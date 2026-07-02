De toekomst van Max Verstappen blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Voormalig F1-coureur Christijan Albers vreest dat de voortdurende onzekerheid rond de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk slecht zal aflopen voor zowel Verstappen als Red Bull. Volgens de Nederlander is het tijd dat beide partijen een beslissing nemen.

Verstappen wordt al maanden gelinkt aan een vertrek bij Red Bull. Mercedes houdt de situatie nauwlettend in de gaten, terwijl ook McLaren in verband wordt gebracht met de Nederlander. De speculaties blijven daardoor onverminderd doorgaan.

Albers ziet gevaar voor Verstappen én Red Bull

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf waarschuwt Albers dat de huidige situatie niemand ten goede komt. "Als dit zo doorgaat, eindigen Verstappen en Red Bull allebei als verliezer. Dat is juist het gevaar. De vraag is alleen: wanneer bereik je het punt waarop je móét beslissen?"

Volgens de oud-coureur kunnen beide partijen het zich niet veroorloven om de onzekerheid nog veel langer te laten voortduren. "Verstappen zal een keuze moeten maken, zeker als je de beste mensen om je heen wilt verzamelen. Maar hetzelfde geldt voor Red Bull. Zij willen wereldkampioen blijven. Op een bepaald moment moet er duidelijkheid komen. Ook Max zal zich moeten afvragen welke kant hij eigenlijk op wil."

McLaren blijft favoriete bestemming

Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken bij Red Bull, dan ziet Albers één duidelijke favoriet. De voormalig F1-coureur is ervan overtuigd dat McLaren de beste papieren heeft om de Nederlander binnen te halen.

"Dat heb ik eerder ook al gezegd: ik zie Verstappen uiteindelijk bij McLaren belanden", aldus Albers. Met een knipoog voegde hij daaraan toe: "Ze hebben daar een fantastisch team, alleen rijden ze nog altijd met een motor waar Toto Wolff vanaf zijn balkon waarschijnlijk met een glimlach naar kijkt."

Verstappen en Red Bull boeken progressie

Na meerdere berichten over een vermeend vertrek van Verstappen bij Red Bull, gooide manager Raymond Vermeulen nog extra olie op het vuur. Volgens de belangenbehartiger van de viervoudig wereldkampioen is het de doelstelling om bij de Oostenrijkse renstal te blijven, mits zij een competitieve auto bouwen.

Afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk bleek dat Red Bull, in tegenstelling tot voorgaande races, daarin progressie aan het boeken is. Na een sterke race op de Red Bull Ring kwam Verstappen als tweede over de finish en greep daarmee zijn beste resultaat dit seizoen.