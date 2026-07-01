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Newey geeft grote deceptie toe: "We lopen maanden achter"

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Newey geeft grote deceptie toe: "We lopen maanden achter"

Adrian Newey heeft toegegeven dat de start van Aston Martin in het nieuwe F1-tijdperk is uitgelopen op een grote deceptie. Het team had hoge verwachtingen door de invloed van Newey, maar staat constant achteraan de grid en behaalde tot nu toe één punt. Alleen nieuwkomer Cadillac heeft nog geen punt gehaald dit seizoen. 

De teambaas en ontwerper van Aston Martin legt uit hoe het komt dat het seizoen van Aston Martin niet is begonnen, zoals gehoopt. De hoogste kwalificatie van Aston Martin tot nu toe is P17, wat betekent dat het team nog geen enkele keer uit Q1 is gekomen. 

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Aston Martin keek al gelijk tegen een achterstand op

Newey legt uit dat Aston Martin al vanaf het begin achterliep op de concurrentie en niet deed zoals gehoopt. Zowel de Engelsman als de fans hadden meer verwacht van de AMR26. "Zowel aan de chassis- als aan de motorzijde stonden we vanaf het begin al op achterstand. Achteraf gezien hebben we waarschijnlijk te hoge verwachtingen van onszelf gehad – en natuurlijk mag je nooit de kwaliteit van de concurrentie op de grid vergeten", zo wordt Newey geciteerd door PlanetF1.

Dat de bolide achterloopt komt volgens Newey puur door het feit dat het team té laat is begonnen met het ontwerpen van de nieuwe auto. "We zijn pas medio maart 2025 serieus aan de auto voor 2026 begonnen en hebben pas medio april een model in de windtunnel getest. Daardoor liepen we enkele maanden achter op onze concurrenten – en dat is een enorme achterstand om in te halen."

Aston heeft de juiste mensen

Hoewel Aston Martin de juiste mensen op de juiste plek heeft, was de samenwerking tussen de teams niet geheel vloeiend. "We hebben een zeer getalenteerde groep mensen, maar als organisatie werkten we nog niet zo goed samen als gewenst en functioneerden we nog niet als één samenhangend geheel. De verwachtingen waren torenhoog, maar de realiteit kwam daar niet mee overeen."

De auto blijft enorm achterlopen op de concurrentie, wat mede komt door het zware chassis. Ook zijn er heel wat grote problemen die mede door Honda moeten worden opgelost. "Wat het chassis betreft, zijn we behoorlijk te zwaar. Dat komt deels door de integratie van de aandrijflijn en de trillingsproblemen die we samen met Honda hebben moeten oplossen, maar we hebben aan onze kant ook niet genoeg gewicht bespaard. Als je haastig ontwerpt, is gewicht het eerste dat daaronder lijdt, omdat je geen tijd hebt om alles grondig te optimaliseren."

Newey hoopte een baanbrekend ontwerp te hebben, maar het heeft nog niet uitgepakt zoals gehoopt. "Ook op aerodynamisch vlak hebben we een gedurfde richting gekozen – grotendeels op mijn initiatief – zonder de luxe om meerdere concepten grondig te onderzoeken, omdat de tijd beperkt was. Ik zou niet zeggen dat de gekozen richting fundamenteel verkeerd is, maar het heeft wel onverwachte uitdagingen met zich meegebracht."

F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin

Reacties (2)

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  • Spearhead

    Posts: 499

    Ik hoop dat Newey zijn voet niet heeft bezeerd toen hij de open deur intrapte.

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 20:12
    • Sander

      Posts: 1.822

      Met een bezeerde voet maanden achterlopen. Dan kan je geen grote stappen zetten.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 20:52

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Ferrari
204
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McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
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60
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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