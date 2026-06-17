Martin Brundle is enorm onder de indruk van Isack Hadjar, en stelt nu zelfs dat hij van alle teamgenoten die Max Verstappen heeft gehad, het dichtst bij hem in de buurt komt. Hadjar had het zwaar in de race in Barcelona, maar zat er in de kwalificatie kort op.

Hadjar is sinds dit jaar de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. Waar coureurs zoals Sergio Pérez, Yuki Tsunoda en Liam Lawson verzopen naast Verstappen, lijkt Hadjar het wel goed te doen. De Fransman kan zich handhaven in de top tien, en hij kwalificeerde zich als zesde in Barcelona. Hij was net iets langzamer dan Verstappen, maar kende een slechte start. Hij kende een slechte start, viel zeer ver terug maar vocht zich wel weer terug naar de zesde plek.

Hoe goed is Hadjar?

Verstappen kwam in de race als vierde over de streep, en oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle zag iets opvallends. In zijn column voor Sky Sports deelt Brundle zijn complimenten uit: "Op de grid werd over de hele linie over het algemeen fel gevochten. En hoewel Red Bull nu het vierde team is, zaten zowel Verstappen als Hadjar vlak achter de snelste tijd. Hadjar zag er opnieuw uit als de coureur die het dichtst bij Max in de buurt is gekomen bij dat team."

De grote achterstand van Red Bull

Brundle is lovend over Hadjar, maar concludeert wel dat Red Bull nog kampt met grote problemen. De Brit gaat verder met zijn verhaal: "De startopstelling voorspelde echt veel goeds voor de fans en de kijkers met die lange sprint naar de eerste bocht. De dagen dat Ferrari hier een groot voordeel had bij de start, of überhaupt welk voordeel dan ook, zijn inmiddels voorbij."

"Mercedes en McLaren zijn wat dat betreft volledig op snelheid, hoewel Red Bull er nog steeds een paar dramatische starts tussen heeft zitten, zoals bij Verstappen in Monaco en bij Hadjar in Barcelona."

Hoe staat Hadjar ervoor?

Voor Hadjar is het vooralsnog een goed seizoen. Hij werd in Monaco als derde geklasseerd, maar verloor deze positie na een paar dagen vanwege een protest van Alpine. Hadjar staat nu op de negende plaats in het wereldkampioenschap met 34 punten achter zijn naam. Verstappen staat op de zevende plaats met 55 punten.