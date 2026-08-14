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Montoya weet het zeker: "Aston Martin komt eraan"

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Montoya weet het zeker: "Aston Martin komt eraan"

Juan Pablo Montoya verwacht dat Aston Martin na de zomerstop een flinke stap vooruit kan zetten. De voormalig Formule 1-coureur ziet steeds meer van de hand van Adrian Newey terug in de ontwikkeling van de auto en denkt dat de Britse renstal zich in de tweede seizoenshelft richting de punten kan bewegen.

Aston Martin nam tijdens de Grand Prix van Hongarije al een groot updatepakket mee. Lance Stroll en Fernando Alonso kwamen daar respectievelijk als dertiende en veertiende over de finish, maar binnen het team werd het weekend desondanks gezien als een stap vooruit. In Zandvoort moet die ontwikkeling worden doorgetrokken.

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Montoya ziet invloed van Newey steeds duidelijker worden

"Ik verwacht dat Aston Martin na de zomerstop een stap vooruit zet, al denk ik dat de echte grote sprong pas volgend jaar komt. Honda heeft nu de tijd om zich voor 2027 verder te ontwikkelen. Als Honda en Aston Martin die ontwikkeling goed weten te combineren, kan daar iets moois uit ontstaan", stelt Montoya tegenover Betpack.

Vooral de progressie in Hongarije maakte indruk op de Colombiaan. "Enorm. Aston Martin ging van een auto die helemaal achteraan stond naar een wagen die ineens competitief was. Dat laat zien dat de invloed van Newey langzaam zichtbaar wordt." Volgens Montoya moet de huidige Aston Martin bovendien niet worden gezien als een volledig project van de topontwerper. "Dit is de eerste echte Newey-auto. Toen hij binnenkwam, waren veel belangrijke keuzes al gemaakt. Hij moest dus werken met een auto die er al stond. Nu zien we steeds meer onderdelen die daadwerkelijk uit zijn visie voortkomen."

'Zandvoort kan opnieuw stap vooruit laten zien'

Montoya verwacht dat Aston Martin tijdens de Dutch Grand Prix al opnieuw progressie kan boeken. "Voor Zandvoort komt er een nieuwe motor en dat zou opnieuw een stap vooruit moeten zijn. Het zou me niet verbazen als we rond Madrid of Maleisië zien dat Aston Martin punten begint te pakken. Ik denk dat Honda nog vermogen tekortkomt, maar die achterstand kan volgens mij ongeveer worden gehalveerd."

Ook Williams moet volgens Montoya stappen zetten. "Ik zou graag zien dat Williams zich ontwikkelt tot een team dat kan vechten met Audi en Racing Bulls. Daar ligt voor hen een mooie uitdaging." Voor de race in Zandvoort heeft de Colombiaan bovendien al een voorspelling klaar. Hij verwacht dat Lando Norris wint, voor Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli.

De ontwikkeling van Aston Martin zegt volgens Montoya veel over de kwaliteiten van Newey. "Waarschijnlijk komen ze nog ongeveer een seconde tekort, maar eerder was dat drie of vier seconden. Als je kijkt naar de problemen waar Williams, Alpine en Haas mee kampen, zie je pas hoe bijzonder dat is. Newey komt binnen en zijn eerste auto is nu al beter dan die van veel andere teams. Dat zegt genoeg over zijn invloed."

Larry Perkins

Posts: 67.129

Yo hey! Yo ho! Yo fucking ho, wat bizar… Ongelooflijk!
Nu komt Juan Snuifmafketel boven de tekst ook nog eens groot in beeld.
Heb ’t meteen geprint en op m’n dartbord geplakt.
Nog nooit zo goed gegooid…

[i][b] “ONE HUNDRED AND EIGHTY!!!!!!!!!” [/i][/b]

  • 2
  • 14 aug 2026 - 17:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Juan Pablo Montoya Aston Martin

Reacties (4)

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  • Maximo

    Posts: 9.897

    Er gaan geruchten van 50 pk erbij, al zeggen ze zelf dat het niet zo veel is. Laat het 40 pk zijn, dat is ook echt een hele grote sprong waarbij ook meteen het high-rake concept mogelijk beter gaat werken in de minder snelle bochten waar ze tot nu toe moeite mee hadden.

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 17:44
  • Larry Perkins

    Posts: 67.124

    Yo hey! Yo ho! Yo fucking ho, wat bizar… Ongelooflijk!
    Nu komt Juan Snuifmafketel boven de tekst ook nog eens groot in beeld.
    Heb ’t meteen geprint en op m’n dartbord geplakt.
    Nog nooit zo goed gegooid…

    “ONE HUNDRED AND EIGHTY!!!!!!!!!”

    • + 2
    • 14 aug 2026 - 17:51
  • Flexwing

    Posts: 511

    Heeft montoya weer te veel gesnoven

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 18:01
  • gridiron

    Posts: 3.680

    Hij heeft wel gelijk, als hun auto niet stuk ging zijn ze aangekomen bij de finish.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 18:30

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Shanghai International Circuit
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Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CO
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, CO
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
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