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'Verstappen en Red Bull zien Monaghan naar Cadillac vertrekken'

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'Verstappen en Red Bull zien Monaghan naar Cadillac vertrekken'

De onrust bij Red Bull Racing lijkt verder toe te nemen. Volgens Duitse bronnen staat Paul Monaghan, al jaren een belangrijke technische steunpilaar binnen het team van Max Verstappen, op het punt om Milton Keynes te verlaten voor een overstap naar Cadillac. Daarmee dreigt Verstappen opnieuw een vertrouweling kwijt te raken in een periode waarin zijn toekomst bij Red Bull steeds vaker onderwerp van speculatie is.

Monaghan zou de volgende naam worden in een lange rij sleutelpersonen die Red Bull de voorbije jaren verlieten. Eerder werd al duidelijk dat race-engineer Gianpiero Lambiase vanaf 2028 naar McLaren trekt, terwijl ook namen als Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall eerder andere oorden opzochten.

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Verstappen ziet opnieuw bondgenoot vertrekken

De geruchten over Monaghans vertrek deden al langer de ronde, maar journalist Peter Hardenacke meldt in de podcast Backstage Boxengasse nu dat de deal in feite al beklonken is. Officieel is de overstap nog niet aangekondigd, maar volgens meerdere bronnen zou Cadillac de ervaren Britse ingenieur hebben binnengehaald.

Hardenacke schetste een beeld van een organisatie die de laatste jaren sterk is veranderd. Volgens hem zijn tal van invloedrijke figuren één voor één vertrokken, waardoor de structuur binnen Red Bull steeds minder stabiel oogt. Monaghan zou de volgende dominosteen zijn die valt.

Cadillac wil profiteren van ervaring Monaghan

Welke functie Monaghan precies bij Cadillac krijgt, is voorlopig nog onduidelijk. Vast staat wel dat de Amerikaanse renstal goed wat ervaring kan gebruiken. Het team kende een moeilijke start in de Formule 1 en wacht met Sergio Pérezen Valtteri Bottas nog steeds op de eerste puntenfinish van het seizoen.

Voor Verstappen komt het nieuws op een opvallend moment. De viervoudige wereldkampioen wordt nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek bij Red Bull, waarbij vooral Mercedes interesse toont. Ook McLaren wordt genoemd als mogelijke bestemming, zelfs in een scenario waarbij Oscar Piastri betrokken zou zijn in een opvallende ruildeal.

Sander

Posts: 1.820

Weten we ook al welke buslijn dat hij straks naar Caddilac neemt?
Kunnen we daar ook nog 16 artikelen aan spenderen.

  • 2
  • 1 jul 2026 - 14:08
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Rocks

    Posts: 1.111

    Gelukkig heeft hij nog 1000 vertrouwelingen over 😎

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 13:42
    • monzaron

      Posts: 1.054

      Ik heb er in Oostenrijk al meer gezien 😊

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 13:48
  • Sander

    Posts: 1.820

    Weten we ook al welke buslijn dat hij straks naar Caddilac neemt?
    Kunnen we daar ook nog 16 artikelen aan spenderen.

    • + 2
    • 1 jul 2026 - 14:08
    • Rocks

      Posts: 1.111

      Route 666 😎

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 14:39
  • Pietje2013

    Posts: 9.178

    Op 24 juni heette die Duitse bron nog gewoon Ralf Schumacher.

    Recycle today, save tomorrow

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 14:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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