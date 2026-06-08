Sky Sports-verslaggever Martin Brundle heeft voor de nodige verbazing gezorgd met een pijnlijk interview met Kim Kardashian. Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco probeerde Brundle de realityster te interviewen, maar hij werd volledig genegeerd. De beveiligers van Kardashian duwden Brundle weg, die veel steun krijgt op sociale media.

Oud-coureur Brundle was voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco met zijn populaire gridwalk. De Brit spreekt dan de mensen aan die hij tegenkomt op de grid en hij probeert de laatste nieuwtjes naar boven te halen. Realityster Kardashian was in Monaco aanwezig om haar vriend Lewis Hamilton te supporten, en de camera's volgden elke voetstap die ze zette in de paddock. Vanzelfsprekend liet ze ook haar gezicht zien op de grid, waar Brundle haar ook tegen het lijf liet.

Wat deed Brundle?

Brundle greep zijn kans, en stak zijn bekende Sky Sports-microfoon onder haar neus. De populaire commentator stelde zich netjes voor en vroeg aan Kardashian hoe het met haar ging. De Amerikaanse realityster lachte, keek om zich heen en leek te doen alsof Brundle niet bestond. Eén van de leden van haar entourage fluisterde wat in haar oor, terwijl een van de streng kijkende bodyguards Brundle al zat was.

Brundle was er echter niet van gediend van dat de strenge man met een parapluutje hem aan de kant probeerde te schuiven: "Nee, je hoeft me niet aan de kant te duwen vriend! Ja, normaal gesproken voeren mensen een klein gesprekje met ons."

Weer geen antwoord

Brundle waagde daarna nog een kans, en vroeg of Kardashian het naar haar zin had in de Formule 1-wereld. Er volgde weer geen antwoord, en de realityster en haar zus bleven Brundle maar wat aanstaren. De beveiliger met de paraplu probeerde Brundle daarna duidelijk te maken dat hij weg moest, waarna de Brit zijn schouders ophaalde en op zoek ging naar iemand die er wel zin in had om met hem te praten.

Wel onder het podium

Kardashian stond tijdens de race in het middelpunt van de aandacht. Ze werd door de regie meermaals in beeld gebracht, en na afloop stond ze onder het podium om haar vriend Hamilton toe te juichen. De zevenvoudig wereldkampioen was achter Andrea Kimi Antonelli als tweede over de streep gekomen.