Het lijkt erop dat het team van Aston Martin weer heeft aangeklopt bij voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. De Britse renstal is bezig met een rampzalig seizoen, en ze doen er alles aan om weer te presteren. In de Britse media wordt nu dan ook gesuggereerd dat Aston Martin weer achter Horner aanzit.

Het team van Aston Martin begon vol goede hoop aan het huidige Formule 1-seizoen. Met Honda hebben ze een grote naam als motorleverancier aangetrokken en met teambaas Adrian Newey beschikken ze over één van de beste ontwerpers uit de Formule 1. Al snel werd echter duidelijk dat het team kampt met veel problemen, en coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso rijden vrijwel elk raceweekend achter het veld aan. Newey kondigde eerder deze week een groot updatepakket aan, maar of dat gaat helpen is nog maar de vraag.

'Aston Martin klopt aan bij Horner'

Volgens de Britse krant de Daily Mail heeft Aston Martin nu weer aangeklopt bij Horner. De voormalig teambaas van Red Bull was volgens de krant enkele maanden geleden al dichtbij een overstap naar Aston Martin, maar die deal ging last minute niet door. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll zou nu weer achter Horner aanzitten, al is het niet duidelijk hoe concreet het aanbod is.

De Daily Mail stelt dat deze actie van Aston Martin en Stroll niet vreemd is, aangezien ze bezig zijn met een rampzalig seizoen. De interesse in Horner wordt dan ook gezien als een soort paniekactie, in de hoop dat hij het team omhoog kan helpen. Bij Aston Martin kan hij worden herenigd met zijn voormalig Red Bull-collega Newey.

Welke opties heeft Horner?

Horner heeft volgens de Daily Mail echter geen haast met het nemen van een beslissing. De krant stelt dat de Brit meerdere opties heeft voor de toekomst. Ze wijzen naar Ferrari, waar voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone een goed woordje voor hem zou hebben gedaan. Vooralsnog zijn Ecclestone's acties echter onsuccesvol.

Horner werd eerder in verband gebracht met het team van Alpine. Met een groep investeerders zou hij daar het aandelenpakket van Otro Capital kunnen overnemen. Horner kreeg hier concurrentie van Mercedes, maar die trokken zich terug. Inmiddels is het al maanden stil rondom dit project, en het lijkt dan ook een minder realistische optie te zijn.

Horner wordt ook in verband gebracht met de Chinese autogigant BYD. De Chinese fabrikant zou serieus nadenken over het betreden van de Formule 1, en er wordt gesteld dat ze een volledig nieuw team willen opzetten. Horner zou daarbij betrokken kunnen worden.