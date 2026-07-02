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FIA laat Verstappen links liggen in Silverstone

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FIA laat Verstappen links liggen in Silverstone

Max Verstappen hoeft zich vandaag niet te melden in de perszaal van de FIA. Zes andere coureurs moeten zich op de mediadag in Silverstone in de persconferentie melden. Verstappen zal vandaag wel gewoon met de media praten, maar zal dat niet doen bij het persmoment van de FIA.

Verstappen speelde afgelopen weekend in Oostenrijk een hoofdrol. Zijn team Red Bull Racing introduceerde een groot updatepakket en Verstappen vocht op de zaterdag mee om de pole position. Hij crashte echter hard aan het einde van de kwalificatie, waarna hij de race vanaf de vijfde plaats moest starten. Hij werkte zich knap op naar de tweede plaats, en liet racewinnaar George Russell werken voor zijn geld. Verstappen werd daarnaast ook veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren.

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Wie moeten zich melden?

Aangezien dit weekend de Britse Grand Prix wordt verreden op het circuit van Silverstone, zullen veel thuisrijders zich melden op de FIA-persconferenties. Opvallend genoeg hoeft Russell niet aan te schuiven, want voor de eerste persconferentie kiest de FIA voor regerend wereldkampioen Lando Norris, Audi-coureur Gabriel Bortoleto en Aston Martin-coureur Lance Stroll.

Na een halfuurtje moeten deze drie coureurs plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die dit weekend zijn tiende Britse Grand Prix kan winnen, Cadillac-coureur Valtteri Bottas en Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad. Voor de Racing Bulls-coureur wordt het zijn eerste thuisrace, terwijl Hamilton records kan gaan breken op zijn thuiscircuit, waar één van de rechte stukken naar hem is vernoemd.

Welke teambazen schuiven aan?

Op vrijdag moeten de vertegenwoordigers van de teams zich tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie door melden in de perszaal. Alpine-kopstuk Steve Nielsen zal daar gezelschap krijgen van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en McLaren-CEO Zak Brown. Laatstgenoemde zal waarschijnlijk veel worden gevraagd naar de geruchten omtrent Verstappen, die in verband werd gebracht met een overstap naar McLaren.

Extra persconferenties door het sprintweekend

Aangezien er dit weekend in Silverstone een sprintrace wordt verreden, staan er op zaterdag en zondag in totaal drie persconferenties op het programma. Op zaterdag moeten de coureurs uit de top drie van de sprintrace en de kwalificatie zich melden. Ook de drie podiumfinishers van de Grand Prix zullen op zondagmiddag aanschuiven.

BoerTeun

Posts: 1.569

Komen er nu nog 15 andere nieuwsberichten over coureurs die FIA ook links laat liggen?

  • 5
  • 2 jul 2026 - 07:53
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (13)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.182

    "FIA laat Verstappen links liggen in Silverstone"
    Da's geen probleem voor Max, want dan haalt ie gewoon rechts in....

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 07:47
  • AUDI_F1

    Posts: 3.939

    Er worden 6 coureurs opgeroepen van de 22. Gemiddeld ben je dus 1 keer in de 3 of 4 races aan de beurt.

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 07:47
  • BoerTeun

    Posts: 1.569

    Komen er nu nog 15 andere nieuwsberichten over coureurs die FIA ook links laat liggen?

    • + 5
    • 2 jul 2026 - 07:53
  • monzaron

    Posts: 1.056

    Verstappen heeft daar ook geen zin in, ze hebben hem daar al een keer links laten liggen in 2021 ☺️

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 08:44
  • Sander

    Posts: 1.826

    McLaren volgt advies FIA:
    McLaren geadviseerd: "Laat Verstappen links liggen en ga voor Piastri"

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 08:49
  • StevenQ

    Posts: 10.599

    Dat zal Max echt heel erg vinden dat hij niet naar de persconferentie mag

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 09:16
  • Kubica

    Posts: 5.759

    het is Engeland, zouden ze hem daar dan niet rechts moeten laten liggen ?

    • + 2
    • 2 jul 2026 - 09:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.600

    Of ik nou in Nederland ben of England of België of ergens anders....ik laat hem altijd links liggen.

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 10:56
  • Pietje Bell

    Posts: 35.561

    De driversparade wordt iig weer leuk in dit vermaledijde sprintweekend!

    Ze gaan weer racen in die LEGO auto's tijdens de dp!

    www.instagram.com/reels/DYYf-aII3pO/

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 12:37
  • Pietje Bell

    Posts: 35.561

    Hier probeert iemand de LEGO kart uit.

    www.instagram.com/p/DaSivEBt44c/

    • + 0
    • 2 jul 2026 - 14:36

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    204
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    -
    Spanje
    -
    Bahrein
    -
    Bahrein
    6 - 8 maa
    Australië
    Albert Park
    13 - 15 maa
    China
    Shanghai International Circuit
    27 - 29 maa
    Japan
    Circuit Suzuka
    10 - 12 apr
    Bahrein
    Bahrain International Circuit
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    -
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    Bahrein Bahrain International Circuit
    -
    Bahrein Bahrain International Circuit
    6 - 8 maa
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    China Shanghai International Circuit
    27 - 29 maa
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    Coureursprofiel

    NL Max Verstappen 33
    Max Verstappen
    • Land Nederland
    • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
    • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
    • Gewicht 70 kg
    • Lengte 1,8 m
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    Team profiel

    Red Bull Racing
    Red Bull Racing
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