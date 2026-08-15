Terwijl de Formule 1-wereld geniet van de zomerstop, draait het silly season op volle toeren. Veel jonge coureurs kloppen op de deur en dromen van een kans in de koningsklasse. GPToday.net zet een aantal aanstormende talenten op een rijtje, met vandaag Rafael Camara.

Het team van Ferrari staat bekend als het grootste team in de Formule 1. De Scuderia geldt als een soort walhalla voor coureurs, en blijft een soort droom. Slechts weinig coureurs krijgen hier de kans, maar Ferrari leidt zelf ook snelle jongens en meiden op. De grootste kanshebber op een F1-debuut? Rafael Camara.

Hoe het avontuur begon

Rafael Chaves Camara werd op 5 mei 2005 geboren in de wijk Boa Viagem in de Braziliaanse stad Recife. Als zoon van een advocaat en een zakenvrouw maakte hij al snel kennis met de autosport.

Camara’s vijf jaar oudere broer kreeg als eerste een kans in de karts. Een vriend van zijn vader had een zoon die kartte, en ze vroegen zich af of de Camara’s dit ook zagen zitten. Nadat zijn broer aangaf dat hij er geen fan van was, vroeg kleine Rafa aan zijn vader of hij het eens mocht proberen.

Op zijn zesde stapte Camara voor het eerst in een kart, en hij bleek talent te hebben. Hij was niet de enige uit zijn familie die zich waagde aan de autosport, want zijn oma reed in een grijs verleden ook wat races. Toen de kleine Camara begon, kreeg hij de bekers van zijn oma te zien, en ging hij er vol voor.

Samen met Bearman naar Ferrari

Camara zette stappen in de karts, en werd al snel opgepikt door Ferrari. Samen met Oliver Bearman werd hij eind 2021 toegevoegd aan de Ferrari Driver Academy. Hij zette zijn eerste stapjes in de single seaters in de Formule 4 in de Emiraten, waar hij zes races won en de beste rookie was.

Hij nam ook deel aan de Formule 4-kampioenschappen in Italië en Duitsland, en ook hier was hij succesvol. In 2023 zette hij de stap naar de Formula Regional, en in 2024 greep hij de titel in het Formula Regional European Championship. Camara overtuigde, en maakte na een sterk seizoen promotie naar de Formule 3.

Grote successen

Hiermee betrad hij de poorten van de Formule 1-wereld, en mocht hij in het voorprogramma van de koningsklasse gaan rijden. Camara werd gestald bij Trident, en kende een meer dan formidabel debuutseizoen.

Hij viel uit in zijn eerste sprintrace, maar wist de hoofdrace direct op zijn naam te schrijven. Alhoewel hij wat wisselvallig presteerde, kwam hij wel steeds beter en beter voor de dag en won hij in Bahrein en Barcelona. Vlak voor het einde van het seizoen won hij ook in Hongarije, en pakte hij direct de titel. Camara was een snelle leerling, en had na één seizoen in de Formule 3 genoeg laten zien.

Direct promotie

Voor dit jaar kreeg hij dan ook promotie naar de Formule 2, waar hij mocht gaan rijden voor Invicta Racing. Bij Ferrari hebben ze veel vertrouwen in hem, en hij betaalde dat vertrouwen terug.

In zijn tweede race in de Formule 2 mocht Camara direct naar het podium, en hij bleef aardig presteren. In Barcelona won hij vervolgens zijn eerste race, waarna hij dit kunststukje ook herhaalde op het circuit van Spa-Francorchamps in België.

Jagen op F1-debuut

Tijdens zijn F2-campagne gaf Ferrari hem ook voor het eerst de kans in Formule 1-materiaal, en werkte hij meerdere TPC-tests af. Camara heeft nog geen vrije training gereden, maar Ferrari lijkt hem wel voor te bereiden op het echte werk.

Camara kan zomaar volgend jaar al debuteren in de koningsklasse. De Braziliaan werd al in verband gebracht met zitjes bij Cadillac en Haas, en kan het cirkeltje dus rond maken. Misschien kan hij later ook zijn bekers aan zijn kleinkinderen laten zien.