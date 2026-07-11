Christian Horner was voor even terug in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Juan Pablo Montoya, voormalig coureur en analist, hoopt dat de ex-teambaas van Red Bull Racing weer aan de slag gaat in de koningsklasse van de autosport. Laurent Mekies nam de taken van de Brit een jaar geleden over.

Na de Grand Prix op Silverstone vorig jaar, werd Horner plots op straat gezet door Red Bull. De Oostenrijkser renstal vond het tijd voor verandering en schoof de Engelsman op zij voor de komst van Laurent Mekies, die overkwam van het zusterteam Racing Bulls. Nadien sluimerden de geruchten vanuit de paddock dat Horner mogelijk een terugkeer gaat maken in de F1, al is er nog niets concreets voorgevallen.

Horner kan terugkomen

In gesprek met NewBettingSites vertelt Montoya over het vertrek van Horner bij Red Bull en weet hij dat er een kans is dat de teambaas naar Aston Martin kan verkassen. "Die omhelzing met Adrian (Newey, red.) was voor mij een duidelijk teken. Ik zal hem maar een sms’je sturen om erachter te komen! Ik ben goed bevriend met hem. Christian is een geweldige racer."

In twintig jaar tijd heeft Horner met Red Bull 405 races gestreden om de overwinningen, wat hem 124 keer lukte. In totaal behaalde Red Bull onder Horner zes wereldkampioenschappen en acht coureurskampioenschappen en 287 podiumplaatsen. "Hij heeft die Red Bull-cultuur gecreëerd. Je hoeft hem niet aardig te vinden, je mag hem wel aardig vinden, en afgezien van zijn privéleven: wat hij heeft gedaan en de cultuur die hij heeft gecreëerd, is waanzinnig."

Montoya vergelijkt Horner met Verstappen

Montoya ziet dat Max Verstappen het duidelijke voorbeeld is van een coureur die perfect binnen de structuur van Horner past. "Het is geen rustige cultuur. Hij wil het allerbeste. Christian is net als Max. Hij geeft nergens iets om. Hij wil gewoon winnen. Sommige mensen in de F1 zijn te aardig. Soms moet je een klootzak zijn om mensen in beweging te krijgen."

Montoya hoopt daarom dat Horner terugkeert in de Formule 1. Het zou zo gaaf zijn als Christian terugkwam. Waar hij ook heen gaat, ik durf te wedden dat hij de boel kan omdraaien. Het is een beetje zoals Flavio (Briatore, red.). Of je hem nu leuk vindt of niet, kijk eens waar Alpine twee jaar geleden stond, en kijk eens waar ze nu staan. Het was een team dat elke race achteraan stond en nu scoren ze elke week punten."

De Colombiaanse ex-coureur weet wel welk team buiten Aston Martin de hulp van Horner maar al te goed kan gebruiken. "Er zouden ook anderen zijn die hem zouden willen hebben. Als ik Cadillac was, zou hij de perfecte man zijn voor hun experiment. Maar er zijn persoonlijke redenen waarom hij daar niet heen zou gaan."