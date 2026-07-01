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FIA ligt zwaar onder vuur na Verstappen-crash: "Schandalig!"

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FIA ligt zwaar onder vuur na Verstappen-crash: "Schandalig!"

Oud-coureur Jean Alesi heeft opvallend fel uitgehaald naar de FIA na de crash van Max Verstappen in de kwalificatie in Oostenrijk. Na Verstappens crash werd er in eerste instantie alleen met een enkele gele vlag gezwaaid, waardoor George Russell zijn tijd nog kon verbeteren. Alesi vindt het schandalig en wijst zelfs op dodelijke ongevallen uit het verleden.

Verstappen vloog afgelopen weekend tijdens de kwalificatie hard van de baan in de voorlaatste bocht. Aangezien de kwalificatie bijna voorbij was, koos men niet voor een rode vlag. In eerste instantie werd er alleen met een enkele gele vlag gezwaaid, waardoor Russell even van zijn gas kon gaan en de pole position kon pakken. Nadat Russell de gecrashte Red Bull was gepasseerd, werd er met dubbel geel gezwaaid. Dit zorgde voor de nodige controverse, en die discussies zijn nog niet verdwenen.

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'Dat bezorgde me echt kippenvel'

Verstappen werkte zich in de race nog op naar de tweede plaats, en oud-coureur Jean Alesi geeft bij Corriere della Sera zijn mening: "Het was een race die werd beslist door een vertekende kwalificatie. Niet door toedoen van Russell, die de enige was die een paradoxale en absurde situatie begreep."

Alesi wijst naar de wedstrijdleiding: "Dat er geen rode vlag werd gezwaaid terwijl er een gecrashte auto langs de kant van de baan stond, bezorgt me echt kippenvel. Het is een verschrikkelijke boodschap aan iedereen die in de Formule 1 racet, vooral aan de jongere coureurs."

Gruwelijke incidenten

Alesi heeft in zijn tijd in de Formule 1 al veel zware incidenten meegemaakt, en hij is dan ook woest. De Franse oud-coureur maakt een opvallende vergelijking: "Ik herinner hen aan de veiligheidsstrijd die coureurs voerden na de dood van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna. Het gaat er niet om je aan te passen aan de houding van de wedstrijdleiding, maar om te eisen dat dit soort situaties gewoon nooit meer voorkomen. Het is alsof de tragedie met Jules Bianchi nooit heeft plaatsgevonden. Het is schandalig."

Podium voor Verstappen

Verstappen hoorde pas na de kwalificatie dat er na zijn crash eerst met een enkele gele vlag werd gezwaaid. Hij vond dit bizar, maar verder kwam er weinig kritiek vanuit de coureurs. Verstappen moest de race door zijn crash vanaf de vijfde plek starten, en hij werkte zich goed naar voren. Hij kwam als tweede over de streep, en kon de latere racewinnaar George Russell het leven zuur maken.

tanteriekie

Posts: 140

De FIA was, is en blijft een waardeloze corrupte en inconsistente organisatie.

  • 1
  • 1 jul 2026 - 16:25
F1 Nieuws Max Verstappen Jean Alesi Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (4)

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  • tanteriekie

    Posts: 140

    De FIA was, is en blijft een waardeloze corrupte en inconsistente organisatie.

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 16:25
  • The Wolf

    Posts: 1.134

    nou die is compleet finaal woest die jean

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 16:28
  • snailer

    Posts: 33.682

    Even voor mijn perceptie. Het was dus de fia die de achterkant van de RBR in elkaar heeft geschroefd?

    Voor de rest was het wel wachten er op dat actieve aero op een fout moment geactiveerd zou worden.

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 16:32
  • Stillewerise

    Posts: 101

    2022 was het niet schandalig in imola je. Dubbel agenda

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 16:33

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WK standen 2026

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Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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