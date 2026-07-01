De onrust bij Red Bull Racing lijkt verder toe te nemen. Volgens Duitse bronnen staat Paul Monaghan, al jaren een belangrijke technische steunpilaar binnen het team van Max Verstappen, op het punt om Milton Keynes te verlaten voor een overstap naar Cadillac. Daarmee dreigt Verstappen opnieuw een vertrouweling kwijt te raken in een periode waarin zijn toekomst bij Red Bull steeds vaker onderwerp van speculatie is.

Monaghan zou de volgende naam worden in een lange rij sleutelpersonen die Red Bull de voorbije jaren verlieten. Eerder werd al duidelijk dat race-engineer Gianpiero Lambiase vanaf 2028 naar McLaren trekt, terwijl ook namen als Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall eerder andere oorden opzochten.

Verstappen ziet opnieuw bondgenoot vertrekken

De geruchten over Monaghans vertrek deden al langer de ronde, maar journalist Peter Hardenacke meldt in de podcast Backstage Boxengasse nu dat de deal in feite al beklonken is. Officieel is de overstap nog niet aangekondigd, maar volgens meerdere bronnen zou Cadillac de ervaren Britse ingenieur hebben binnengehaald.

Hardenacke schetste een beeld van een organisatie die de laatste jaren sterk is veranderd. Volgens hem zijn tal van invloedrijke figuren één voor één vertrokken, waardoor de structuur binnen Red Bull steeds minder stabiel oogt. Monaghan zou de volgende dominosteen zijn die valt.

Cadillac wil profiteren van ervaring Monaghan

Welke functie Monaghan precies bij Cadillac krijgt, is voorlopig nog onduidelijk. Vast staat wel dat de Amerikaanse renstal goed wat ervaring kan gebruiken. Het team kende een moeilijke start in de Formule 1 en wacht met Sergio Pérezen Valtteri Bottas nog steeds op de eerste puntenfinish van het seizoen.

Voor Verstappen komt het nieuws op een opvallend moment. De viervoudige wereldkampioen wordt nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Red Bull, waarbij vooral Mercedes interesse toont. Ook McLaren wordt genoemd als mogelijke bestemming, zelfs in een scenario waarbij Oscar Piastri betrokken zou zijn in een opvallende ruildeal.