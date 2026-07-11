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Montoya ziet nieuwe kans voor Horner: "Hij is net als Max..."

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Montoya ziet nieuwe kans voor Horner: "Hij is net als Max..."

Christian Horner was voor even terug in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Juan Pablo Montoya, voormalig coureur en analist, hoopt dat de ex-teambaas van Red Bull Racing weer aan de slag gaat in de koningsklasse van de autosport. Laurent Mekies nam de taken van de Brit een jaar geleden over. 

Na de Grand Prix op Silverstone vorig jaar, werd Horner plots op straat gezet door Red Bull. De Oostenrijkser renstal vond het tijd voor verandering en schoof de Engelsman op zij voor de komst van Laurent Mekies, die overkwam van het zusterteam Racing Bulls. Nadien sluimerden de geruchten vanuit de paddock dat Horner mogelijk een terugkeer gaat maken in de F1, al is er nog niets concreets voorgevallen.

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Horner kan terugkomen

In gesprek met NewBettingSites vertelt Montoya over het vertrek van Horner bij Red Bull en weet hij dat er een kans is dat de teambaas naar Aston Martin kan verkassen. "Die omhelzing met Adrian (Newey, red.) was voor mij een duidelijk teken. Ik zal hem maar een sms’je sturen om erachter te komen! Ik ben goed bevriend met hem. Christian is een geweldige racer."

In twintig jaar tijd heeft Horner met Red Bull 405 races gestreden om de overwinningen, wat hem 124 keer lukte. In totaal behaalde Red Bull onder Horner zes wereldkampioenschappen en acht coureurskampioenschappen en 287 podiumplaatsen. "Hij heeft die Red Bull-cultuur gecreëerd. Je hoeft hem niet aardig te vinden, je mag hem wel aardig vinden, en afgezien van zijn privéleven: wat hij heeft gedaan en de cultuur die hij heeft gecreëerd, is waanzinnig."

Montoya vergelijkt Horner met Verstappen

Montoya ziet dat Max Verstappen het duidelijke voorbeeld is van een coureur die perfect binnen de structuur van Horner past. "Het is geen rustige cultuur. Hij wil het allerbeste. Christian is net als Max. Hij geeft nergens iets om. Hij wil gewoon winnen. Sommige mensen in de F1 zijn te aardig. Soms moet je een klootzak zijn om mensen in beweging te krijgen."

Montoya hoopt daarom dat Horner terugkeert in de Formule 1. Het zou zo gaaf zijn als Christian terugkwam. Waar hij ook heen gaat, ik durf te wedden dat hij de boel kan omdraaien. Het is een beetje zoals Flavio (Briatore, red.). Of je hem nu leuk vindt of niet, kijk eens waar Alpine twee jaar geleden stond, en kijk eens waar ze nu staan. Het was een team dat elke race achteraan stond en nu scoren ze elke week punten."

De Colombiaanse ex-coureur weet wel welk team buiten Aston Martin de hulp van Horner maar al te goed kan gebruiken. "Er zouden ook anderen zijn die hem zouden willen hebben. Als ik Cadillac was, zou hij de perfecte man zijn voor hun experiment. Maar er zijn persoonlijke redenen waarom hij daar niet heen zou gaan."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.698

Je kan vinden van Christian Horner wat je wilt, maar je kunt niet ontkennen dat hij als teambaas 'n stempel heeft gedrukt op de F1.

Kort gezegd....zonder Christian hadden we unne saaie F1 gehad.

  • 5
  • 11 jul 2026 - 09:46
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Christian Horner Aston Martin Cadillac Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • Knalpijp

    Posts: 2.495

    Van drugs wordt je uiteindelijk gek.

    • + 3
    • 11 jul 2026 - 09:41
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.698

    Je kan vinden van Christian Horner wat je wilt, maar je kunt niet ontkennen dat hij als teambaas 'n stempel heeft gedrukt op de F1.

    Kort gezegd....zonder Christian hadden we unne saaie F1 gehad.

    • + 5
    • 11 jul 2026 - 09:46
    • Knalpijp

      Posts: 2.495

      Jullie lijken wel op elkaar, twee viezerikken!

      • + 3
      • 11 jul 2026 - 10:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.698

      Oh, sinds wanneer ben ik 'n viezerik?

      • + 2
      • 11 jul 2026 - 10:48
    • F1jos

      Posts: 5.453

      Op zijn tijd zijn we allemaal viezerikken.

      • + 1
      • 11 jul 2026 - 10:55
    • F1jos

      Posts: 5.453

      Al weten we het niet altijd.

      • + 0
      • 11 jul 2026 - 10:58
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.698

      Juist Jos, ik ben me van geen kwaad bewust.

      • + 1
      • 11 jul 2026 - 11:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Colombia
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, Colombia
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
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Team profiel

Aston Martin
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