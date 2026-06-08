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Brundle gaat viral met bizar interview met Kim Kardashian

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Brundle gaat viral met bizar interview met Kim Kardashian

Sky Sports-verslaggever Martin Brundle heeft voor de nodige verbazing gezorgd met een pijnlijk interview met Kim Kardashian. Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco probeerde Brundle de realityster te interviewen, maar hij werd volledig genegeerd. De beveiligers van Kardashian duwden Brundle weg, die veel steun krijgt op sociale media.

Oud-coureur Brundle was voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco met zijn populaire gridwalk. De Brit spreekt dan de mensen aan die hij tegenkomt op de grid en hij probeert de laatste nieuwtjes naar boven te halen. Realityster Kardashian was in Monaco aanwezig om haar vriend Lewis Hamilton te supporten, en de camera's volgden elke voetstap die ze zette in de paddock. Vanzelfsprekend liet ze ook haar gezicht zien op de grid, waar Brundle haar ook tegen het lijf liet.

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Wat deed Brundle?

Brundle greep zijn kans, en stak zijn bekende Sky Sports-microfoon onder haar neus. De populaire commentator stelde zich netjes voor en vroeg aan Kardashian hoe het met haar ging. De Amerikaanse realityster lachte, keek om zich heen en leek te doen alsof Brundle niet bestond. Eén van de leden van haar entourage fluisterde wat in haar oor, terwijl een van de streng kijkende bodyguards Brundle al zat was.

Brundle was er echter niet van gediend van dat de strenge man met een parapluutje hem aan de kant probeerde te schuiven: "Nee, je hoeft me niet aan de kant te duwen vriend! Ja, normaal gesproken voeren mensen een klein gesprekje met ons."

Weer geen antwoord

Brundle waagde daarna nog een kans, en vroeg of Kardashian het naar haar zin had in de Formule 1-wereld. Er volgde weer geen antwoord, en de realityster en haar zus bleven Brundle maar wat aanstaren. De beveiliger met de paraplu probeerde Brundle daarna duidelijk te maken dat hij weg moest, waarna de Brit zijn schouders ophaalde en op zoek ging naar iemand die er wel zin in had om met hem te praten.

Wel onder het podium

Kardashian stond tijdens de race in het middelpunt van de aandacht. Ze werd door de regie meermaals in beeld gebracht, en na afloop stond ze onder het podium om haar vriend Hamilton toe te juichen. De zevenvoudig wereldkampioen was achter Andrea Kimi Antonelli als tweede over de streep gekomen.

Hagueian

Posts: 8.757

Wereldvreemd en te dom om te schijten. Voelen zich boven god verheven en still rising. Zoals Brundle zelf zei; "Don't push me, I am almost famous!".

  • 44
  • 8 jun 2026 - 08:54
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Martin Brundle GP Monaco 2026

Reacties (50)

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  • Hagueian

    Posts: 8.757

    Wereldvreemd en te dom om te schijten. Voelen zich boven god verheven en still rising. Zoals Brundle zelf zei; "Don't push me, I am almost famous!".

    • + 43
    • 8 jun 2026 - 08:54
    • Beri

      Posts: 6.924

      Ja en toch krijgt dat soort uitschot een platform waar ze miljarden mensen bereiken en beïnvloeden. Social Media is een vloek op de maatschappelijk.

      • + 8
      • 8 jun 2026 - 10:44
    • HarryLam

      Posts: 5.504

      Juiste reactie van Kim K, vervelende persmuskieten met zinloze vragen zoals hoe gaat het met je, alsof dat iemand wat aangaat, rot op met je microfoon.
      Tegenwoordig kun je niets zeggen of het wordt tegen je gebruikt in deze woke wereld.

      • + 4
      • 8 jun 2026 - 11:15
    • F1jos

      Posts: 5.351

      In dit illusionair wereld waarin we leven, vinden horden volgers fijn om genept te worden.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 11:33
    • iOosterbaan

      Posts: 2.174

      @HarryLam, nee mensen betalen normaal absurd veel geld om zo dichtbij te komen en dit soort uitschot komt gratis op plekken als deze....dan betaal je maar met een interviewtje...Brundle is de paparazzi niet

      • + 9
      • 8 jun 2026 - 12:08
    • Robin

      Posts: 3.227

      Sorry oosterbaan maar Martin gaat steeds meer op de paparazzi lijken…..
      laat hem gewoon met teambazen en f1 goeroes gaan praten.
      Zijn rondje lijkt steeds meer op shownieuws.

      • + 3
      • 8 jun 2026 - 12:14
    • Snork

      Posts: 22.613

      Ieder mens die zich te belangrijk voelt om met een ander te praten heeft nog veel te leren in dit leven. Zij loopt daar om gezien te worden, voelt zich verheven boven alles en iedereen, maar moet ook gewoon elke dag schijten. Wat een hekel heb ik aan dit soort types.
      En HarryLam, dat heeft niks met woke te maken, maar gewoon met je een beten bescheiden opstellen. Is te veel gevraagd voor haar omdat ze toevallig bakken met geld op haar rekening heeft staan.

      • + 8
      • 8 jun 2026 - 12:16
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.402

      Waarom zou Brundle/journalist/verslaggever recht hebben op een antwoord en in dit geval Kim geen recht hebben niet te antwoorden?

      Volgens mij werkt dit twee kanten op. Dat het het werk is van Brundle betekent nog niet dat iedereen daar maar gehoor aan dient te geven, en al helemaal niet zonder afspraak lijkt mij.

      Het gaat er naar mijn idee niet om of je beroemd bent of niet, het gaat erom bij wie het recht dan zou liggen dat je zou moeten antwoorden? Je mag antwoorden, maar dat is absoluut niet verplicht lijkt mij als je een microfoon onder je neus geduwd krijgt, zonder aankondiging. Dat is de andere kant van de medaille.

      Overigens vind ik dat toeschrijven van intenties al helemaal gevaarlijk, daar uit ik ook kritiek op Pietje als het om Kelly gaat. Lijkt mii onwenselijk dat over te gaan nemen.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 12:33
    • iOosterbaan

      Posts: 2.174

      Jullie hebben gelijk als hij dit in een random openbare plek zou doen. Ondanks dat dit midden in Monaco is, is dit geen openbare plek. Dus ja ik vind dat je dan maar antwoord als celebrity. Zij krijgt ook weer clicks and views omdat ze daar rondloopt.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:40
    • Supa

      Posts: 2.710

      Als iemand geen interview wil geven, hoeft dat niet. Op andere beelden zie je ook dat Martin behoorlijk bot werd weggestuurd bij Red Bull toen hij een gast wilde interviewen.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:52
    • MustFeed

      Posts: 10.543

      Volgens mij gaat dit allemaal nergens over. Ze weet waarschijnlijk niet wie Brundle is en ze gebaart volgens mij dat ze hem niet verstaat. Mij maakt het allemaal ook niet uit. Ik ben sowieso niet geinteresseerd in wat Kim te zeggen heeft over de F1, of over ieder ander onderwerp.

      Ik dacht dat er iets bizars was gebeurd...

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:58
    • Snork

      Posts: 22.613

      MS, dit is gewoon diva gedrag. Ze had gewoon kort antwoord kunnen geven. Waarom loopt ze anders over de grid in haar galajurk? Gebrek aan fatsoen en normaal gedrag noem ik dit.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 13:12
    • Phantom01

      Posts: 945

      Wel lekker om naar te kijken, Chrs.A kreeg zelfs rode oortjes, toen ze het befteken naar hem gaf.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:25
    • Mick34

      Posts: 1.301

      @Michael Schumacher

      Vrijwel iedereen die Brundle op de grid interviewt reageert gewoon. Het is een stukje fatsoen. Ze had ook in 2 zinnen iets kunnen laten weten en vervolgens duidelijk laten merken dat dat het wel was.

      Maar bij deze 'dame' speelt er veel meer waarom mensen dit gedrag uitkotsen. Haar hele houding en voorkomen straalt uit dat ze zich verheven voelt boven ieder ander. Het is gewoon vreselijk om dit zo te zien.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 13:29
  • The Wolf

    Posts: 986

    voor straf even een rocky balboa op die boksballen doen hihi

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 08:58
  • De Vogel is Geland

    Posts: 925

    De grootste nachtmerrie voor pa en ma Hamilton

    • + 10
    • 8 jun 2026 - 09:04
    • Elektropunkz

      Posts: 1.001

      Eerdaags noemt hij zichzelf Lewis Kardashian

      • + 4
      • 8 jun 2026 - 11:03
    • Robin

      Posts: 3.227

      Ach 1 voordeel… ze is in elk geval niet op z’n centen uit.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 12:15
  • SEN1

    Posts: 2.777

    Snap niet dat een grootheid als Lewis Hamilton iets ziet in die arrogante afgelikte boterham 😅

    • + 17
    • 8 jun 2026 - 09:18
    • The Wolf

      Posts: 986

      Blijkbaar laat zij 'm bij Lewis still-i-risen

      • + 6
      • 8 jun 2026 - 09:19
    • koppie toe

      Posts: 5.374

      Alle potjes hebben een passend dekseltje nodig !

      En smaken verschillen nou eenmaal.

      • + 5
      • 8 jun 2026 - 09:22
    • DutchTifosi

      Posts: 2.863

      Nou sindsdien presteert hij bij Ferrari dus ik ga er geen kwaad woord over zeggen ;)

      • + 14
      • 8 jun 2026 - 09:25
    • Starscreamer

      Posts: 1.464

      En vergeet niet al op leeftijd

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 09:34
    • F1jos

      Posts: 5.351

      Soort zoek soort

      • + 3
      • 8 jun 2026 - 10:30
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      Ik ken ze beide niet. En heb ook geen idee of het een verliefd stelletje is. Een ding weet ik wel dat beide het sowieso geen marketing technisch geen windeieren legt

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 10:53
  • Pietje Bell

    Posts: 35.176

    Ook Chiel van Koldenhoven van Viaplay probeerde het en werd weggehouden bij haar
    en een RTL, ESPN en DAZN verslaggever idem dito.
    Als ze wel mensen te woord had gestaan had ze kritiek gekregen dat ze alle aandacht
    naar zich toetrok terwijl het hier om Lewis ging en niet om haar.
    Gewoon goed dat ze de pers niet te woord heeft gestaan.
    Ze is trouwens bij Lewis in Monaco gebleven, terwijl haar zus halverwege de GP
    naar Parijs is gevlogen met haar jet.

    • + 5
    • 8 jun 2026 - 09:33
    • El Maximo

      Posts: 323

      Dus die zus is wel een kenner van de sport blijkbaar.

      • + 3
      • 8 jun 2026 - 09:36
    • WickieDeViking

      Posts: 1.142

      Haha alles wat Kelly doet is fout en wat Kim hier doet vind je gewoon gepast? Wat een rare zieke vent ben je toch.

      • + 26
      • 8 jun 2026 - 09:41
    • Joeppp

      Posts: 8.655

      Nee joh, als je live bent en voor je gevoel voor het blok gezet wordt ga je er niet zo mee om, dan win je geen sympathie. Dan geef je heel even een snel kort antwoord en ga je verder. Dat hoort een beetje bij geroemd zijn en dan op een plek komen waar het gaat om de gezien worden en de camera's. Als het zo is als jij zegt is het heel erg slecht opgelost.

      • + 10
      • 8 jun 2026 - 09:45
    • WickieDeViking

      Posts: 1.142

      Inderdaad Joep. Dan zeg je gewoon: Vandaag gaat niet om mij, maar om Lewis en de F1.

      Hoe simpel kan het zijn.

      • + 6
      • 8 jun 2026 - 10:12
    • Smooth935$

      Posts: 1

      Chiel ging trouwens ook behoorlijk af. Michael Douglas niet eens bij naam noemen. Zeer pijnlijk. Hij was zijn naam even kwijt zo leek het.

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 10:15
    • The Wolf

      Posts: 986

      Douglas is wel 'n echte fan en vaak op de grid, en sympathiek en altijd in voor een praatje als hij een mic onder de neus krijgt. Dat is een baas. Oké nu stokoud maar in z'n goede tijd wel sharon stone gedaan

      • + 3
      • 8 jun 2026 - 10:33
    • Pietje Bell

      Posts: 35.176

      WickieDeViking

      Haha alles wat Kelly doet is fout en wat Kim hier doet vind je gewoon gepast? Wat een rare zieke vent ben je toch.

      ==========================================================

      Ik belicht enkel de twee kanten van het verhaal, wel of niet antwoorden.
      Heb mijn eigen mening hier nog niet over Kim K verkondigd.
      We gaan wel zien hoe lang de relatie duurt.

      Hier een kleine greep uit het stalkerige gedrag van jou @wickie
      Je hebt me al voor van alles en nog wat uitgescholden, maar hier een kleine greep uit meerdere berichten waar je me ziek in m'n hoofd noemt. Kennelijk is dat hier toegestaan.

      ======================================================

      WickieDeViking

      Ziekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

      2 jun 2026 - 09:59
      ========================================================

      WickieDeViking

      Ziekkkkkkkkkkkkkkk in je kop ben je.

      2 jun 2026 - 11:39
      ========================================================

      WickieDeViking

      Jij bent echt ziek in je kop.

      29 mei 2026 - 14:51
      ======================================================

      HarryLam

      Ach wicky , is toch allemaal openbare informatie.

      29 mei 2026 - 18:36
      ========================================================

      WickieDeViking

      Natuurlijk, maar hij heeft een zieke obsessie voor haar.

      29 mei 2026 - 19:48
      =======================================================

      Larry Perkins

      En jij bent in de relatief nog maar korte tijd hier als forumlid een obsessie aan het opbouwen om iedereen die jou niet bevalt maar af te kraken of een l*llige emoji voor te schotelen @Wickie. Dat is jammer want eerder kwam je met vaak goed onderbouwde reacties op het forum. Ik hoop dat je dat weer oppakt en het zinloze afbranden achterwege laat...

      29 mei 2026 - 20:17

      =======================================================

      WickieDeViking

      Tegen die mensen heeft inhoudelijk reageren geen zin meer, Larry.

      29 mei 2026 - 22:47
      ========================================================

      Larry Perkins

      Dan kun je ze ook n e g e r e n @Wickie, want afbranden helpt niet, eerder het tegenovergestelde, ze kicken er op. En voor anderen (de weldenkenden) wordt het forum er niet gezelliger op.
      Let op! Ik heb het hier NIET over @Pietje.

      29 mei 2026 - 23:35

      • + 4
      • 8 jun 2026 - 10:55
    • WickieDeViking

      Posts: 1.142

      Je kunt de aandacht wel proberen af te leiden naar mij, maar dat verandert het feit niet dat jij een ziekelijke obsessie hebt richting Kelly. :)

      Wat psychologische literatuur ondersteunt, is dat er gedragsmatige patronen bestaan over jouw gedrag:

      - Een fixatie of obsessieve aandacht voor één persoon, waarbij veel tijd wordt besteed aan het volgen, bespreken of monitoren van die persoon.
      Onderzoekers die zich bezighouden met stalking en fixatie op publieke figuren gebruiken expliciet termen als fixation en obsessive interest.

      - Celebrity worship (extreme fascinatie voor een beroemdheid) kan zich uiten in voortdurend zoeken naar informatie, het intens volgen van het privéleven van de persoon en een ongezonde emotionele betrokkenheid.

      - Onderzoek naar online agressie tegen beroemdheden laat zien dat sommige mensen herhaaldelijk negatieve berichten plaatsen over bekende personen en dat dit samen kan hangen met persoonlijke frustraties, gevoelens van achterstelling of andere psychologische factoren.

      • + 8
      • 8 jun 2026 - 11:23
    • Joeppp

      Posts: 8.655

      Wickie doe eens normaal. Ik heb ook niks met de verhalen over Kelly en de vriendinnen of uberhaupt het priveleven van Verstappen maar als iemand anders dat wel heeft laat hem of haar dan in zijn waarde. Je gaat toch niet dit soort stempels geven aan iemand die je niet kent en waarbij het je beroep ook niet is. Kan het namelijk ook omdraaien; wat heb jij een fixatie op Pietje.

      • + 3
      • 8 jun 2026 - 12:22
    • gridiron

      Posts: 3.493

      Door niks te doen heeft ze deze nu ook gekregen, het voordeel is wel nu dat de andere F1 WAG's redelijk met gerust gelaten zijn.

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 12:26
    • WickieDeViking

      Posts: 1.142

      Joep, volg anders even je eigen advies op :)

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 12:57
    • Joeppp

      Posts: 8.655

      In dit geval denk ik dat het beter is dat jij mijn advies opvolgt.

      • + 2
      • 8 jun 2026 - 13:02
  • StevenQ

    Posts: 10.511

    Lewis mag zijn vriendin wel eens wat manieren bijbrengen

    • + 10
    • 8 jun 2026 - 09:37
    • Beemerdude

      Posts: 8.440

      @StevenQ; ik zag die 2 heldere lichten gisteren in beeld en vroeg me af of ze zelfstandig het circuit hebben gevonden. 'Brandt wel licht, maar niemand thuis' spatte er vanaf. Het zegt alles over deze tijd dat niks kunnen en miljardair worden hand in hand gaat. Bizar.

      • + 6
      • 8 jun 2026 - 10:21
    • F1jos

      Posts: 5.351

      Ze zijn van het zelfde allooi, de goat in het aandacht trekken.

      • + 3
      • 8 jun 2026 - 10:36
    • The Wolf

      Posts: 986

      Kim has had more poles than Lewis

      • + 9
      • 8 jun 2026 - 10:42
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      @beemer, dat licht is zo fel van al die bouwlampen die er op gericht zijn. Maar de bouwhejjeb staan er ook gewoon omheen. Het is tenslotte een bouwput met beveiligingscamera's

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 10:57
    • Babs

      Posts: 272

      Als je zelf van laag allooi bent (met een vlag feest vieren, wetende dat je grote concurrent door jouw toedoen in het ziekenhuis ligt voor een MRI-scan), kun je een ander ook geen manieren bijbrengen.

      • + 5
      • 8 jun 2026 - 11:06
    • Freek-Willem

      Posts: 6.722

      bouwhejjeb moet natuurlijk bouwhekken zijn

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 11:08
  • Williams_F1

    Posts: 1.463

    Wat een irritant stuk nageboorte is dat omhoog gevallen zelfingenomen plastic gedrocht.

    • + 8
    • 8 jun 2026 - 10:43
    • Brake Tester

      Posts: 257

      Bedoel je daar Brundle mee of Kardashian?

      Alle gekheid op een stokje, als ik alleen deze comment had gelezen in plaats van het hele artikel was ik ook afdoende op de hoogte :)

      • + 0
      • 8 jun 2026 - 11:05
  • Elektropunkz

    Posts: 1.001

    Hammi lijkt zijn vorm weer te hebben gevonden nadat hij een relatie kreeg met deze (blijkbaar zeer bekende) dame

    De F1 organisatie is ook zeer content met haar aanwezigheid in de hoop meer jong publiek te trekken (die niets hebben met de F1 historie) en Lewis Kardashian die finisht op P10 past niet bij hear status

    Het zou me niet verbazen dat het een het ander niet uitsluit

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 11:03
  • jd2000

    Posts: 7.773

    Snap niet als je niets wil zeggen dat je dan over de grid gaat lopen. Maar goed waarschijnlijk nog een keer, Las Vegas gok ik zo maar. Tenminste... als het nog aan is.

    • + 3
    • 8 jun 2026 - 11:10
  • Pietje Bell

    Posts: 35.176

    Nu haar zus Kloë (?) tijdens de GP naar Parijs is gevlogen en Kim bij Lewis is gebleven
    zou het zomaar kunnen dat ze er ook in Barcelona bij is.
    Hij verbleef de afgelopen maanden steeds bij haar en in haar omgeving. Nu een weekje
    bij hem in Monaco is niet zo raar.
    Haar kinderen zijn thuis, maar ligt eraan of ze al zomervakantie hebben.
    FF Gegoogled:
    Beverly Hills Unified School District: school ends May 28, 2026
    Santa Monica Malibu School District: school ends June 9, 2026

    Haar 3 jongsten zitten op de Sierra Canyon School

    ·Sierra Canyon School is a private, independent, non-sectarian, co-educational,
    college preparatory school for students in grades Pre-Kindergarten through 12 ........

    De oudste North West krijgt thuisonderwijs met een combinatie van klassieke vakken
    en lessen in mode, muziek en ondernemerschap.

    Hun vader treedt als ik het goed heb hier vanavond in het GelreDome op, haha.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 12:22

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Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
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GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 1 jun 1959 (67)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
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