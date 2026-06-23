Het circuit van Zandvoort heeft een vervanger van de Formule 1 gevonden. De koningsklasse van de autosport komt dit jaar voor het laatst in actie op het Nederlandse circuit, en vanaf volgend jaar zullen de coureurs uit de Formule E het circuit in de Noord-Hollandse duinen betreden.

Het circuit van Zandvoort maakte in 2021 een comeback op de Formule 1-kalender, en groeide al snel uit tot een favoriet van de fans en de coureurs. De tribunes zaten vol met oranjefans die Max Verstappen toejuichten, en de organisatie zorgde ervoor dat er rondom de race veel activiteiten waren. Het regende complimenten, maar toch besloot men om het contract na dit jaar niet meer te verlengen. De organisatie krijgt geen overheidssteun, en het is de vraag of ze ook zo goed kunnen blijven draaien in de toekomst.

Wat gaat er gebeuren?

Het aanstaande vertrek van de Formule 1 uit Zandvoort betekent niet dat het circuit in verval gaat raken. De organisatie jaagde op andere grote kampioenschappen, en die wens is nu uitgekomen. Zojuist is namelijk duidelijk geworden dat de Formule E vanaf volgend jaar in Zandvoort gaat racen. De nieuwe Gen4-auto's werken volgend jaar twee races af in Zandvoort. Op 18 en 19 juni worden de veertiende en vijftiende tijd race van het nieuwe Formule E-seizoen gereden in Nederland.

Grote veranderingen

Er gingen eerder al geruchten rond over de komst van de Formule E naar Zandvoort, maar vandaag werd dit bevestigd. De nieuwe FE-kalender werd goedgekeurd tijdens de bijeenkomst van het World Motor Sport Council van de FIA. Naast Zandvoort debuteren ook Brands Hatch en het het Circuit of the Americas in Austin op de FE-kalender. De elektrische klasse stapt steeds meer van de speciale stratencircuits af, en de nieuwe Gen4-bolides worden gezien als auto's die in de buurt van de Formule 1 kunnen komen.

Of de Formule E zal rijden op de gewone lay-out, of op een aangepast circuit in Zandvoort, is nog niet duidelijk. De elektrische klasse rijdt op veel permanente circuits op aangepaste lay-outs die beter bij de klasse passen.