Max Verstappen hoeft zich vandaag niet te melden in de perszaal van de FIA. Zes andere coureurs moeten zich op de mediadag in Silverstone in de persconferentie melden. Verstappen zal vandaag wel gewoon met de media praten, maar zal dat niet doen bij het persmoment van de FIA.

Verstappen speelde afgelopen weekend in Oostenrijk een hoofdrol. Zijn team Red Bull Racing introduceerde een groot updatepakket en Verstappen vocht op de zaterdag mee om de pole position. Hij crashte echter hard aan het einde van de kwalificatie, waarna hij de race vanaf de vijfde plaats moest starten. Hij werkte zich knap op naar de tweede plaats, en liet racewinnaar George Russell werken voor zijn geld. Verstappen werd daarnaast ook veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar McLaren.

Wie moeten zich melden?

Aangezien dit weekend de Britse Grand Prix wordt verreden op het circuit van Silverstone, zullen veel thuisrijders zich melden op de FIA-persconferenties. Opvallend genoeg hoeft Russell niet aan te schuiven, want voor de eerste persconferentie kiest de FIA voor regerend wereldkampioen Lando Norris, Audi-coureur Gabriel Bortoleto en Aston Martin-coureur Lance Stroll.

Na een halfuurtje moeten deze drie coureurs plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die dit weekend zijn tiende Britse Grand Prix kan winnen, Cadillac-coureur Valtteri Bottas en Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad. Voor de Racing Bulls-coureur wordt het zijn eerste thuisrace, terwijl Hamilton records kan gaan breken op zijn thuiscircuit, waar één van de rechte stukken naar hem is vernoemd.

Welke teambazen schuiven aan?

Op vrijdag moeten de vertegenwoordigers van de teams zich tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie door melden in de perszaal. Alpine-kopstuk Steve Nielsen zal daar gezelschap krijgen van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur en McLaren-CEO Zak Brown. Laatstgenoemde zal waarschijnlijk veel worden gevraagd naar de geruchten omtrent Verstappen, die in verband werd gebracht met een overstap naar McLaren.

Extra persconferenties door het sprintweekend

Aangezien er dit weekend in Silverstone een sprintrace wordt verreden, staan er op zaterdag en zondag in totaal drie persconferenties op het programma. Op zaterdag moeten de coureurs uit de top drie van de sprintrace en de kwalificatie zich melden. Ook de drie podiumfinishers van de Grand Prix zullen op zondagmiddag aanschuiven.