Lance Stroll heeft tijdens de Formule 1-zomerstop voor de nodige aandacht gezorgd naast het circuit. De Aston Martin-coureur werd in Monaco gespot achter het stuur van een uiterst zeldzame Aston Martin DBR22. De exclusieve speedster is miljoenen euro's waard en vormt een opvallende toevoeging aan de indrukwekkende autocollectie van de Canadees.

Stroll reed door de straten van Monaco met de open cockpit van de DBR22. Aston Martin introduceerde de auto in 2022 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de exclusieve Q by Aston Martin-divisie. Het ontwerp is geïnspireerd op de legendarische DBR1, waarmee Aston Martin in 1959 de 24 uur van Le Mans wist te winnen.

Slechts 22 exemplaren van peperdure Aston Martin

De DBR22 is voorzien van een 5,2-liter V12 met dubbele turbo, die goed is voor liefst 705 pk en 752 Nm koppel. Daarmee sprint de exclusieve speedster in slechts 3,5 seconden van 0 naar 60 mijl per uur. De topsnelheid ligt op omgerekend bijna 319 kilometer per uur. Aston Martin bouwde slechts 22 exemplaren van de bijzondere auto.

De exclusiviteit komt ook met een stevig prijskaartje. De DBR22 kostte oorspronkelijk, nog vóór de toevoeging van persoonlijke maatwerkopties, ongeveer 1,5 miljoen pond. Inmiddels wordt de waarde van de speedster geschat op zo'n 2,5 tot 3 miljoen pond. Volgens VIP Fortunes beschikt Stroll daarnaast over onder meer een Aston Martin Vantage, Mercedes-AMG GT R, Ferrari California en Lamborghini Huracán.

Stroll kent ondertussen dramatisch F1-seizoen

De opvallende verschijning in Monaco staat in schril contrast met het seizoen dat Stroll momenteel doormaakt met Aston Martin. De verwachtingen voor de renstal uit Silverstone waren voorafgaand aan 2026 hooggespannen. Aston Martin begon aan een nieuw tijdperk met Honda als motorpartner en presenteerde bovendien de eerste auto die onder leiding van topontwerper Adrian Newey werd ontwikkeld.

De AMR26 bleek echter grote problemen te kennen. Stroll en Fernando Alonso kwamen in de eerste seizoenshelft samen tot maar liefst elf uitvalbeurten of ongeklasseerde finishes. Tijdens de Grand Prix van Hongarije bracht Aston Martin een B-specificatie van de auto mee, waarmee de prestaties verbeterden. Stroll werd dertiende, Alonso veertiende. In het constructeurskampioenschap staat Aston Martin momenteel op de tiende plaats met slechts één punt, alleen voor nieuwkomer Cadillac.