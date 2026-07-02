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Albers luidt noodklok: "Anders zijn Red Bull en Verstappen de grote verliezer"

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Albers luidt noodklok: "Anders zijn Red Bull en Verstappen de grote verliezer"

De toekomst van Max Verstappen blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Voormalig F1-coureur Christijan Albers vreest dat de voortdurende onzekerheid rond de viervoudig wereldkampioen uiteindelijk slecht zal aflopen voor zowel Verstappen als Red Bull. Volgens de Nederlander is het tijd dat beide partijen een beslissing nemen.

Verstappen wordt al maanden gelinkt aan een vertrek bij Red Bull. Mercedes houdt de situatie nauwlettend in de gaten, terwijl ook McLaren in verband wordt gebracht met de Nederlander. De speculaties blijven daardoor onverminderd doorgaan.

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Albers ziet gevaar voor Verstappen én Red Bull

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf waarschuwt Albers dat de huidige situatie niemand ten goede komt. "Als dit zo doorgaat, eindigen Verstappen en Red Bull allebei als verliezer. Dat is juist het gevaar. De vraag is alleen: wanneer bereik je het punt waarop je móét beslissen?"

Volgens de oud-coureur kunnen beide partijen het zich niet veroorloven om de onzekerheid nog veel langer te laten voortduren. "Verstappen zal een keuze moeten maken, zeker als je de beste mensen om je heen wilt verzamelen. Maar hetzelfde geldt voor Red Bull. Zij willen wereldkampioen blijven. Op een bepaald moment moet er duidelijkheid komen. Ook Max zal zich moeten afvragen welke kant hij eigenlijk op wil."

McLaren blijft favoriete bestemming

Mocht Verstappen daadwerkelijk vertrekken bij Red Bull, dan ziet Albers één duidelijke favoriet. De voormalig F1-coureur is ervan overtuigd dat McLaren de beste papieren heeft om de Nederlander binnen te halen.

"Dat heb ik eerder ook al gezegd: ik zie Verstappen uiteindelijk bij McLaren belanden", aldus Albers. Met een knipoog voegde hij daaraan toe: "Ze hebben daar een fantastisch team, alleen rijden ze nog altijd met een motor waar Toto Wolff vanaf zijn balkon waarschijnlijk met een glimlach naar kijkt."

Verstappen en Red Bull boeken progressie

Na meerdere berichten over een vermeend vertrek van Verstappen bij Red Bull, gooide manager Raymond Vermeulen nog extra olie op het vuur. Volgens de belangenbehartiger van de viervoudig wereldkampioen is het de doelstelling om bij de Oostenrijkse renstal te blijven, mits zij een competitieve auto bouwen. 

Afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk bleek dat Red Bull, in tegenstelling tot voorgaande races, daarin progressie aan het boeken is. Na een sterke race op de Red Bull Ring kwam Verstappen als tweede over de finish en greep daarmee zijn beste resultaat dit seizoen. 

The Wolf

Posts: 1.137

Daar heeft Albers natuurlijk wel een punt. Alternatieven (net zo goed of beter dan Red Bull) dan heb je het over Mercedes. Die lijken door te willen met bestaande duo. Ferrari hun huidige line-up staat niet ter discussie. McLaren is geen stap voorwaarts. Lijkt me dat er voor Max geen betere weg i... [Lees verder]

  • 1
  • 2 jul 2026 - 08:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christijan Albers Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • The Wolf

    Posts: 1.137

    Daar heeft Albers natuurlijk wel een punt. Alternatieven (net zo goed of beter dan Red Bull) dan heb je het over Mercedes. Die lijken door te willen met bestaande duo. Ferrari hun huidige line-up staat niet ter discussie. McLaren is geen stap voorwaarts. Lijkt me dat er voor Max geen betere weg is dan verder bouwen met het team. En voor zowel Max als het team is het beter dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is. Werken voor RBR met een rijders als Verstappen zal voor veel goede mensen een pré zijn om zich bij het team te voegen. Sponsoren idem. Voor RBR is het cruciaal dat Max snel toezegt te blijven dan kunnen ze het team uitbouwen

    • + 1
    • 2 jul 2026 - 08:31
    • f(1)orum

      Posts: 10.179

      Ik denk nog steeds dat Max beter zou kunnen stoppen nu, al dan niet in de vorm van een sabbatical. Dit opent de tijd voor andere raceklasses en voorlopig worden de nieuwste regels in F1 slechts beetje bij beetje beter, waardoor de frustratie zal blijven en alleen nog maar groeien, waarschijnlijk. Misschien zullen de regels in 2030 aantrekkelijker zijn, maar misschien houdt hij het sowieso wel voor gezien. RBR blijft vooralsnog leeglopen en het ADUO verhaal maakt het voor hen voorlopig er niet bepaald beter op.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 09:01
    • The Wolf

      Posts: 1.137

      Stoppen zou een optie kunnen zijn, maar ik verwacht niet dat hij dat doet. Tuurlijk heeft hij een passie voor GT3 maar dat kan hij momenteel naast F1 doen. Maar zich puur op die klasse toeleggen? Als 4 voudig kampioen bij een topteam is Max een zekere standaard van leven gewend, in geen andere klasse kan hij verdienen wat hij nu verdient, nou zal het geld hem niet alles zeggen maar als GT3 rijder zou hij wel flinke stappen terug zetten qua inkomsten. Bovendien hij heeft de leeftijd om er nog wat seizoenen aan vast te knopen. Ik durf 'm eerlijk gezegd wel aan: Verstappen stopt niet met F1

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 09:08
    • The Wolf

      Posts: 1.137

      Tenzij hij stopt. Dan wel...

      • + 1
      • 2 jul 2026 - 09:09
    • f(1)orum

      Posts: 10.179

      Ik denk ook dat Max nu niet stopt, temeer daar hijzelf al aangegeven heeft dat hij in 2027 er gewoon bij is, maar ik denk dat zijn irritatie/frustratie komend jaar alleen maar gaat toenemen en daar is niemand bij gebaat.

      • + 0
      • 2 jul 2026 - 09:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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