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Zandvoort presenteert grote vervanger van F1-race

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Zandvoort presenteert grote vervanger van F1-race

Het circuit van Zandvoort heeft een vervanger van de Formule 1 gevonden. De koningsklasse van de autosport komt dit jaar voor het laatst in actie op het Nederlandse circuit, en vanaf volgend jaar zullen de coureurs uit de Formule E het circuit in de Noord-Hollandse duinen betreden.

Het circuit van Zandvoort maakte in 2021 een comeback op de Formule 1-kalender, en groeide al snel uit tot een favoriet van de fans en de coureurs. De tribunes zaten vol met oranjefans die Max Verstappen toejuichten, en de organisatie zorgde ervoor dat er rondom de race veel activiteiten waren. Het regende complimenten, maar toch besloot men om het contract na dit jaar niet meer te verlengen. De organisatie krijgt geen overheidssteun, en het is de vraag of ze ook zo goed kunnen blijven draaien in de toekomst.

Wat gaat er gebeuren?

Het aanstaande vertrek van de Formule 1 uit Zandvoort betekent niet dat het circuit in verval gaat raken. De organisatie jaagde op andere grote kampioenschappen, en die wens is nu uitgekomen. Zojuist is namelijk duidelijk geworden dat de Formule E vanaf volgend jaar in Zandvoort gaat racen. De nieuwe Gen4-auto's werken volgend jaar twee races af in Zandvoort. Op 18 en 19 juni worden de veertiende en vijftiende tijd race van het nieuwe Formule E-seizoen gereden in Nederland.

Grote veranderingen

Er gingen eerder al geruchten rond over de komst van de Formule E naar Zandvoort, maar vandaag werd dit bevestigd. De nieuwe FE-kalender werd goedgekeurd tijdens de bijeenkomst van het World Motor Sport Council van de FIA. Naast Zandvoort debuteren ook Brands Hatch en het het Circuit of the Americas in Austin op de FE-kalender. De elektrische klasse stapt steeds meer van de speciale stratencircuits af, en de nieuwe Gen4-bolides worden gezien als auto's die in de buurt van de Formule 1 kunnen komen.

Of de Formule E zal rijden op de gewone lay-out, of op een aangepast circuit in Zandvoort, is nog niet duidelijk. De elektrische klasse rijdt op veel permanente circuits op aangepaste lay-outs die beter bij de klasse passen.

F1jos

Posts: 5.390

Wie raakt nu nog opgewonden van al die batterijen. Stop ermee met die stofzuigers, breng de F1 terug naar hun oorspronkelijke DNA.

  • 6
  • 23 jun 2026 - 11:29
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Zandvoort

Reacties (29)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.486

    In dat geval zullen de tribune's vollopen met uitzinnige fans.....NOT!!

    • + 3
    • 23 jun 2026 - 11:26
    • Beri

      Posts: 6.932

      Je denkt er misschien makkelijk over, maar ik overweeg zeker om te gaan. Die Gen4 wagens zijn echt serieuze machines. Het geluid is natuurlijk wel minder, maar het racen is er niet minder om. Oprecht denk ik dat ik volgend jaar op de tribune zit.

      • + 3
      • 23 jun 2026 - 11:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.486

      Dat er met die auto's flink geracet gaat worden staat buiten kijf.

      Maar veel fans heeft deze manier van racen niet denk ik....en ook niet de bekendheid.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 11:46
    • Bertrand Gachot

      Posts: 936

      Om heel eerlijk te zijn vond ik de Gen-1 wel geinig, ook het van auto wisselen in een tentje, het kneuterige. En het racen was nog zonder al die flauwekul (fan boosts etc), die Gen-4 kan me tot op heden niet echt bekoren.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 12:03
    • d@nny

      Posts: 3.628

      Heeft meer bekendheid dan je wellicht verwacht. Gen1 vond ik idd ook leuk met die rijderswissel. Alles daarna vond ik minder qua uitstraling/regels/vermogen. Maar Gen4 kijk ik wel naar uit en ook Gen5 die volgens geruchten met solid state batteries gaan races wat tot 30% gewicht besparing kan opleveren.

      Gen4 gaat mooi worden en Gen5 heeft de potentie om F1 op achterstand te zetten als ze dat zouden willen.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 12:15
    • Need5Speed

      Posts: 3.997

      De rugstreeppad en de zandhagedis gaan er beslist bij zijn.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 13:17
    • The Wolf

      Posts: 1.069

      Formule E is voor nerds

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 13:24
  • OrangeArrows

    Posts: 3.403

    Die nieuw generatie auto’s gaan flink hard, maar het blijft FE. Goed dat ze het doen.

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 11:27
    • d@nny

      Posts: 3.628

      Ben weleens bij een Eprix geweest en vindt het erg leuk.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 12:16
  • misstappen

    Posts: 3.585

    Hey prins Bernard (die met die bril groter dan zijn ego) ., denk je even aan de laadpalen of die al geinstalleerd zijn?

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 11:29
    • WalterWhite

      Posts: 497

      Zul je meemaken. Netcongestie en kun je het evenement niet door laten gaan. Pas in 2036 plek voor een stroomaansluiting om die wagens op te laden.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 11:55
    • gridiron

      Posts: 3.535

      @WalterWhite,

      Die organisatie neemt naar iedere race generatoren mee om de batterijen en waarschijnlijk ook het randgebeuren van stroom te voorzien.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 12:02
  • F1jos

    Posts: 5.390

    Wie raakt nu nog opgewonden van al die batterijen. Stop ermee met die stofzuigers, breng de F1 terug naar hun oorspronkelijke DNA.

    • + 6
    • 23 jun 2026 - 11:29
    • Beri

      Posts: 6.932

      Waar heb je het over? Dit gaat over Formule E en noet Formule 1. Kant, wal. Klok, klepel. Allemaal woorden die in een aantal spreekwoordelijke gezegden geplaatste kunnen worden en die betrekking hebben op jou.

      • + 4
      • 23 jun 2026 - 11:34
    • d@nny

      Posts: 3.628

      Dwaas 😆

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 12:17
  • f(1)orum

    Posts: 10.145

    Stilte na de storm....

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 11:32
    • schwantz34

      Posts: 42.241

      Bwoah, ik zou de huidige F1 meer een stormpje in een glaasje water noemen...

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 12:02
    • d@nny

      Posts: 3.628

      Zomerbriesje?

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 12:17
    • schwantz34

      Posts: 42.241

      Natte scheet!

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 12:20
  • oale

    Posts: 805

    Zijn er mensen die betalen om een electrische auto te zien?

    • + 3
    • 23 jun 2026 - 11:34
    • TylaHunter

      Posts: 10.761

      Goedkope tickets. Altijd dicht in de buurt van een mooie stad. Ik heb een de Berlin Eprix bekeken met mn vrouw. Heerlijk weekendje Berlijn van gemaakt. Zij blij, ik verrast van de toch wel snelle auto's.

      Ja het heeft geen brulgeluid. Maar dat heeft F1 ook al niet meer.

      En ook aan de rare zoem geluid dat wel degelijk iets anders klinkt dan een stofzuiger, kan je duidelijk horen wanneer een coureur pusht of niet.

      Denk met de nieuwe Gen 4 nog duidelijker.

      En voor Zandvoort gewoon perfect natuurlijk he. Het kost geen geluidsdag dus naast F1, dat toch al te duur was, kan het resterende pakket van het jaar gewoon blijven.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 13:18
  • mordor

    Posts: 2.172

    Not my cup of tea, maar wel lekker rustig voor de liefhebbert

    • + 2
    • 23 jun 2026 - 11:50
  • The Wolf

    Posts: 1.069

    Ah mooi een race erbij waar ik niet naartoe ga

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 12:10
  • d@nny

    Posts: 3.628

    Staa wel wat mooie locaties op de kalender voor Gen4 zeg.

    COTA (gaan ze op het go circuit rijden?)
    Zandvoort
    Brands hatch
    Monaco

    Toch steeds meer permanente circuits. Een teken dat de serie volwassen begint te worden en genoeg power heeft om zulke circuit aan te doen.

    Kijk er naar uit!

    • + 2
    • 23 jun 2026 - 12:22
    • TylaHunter

      Posts: 10.761

      Cota wordt volgens mij de short version die Nascar heeft gebruikt.

      Meende dat er een eis was om bij Brands Hatch wel bochten aan te scherpen (voor remzones)

      Vind het wel gaaf dat ze oude verlaten F1 klassiekers oppakken.

      Had bij Amerika toch liever St Pete gezien of Laguna Seca.

      • + 0
      • 23 jun 2026 - 13:23
  • jordanfreak

    Posts: 24

    "De elektrische klasse rijdt op veel permanente circuits op aangepaste lay-outs die beter bij de klasse passen"

    Niet omdat het beter bij de klasse past, maar om er voor te zorgen dat de rondetijden niet vergeleken kunnen worden met andere klasse.

    • + 0
    • 23 jun 2026 - 12:33
  • AUDI_F1

    Posts: 3.907

    Het kost ze in elk geval geen geluidsdagen Waarbij het geluid harder mag zijn.

    • + 1
    • 23 jun 2026 - 12:44
    • Joeppp

      Posts: 8.669

      Die dieselgeneratoren om de stroom op te wekken maken anders een flink kabaal.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 12:48
    • Realcomrad

      Posts: 225

      Dat hoor je minder dan je zou denken.
      Het zijn geen klassieke dieselgeneratoren: vroeger draaiden ze op glycerine (biobrandstof), en vandaag vooral op HVO (synthetische biodiesel) in combinatie met batterijopslag. Het systeem is bewust opgezet om emissies én geluid te beperken.

      • + 1
      • 23 jun 2026 - 13:01

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Verenigde Staten van Amerika
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
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Canada Gilles Villeneuve
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