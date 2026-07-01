De toekomst van Max Verstappen blijft als een donkere wolk boven Red Bull Racing hangen. De Nederlander ligt weliswaar nog tot eind 2028 vast, maar dankzij prestatieclausules in zijn contract kan hij na dit seizoen alsnog vertrekken. Volgens Duitse media is de interne deadline waarop Verstappen een beslissing moest nemen inmiddels verstreken, waardoor de spanning in Milton Keynes verder oploopt.

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk laaiden de geruchten opnieuw op. Het kamp-Verstappen zou gesprekken hebben aangeknoopt met McLaren, terwijl Mercedes door de contracten van George Russell en Andrea Kimi Antonelli minder voor de hand lijkt te liggen. Red Bull zet daarom alles op alles om zijn stercoureur ook na 2026 aan boord te houden.

Red Bull grijpt naar uiterste middel

Volgens F1-Insider hoeft Verstappen zijn keuze pas in oktober officieel kenbaar te maken, ondanks dat hij zijn exitclausule inmiddels zou kunnen activeren. Daardoor verkeert Red Bull maandenlang in onzekerheid over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.

De renstal uit Milton Keynes zou zelfs bereid zijn om met een bijzonder voorstel te komen om Verstappen te overtuigen. Volgens het medium wordt overwogen om de Nederlander aandelen in het team aan te bieden, een plan dat voormalig teambaas Christian Horner al eens op tafel zou hebben gelegd voordat hij in 2025 vertrok.

Upgrades geven Red Bull nieuwe hoop

Red Bull put ondertussen moed uit de ontwikkelingen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dankzij de nieuwste upgrades kon Verstappen meestrijden om de overwinning en eindigde hij uiteindelijk als tweede achter George Russell. Dat biedt perspectief voor de rest van het seizoen.

Toch blijft de druk groot. Verstappen staat momenteel slechts zevende in het wereldkampioenschap en kijkt tegen een flinke achterstand aan op de top van het klassement. Wil Red Bull de Nederlander overtuigen om te blijven, dan zal het de stijgende lijn van de afgelopen race moeten vasthouden en opnieuw laten zien dat het in staat is om voor zeges en wereldtitels te vechten.