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'Aston Martin klopt weer aan bij Horner'

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'Aston Martin klopt weer aan bij Horner'

Het lijkt erop dat het team van Aston Martin weer heeft aangeklopt bij voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. De Britse renstal is bezig met een rampzalig seizoen, en ze doen er alles aan om weer te presteren. In de Britse media wordt nu dan ook gesuggereerd dat Aston Martin weer achter Horner aanzit.

Het team van Aston Martin begon vol goede hoop aan het huidige Formule 1-seizoen. Met Honda hebben ze een grote naam als motorleverancier aangetrokken en met teambaas Adrian Newey beschikken ze over één van de beste ontwerpers uit de Formule 1. Al snel werd echter duidelijk dat het team kampt met veel problemen, en coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso rijden vrijwel elk raceweekend achter het veld aan. Newey kondigde eerder deze week een groot updatepakket aan, maar of dat gaat helpen is nog maar de vraag.

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'Aston Martin klopt aan bij Horner'

Volgens de Britse krant de Daily Mail heeft Aston Martin nu weer aangeklopt bij Horner. De voormalig teambaas van Red Bull was volgens de krant enkele maanden geleden al dichtbij een overstap naar Aston Martin, maar die deal ging last minute niet door. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll zou nu weer achter Horner aanzitten, al is het niet duidelijk hoe concreet het aanbod is.

De Daily Mail stelt dat deze actie van Aston Martin en Stroll niet vreemd is, aangezien ze bezig zijn met een rampzalig seizoen. De interesse in Horner wordt dan ook gezien als een soort paniekactie, in de hoop dat hij het team omhoog kan helpen. Bij Aston Martin kan hij worden herenigd met zijn voormalig Red Bull-collega Newey.

Welke opties heeft Horner?

Horner heeft volgens de Daily Mail echter geen haast met het nemen van een beslissing. De krant stelt dat de Brit meerdere opties heeft voor de toekomst. Ze wijzen naar Ferrari, waar voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone een goed woordje voor hem zou hebben gedaan. Vooralsnog zijn Ecclestone's acties echter onsuccesvol.

Horner werd eerder in verband gebracht met het team van Alpine. Met een groep investeerders zou hij daar het aandelenpakket van Otro Capital kunnen overnemen. Horner kreeg hier concurrentie van Mercedes, maar die trokken zich terug. Inmiddels is het al maanden stil rondom dit project, en het lijkt dan ook een minder realistische optie te zijn.

Horner wordt ook in verband gebracht met de Chinese autogigant BYD. De Chinese fabrikant zou serieus nadenken over het betreden van de Formule 1, en er wordt gesteld dat ze een volledig nieuw team willen opzetten. Horner zou daarbij betrokken kunnen worden.

The Wolf

Posts: 1.133

heeft Horner geen deurbel?

  • 8
  • 1 jul 2026 - 11:28
F1 Nieuws Christian Horner Aston Martin Red Bull Racing

Reacties (12)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.545

    Het is nu definitief dat Andy Cowell bij AM vertrekt per eind december.
    Zou eerst per eind juni zijn.

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 10:11
  • The Wolf

    Posts: 1.131

    heeft Horner geen deurbel?

    • + 8
    • 1 jul 2026 - 11:28
    • misstappen

      Posts: 3.597

      Van zijn RBR afkoopsom heeft hij een mooi glimmende messing deurklopper kunnen kopen, dat kon nu eindelijk en die wil hij ook laten gebruiken ook. Geef hem eens ongelijk.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 11:34
    • f(1)orum

      Posts: 10.175

      "heeft Horner geen deurbel?"
      Jawel, maar dat ding speelt telkens een gekmakend spice girl riedeltje af....

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 11:37
    • Snork

      Posts: 22.709

      Stop right there, thank you very much!

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 11:59
    • The Wolf

      Posts: 1.131

      klopt en Christian wordt al gek van z'n vrouw iedere keer als hij thuiskomt; "Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want!"

      ik zou er ook van in de stress raken. Dat krijg je als je een spice girl aan de haak slaat.

      • + 1
      • 1 jul 2026 - 13:22
    • Snork

      Posts: 22.709

      Gewoon antwoorden met een andere titel van die huppeltutjes: "who do you think you are?" of "2 become 1" wat cryptische taal is voor een potje rampetampen. Altijd goed.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 14:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.595

    Ze kunnen bij Aston Martin beter even Jos inhuren om Christian over te halen....dan is de zaak binnen 3 minuten beklonken.
    Jos schijnt nogal......dwingend over te kunnen komen....

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 11:39
  • Patrace

    Posts: 6.810

    Voor AM zou Horner een hele goede teambaas zijn.
    Hij heeft ervaring in het runnen van een team en heeft ervaring met Honda en zelfs met het succesvol opzetten van een eigen motoren afdeling.
    Hij is denk ik gewoon de beste kandidaat de beschikbaar is. Alleen moet je hem niet de beslissing laten nemen over de coureurs, want dat is niet zijn sterkte kant. Maar goed, bij AM hoef je maar één coureur te selecteren. De andere heeft een gegarandeerd zitje.

    • + 5
    • 1 jul 2026 - 12:01
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.595

      Ik snap dan ook niet dat dat zo lang moet duren...of de eisen van Christian moeten buitenproportioneel zijn.
      Maar hij is idd de beste keus.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 12:10

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
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Racing Bulls
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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