in een Mercedes en ze strijden ook voor overwinningen….
      Vind het altijd makkelijk om de teamgenoten van Max af te schilderen als “middenveld” coureurs. Met top materiaal winnen deze jongens ook wedstrijden.

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 10:06
  • Polleke2

    Posts: 2.037

    Zolang die auto niet op zijn top is heeft dit vergelijken geen zin,pas als de RBR weer meestrijdt voor overwinningen kan je de verschillen gaan vergelijken.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 09:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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