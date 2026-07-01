Oud-coureur Jean Alesi heeft opvallend fel uitgehaald naar de FIA na de crash van Max Verstappen in de kwalificatie in Oostenrijk. Na Verstappens crash werd er in eerste instantie alleen met een enkele gele vlag gezwaaid, waardoor George Russell zijn tijd nog kon verbeteren. Alesi vindt het schandalig en wijst zelfs op dodelijke ongevallen uit het verleden.

Verstappen vloog afgelopen weekend tijdens de kwalificatie hard van de baan in de voorlaatste bocht. Aangezien de kwalificatie bijna voorbij was, koos men niet voor een rode vlag. In eerste instantie werd er alleen met een enkele gele vlag gezwaaid, waardoor Russell even van zijn gas kon gaan en de pole position kon pakken. Nadat Russell de gecrashte Red Bull was gepasseerd, werd er met dubbel geel gezwaaid. Dit zorgde voor de nodige controverse, en die discussies zijn nog niet verdwenen.

'Dat bezorgde me echt kippenvel'

Verstappen werkte zich in de race nog op naar de tweede plaats, en oud-coureur Jean Alesi geeft bij Corriere della Sera zijn mening: "Het was een race die werd beslist door een vertekende kwalificatie. Niet door toedoen van Russell, die de enige was die een paradoxale en absurde situatie begreep."

Alesi wijst naar de wedstrijdleiding: "Dat er geen rode vlag werd gezwaaid terwijl er een gecrashte auto langs de kant van de baan stond, bezorgt me echt kippenvel. Het is een verschrikkelijke boodschap aan iedereen die in de Formule 1 racet, vooral aan de jongere coureurs."

Gruwelijke incidenten

Alesi heeft in zijn tijd in de Formule 1 al veel zware incidenten meegemaakt, en hij is dan ook woest. De Franse oud-coureur maakt een opvallende vergelijking: "Ik herinner hen aan de veiligheidsstrijd die coureurs voerden na de dood van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna. Het gaat er niet om je aan te passen aan de houding van de wedstrijdleiding, maar om te eisen dat dit soort situaties gewoon nooit meer voorkomen. Het is alsof de tragedie met Jules Bianchi nooit heeft plaatsgevonden. Het is schandalig."

Podium voor Verstappen

Verstappen hoorde pas na de kwalificatie dat er na zijn crash eerst met een enkele gele vlag werd gezwaaid. Hij vond dit bizar, maar verder kwam er weinig kritiek vanuit de coureurs. Verstappen moest de race door zijn crash vanaf de vijfde plek starten, en hij werkte zich goed naar voren. Hij kwam als tweede over de streep, en kon de latere racewinnaar George Russell het leven zuur maken.