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Exclusief: Stroll schittert in Monaco met peperdure Aston Martin

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Exclusief: Stroll schittert in Monaco met peperdure Aston Martin

Lance Stroll heeft tijdens de Formule 1-zomerstop voor de nodige aandacht gezorgd naast het circuit. De Aston Martin-coureur werd in Monaco gespot achter het stuur van een uiterst zeldzame Aston Martin DBR22. De exclusieve speedster is miljoenen euro's waard en vormt een opvallende toevoeging aan de indrukwekkende autocollectie van de Canadees.

Stroll reed door de straten van Monaco met de open cockpit van de DBR22. Aston Martin introduceerde de auto in 2022 ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de exclusieve Q by Aston Martin-divisie. Het ontwerp is geïnspireerd op de legendarische DBR1, waarmee Aston Martin in 1959 de 24 uur van Le Mans wist te winnen.

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Slechts 22 exemplaren van peperdure Aston Martin

De DBR22 is voorzien van een 5,2-liter V12 met dubbele turbo, die goed is voor liefst 705 pk en 752 Nm koppel. Daarmee sprint de exclusieve speedster in slechts 3,5 seconden van 0 naar 60 mijl per uur. De topsnelheid ligt op omgerekend bijna 319 kilometer per uur. Aston Martin bouwde slechts 22 exemplaren van de bijzondere auto.

De exclusiviteit komt ook met een stevig prijskaartje. De DBR22 kostte oorspronkelijk, nog vóór de toevoeging van persoonlijke maatwerkopties, ongeveer 1,5 miljoen pond. Inmiddels wordt de waarde van de speedster geschat op zo'n 2,5 tot 3 miljoen pond. Volgens VIP Fortunes beschikt Stroll daarnaast over onder meer een Aston Martin Vantage, Mercedes-AMG GT R, Ferrari California en Lamborghini Huracán.

Stroll kent ondertussen dramatisch F1-seizoen

De opvallende verschijning in Monaco staat in schril contrast met het seizoen dat Stroll momenteel doormaakt met Aston Martin. De verwachtingen voor de renstal uit Silverstone waren voorafgaand aan 2026 hooggespannen. Aston Martin begon aan een nieuw tijdperk met Honda als motorpartner en presenteerde bovendien de eerste auto die onder leiding van topontwerper Adrian Newey werd ontwikkeld.

De AMR26 bleek echter grote problemen te kennen. Stroll en Fernando Alonso kwamen in de eerste seizoenshelft samen tot maar liefst elf uitvalbeurten of ongeklasseerde finishes. Tijdens de Grand Prix van Hongarije bracht Aston Martin een B-specificatie van de auto mee, waarmee de prestaties verbeterden. Stroll werd dertiende, Alonso veertiende. In het constructeurskampioenschap staat Aston Martin momenteel op de tiende plaats met slechts één punt, alleen voor nieuwkomer Cadillac.

El Maximo

Posts: 333

En zo heeft Stroll in z´n carrière toch ook ´n keer in Monaco mogen schitteren!

  • 5
  • 16 aug 2026 - 09:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lance Stroll Aston Martin

Reacties (7)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.220

    Stroll achter het stuur in Monaco op 11 augustus:

    urlr.me/c8a55S

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 09:53
  • El Maximo

    Posts: 333

    En zo heeft Stroll in z´n carrière toch ook ´n keer in Monaco mogen schitteren!

    • + 5
    • 16 aug 2026 - 09:56
    • JV fan

      Posts: 3.006

      Volgens mij ook in 2021… (stroll meme)

      • + 0
      • 16 aug 2026 - 11:27
  • harry stotter

    Posts: 1.092

    Passen zijn tennisrackets daar wel in?

    • + 1
    • 16 aug 2026 - 10:19
  • TylaHunter

    Posts: 10.863

    exclussief... verwijst vervolgens naar een openbaar medium.

    exclussieve auto ja. exclussief in de kop, gebakken lucht.

    • + 1
    • 16 aug 2026 - 10:32
  • Pietje Bell

    Posts: 36.220

    Krijg nou wat!!

    Stroll kan tòch wel lachen!

    Gisteren eventjes naar Italië gereden om Ferragosto te vieren. (feestdag 15 aug)
    Daarom zit Max waarschijnlijk ook nog steeds op Sardinië tot vanmiddag.
    Was overal groot feest daar gisteren de hele dag met afsluitend een groots vuurwerk.

    urlr.me/sYjXYm

    urlr.me/d5r4kk

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 12:00
  • Ernie5335

    Posts: 5.970

    Kan ie daar wel mee rijden?

    • + 0
    • 16 aug 2026 - 12:52

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-
Bahrein
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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België
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Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 325
  • Podiums 3
  • Grand Prix 202
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Aston Martin
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