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Spanningen bij Red Bull lopen op: Gaat Verstappen vertrekken?

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Spanningen bij Red Bull lopen op: Gaat Verstappen vertrekken?

De toekomst van Max Verstappen blijft als een donkere wolk boven Red Bull Racing hangen. De Nederlander ligt weliswaar nog tot eind 2028 vast, maar dankzij prestatieclausules in zijn contract kan hij na dit seizoen alsnog vertrekken. Volgens Duitse media is de interne deadline waarop Verstappen een beslissing moest nemen inmiddels verstreken, waardoor de spanning in Milton Keynes verder oploopt.

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk laaiden de geruchten opnieuw op. Het kamp-Verstappen zou gesprekken hebben aangeknoopt met McLaren, terwijl Mercedes door de contracten van George Russell en Andrea Kimi Antonelli minder voor de hand lijkt te liggen. Red Bull zet daarom alles op alles om zijn stercoureur ook na 2026 aan boord te houden.

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Red Bull grijpt naar uiterste middel

Volgens F1-Insider hoeft Verstappen zijn keuze pas in oktober officieel kenbaar te maken, ondanks dat hij zijn exitclausule inmiddels zou kunnen activeren. Daardoor verkeert Red Bull maandenlang in onzekerheid over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen.

De renstal uit Milton Keynes zou zelfs bereid zijn om met een bijzonder voorstel te komen om Verstappen te overtuigen. Volgens het medium wordt overwogen om de Nederlander aandelen in het team aan te bieden, een plan dat voormalig teambaas Christian Horner al eens op tafel zou hebben gelegd voordat hij in 2025 vertrok.

Upgrades geven Red Bull nieuwe hoop

Red Bull put ondertussen moed uit de ontwikkelingen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dankzij de nieuwste upgrades kon Verstappen meestrijden om de overwinning en eindigde hij uiteindelijk als tweede achter George Russell. Dat biedt perspectief voor de rest van het seizoen.

Toch blijft de druk groot. Verstappen staat momenteel slechts zevende in het wereldkampioenschap en kijkt tegen een flinke achterstand aan op de top van het klassement. Wil Red Bull de Nederlander overtuigen om te blijven, dan zal het de stijgende lijn van de afgelopen race moeten vasthouden en opnieuw laten zien dat het in staat is om voor zeges en wereldtitels te vechten.

shakedown

Posts: 1.880

echt een berichtje wat alleen ter vulling is. voegt echt niets nieuws toe. Jammer..

  • 2
  • 1 jul 2026 - 15:45
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • snailer

    Posts: 33.681

    Denk dat ik speculeerplanken ga verkopen.

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 15:35
    • Rocks

      Posts: 1.112

      Speculeerbier 🍺 verkoopt beter 😎

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 15:44
    • snailer

      Posts: 33.681

      Dat drink ik liever zelf op, dan het te verkopen.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 16:30
  • shakedown

    Posts: 1.880

    echt een berichtje wat alleen ter vulling is. voegt echt niets nieuws toe. Jammer..

    • + 2
    • 1 jul 2026 - 15:45
    • butch3225

      Posts: 41

      En de copy / paste functie is ook gevonden ,.................. knap

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 16:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.597

    "Gaat Verstappen vertrekken?"

    Nou breekt m'n klompvoet.
    Is er sprake van dat Max vertrekt dan?
    Waarom heb ik dat niet eerder gelezen hier?

    En is Vermeulen al ingeschakeld om links en rechts te peilen....en waarom wet ik hier niets van?

    Dit moet wel heeeeeeel plotseling zijn gegaan.
    De hele F1 staat op z'n kop.

    Ik heb de kenners, analisten, oud-coureurs en teambazen daar helemaal nog niet over gehoord.

    Wat ben ik blij dat ik het hier gelezen hebt zeg....wat 'n primeur...

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 15:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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