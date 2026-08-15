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Rafael Camara: Ferrari's nieuwe superster

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Rafael Camara: Ferrari's nieuwe superster

Terwijl de Formule 1-wereld geniet van de zomerstop, draait het silly season op volle toeren. Veel jonge coureurs kloppen op de deur en dromen van een kans in de koningsklasse. GPToday.net zet een aantal aanstormende talenten op een rijtje, met vandaag Rafael Camara.

Het team van Ferrari staat bekend als het grootste team in de Formule 1. De Scuderia geldt als een soort walhalla voor coureurs, en blijft een soort droom. Slechts weinig coureurs krijgen hier de kans, maar Ferrari leidt zelf ook snelle jongens en meiden op. De grootste kanshebber op een F1-debuut? Rafael Camara.

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Hoe het avontuur begon

Rafael Chaves Camara werd op 5 mei 2005 geboren in de wijk Boa Viagem in de Braziliaanse stad Recife. Als zoon van een advocaat en een zakenvrouw maakte hij al snel kennis met de autosport.

Camara’s vijf jaar oudere broer kreeg als eerste een kans in de karts. Een vriend van zijn vader had een zoon die kartte, en ze vroegen zich af of de Camara’s dit ook zagen zitten. Nadat zijn broer aangaf dat hij er geen fan van was, vroeg kleine Rafa aan zijn vader of hij het eens mocht proberen.

Op zijn zesde stapte Camara voor het eerst in een kart, en hij bleek talent te hebben. Hij was niet de enige uit zijn familie die zich waagde aan de autosport, want zijn oma reed in een grijs verleden ook wat races. Toen de kleine Camara begon, kreeg hij de bekers van zijn oma te zien, en ging hij er vol voor.

Samen met Bearman naar Ferrari

 Camara zette stappen in de karts, en werd al snel opgepikt door Ferrari. Samen met Oliver Bearman werd hij eind 2021 toegevoegd aan de Ferrari Driver Academy. Hij zette zijn eerste stapjes in de single seaters in de Formule 4 in de Emiraten, waar hij zes races won en de beste rookie was.

Hij nam ook deel aan de Formule 4-kampioenschappen in Italië en Duitsland, en ook hier was hij succesvol. In 2023 zette hij de stap naar de Formula Regional, en in 2024 greep hij de titel in het Formula Regional European Championship. Camara overtuigde, en maakte na een sterk seizoen promotie naar de Formule 3.

Grote successen

Hiermee betrad hij de poorten van de Formule 1-wereld, en mocht hij in het voorprogramma van de koningsklasse gaan rijden. Camara werd gestald bij Trident, en kende een meer dan formidabel debuutseizoen.

Hij viel uit in zijn eerste sprintrace, maar wist de hoofdrace direct op zijn naam te schrijven. Alhoewel hij wat wisselvallig presteerde, kwam hij wel steeds beter en beter voor de dag en won hij in Bahrein en Barcelona. Vlak voor het einde van het seizoen won hij ook in Hongarije, en pakte hij direct de titel. Camara was een snelle leerling, en had na één seizoen in de Formule 3 genoeg laten zien.

Direct promotie

Voor dit jaar kreeg hij dan ook promotie naar de Formule 2, waar hij mocht gaan rijden voor Invicta Racing. Bij Ferrari hebben ze veel vertrouwen in hem, en hij betaalde dat vertrouwen terug. 

In zijn tweede race in de Formule 2 mocht Camara direct naar het podium, en hij bleef aardig presteren. In Barcelona won hij vervolgens zijn eerste race, waarna hij dit kunststukje ook herhaalde op het circuit van Spa-Francorchamps in België.

Jagen op F1-debuut

Tijdens zijn F2-campagne gaf Ferrari hem ook voor het eerst de kans in Formule 1-materiaal, en werkte hij meerdere TPC-tests af. Camara heeft nog geen vrije training gereden, maar Ferrari lijkt hem wel voor te bereiden op het echte werk.

Camara kan zomaar volgend jaar al debuteren in de koningsklasse. De Braziliaan werd al in verband gebracht met zitjes bij Cadillac en Haas, en kan het cirkeltje dus rond maken. Misschien kan hij later ook zijn bekers aan zijn kleinkinderen laten zien.

Bertrand Gachot

Posts: 1.400

ik heb aan een KI assistent (ai voor de Nederlanders) gevraagd: wie zijn wereldwijd de 10 bekendste supersterren, en inderdaad Rafael Camara misstaat niet in dit lijstje:

Cristiano Ronaldo
Taylor Swift
Lionel Messi
Selena Gomez
Dwayne "The Rock" Johnson
Beyoncé
Kylie Jenner
Justin Bieber
Ki... [Lees verder]

  • 2
  • 15 aug 2026 - 11:59
F1 Nieuws Ferrari

Reacties (3)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.400

    ik heb aan een KI assistent (ai voor de Nederlanders) gevraagd: wie zijn wereldwijd de 10 bekendste supersterren, en inderdaad Rafael Camara misstaat niet in dit lijstje:

    Cristiano Ronaldo
    Taylor Swift
    Lionel Messi
    Selena Gomez
    Dwayne "The Rock" Johnson
    Beyoncé
    Kylie Jenner
    Justin Bieber
    Kim Kardashian
    Elon Musk

    • + 2
    • 15 aug 2026 - 11:59
    • Need5Speed

      Posts: 4.297

      Wij gebruiken ook KI maar voornamelijk om koeien drachtig te maken. Levert loeigoede resultaten.

      • + 0
      • 15 aug 2026 - 17:40
  • snailer

    Posts: 34.422

    Als ik zoiets zie staan als een superstar, dan check ik even de resultaten in de junioren,- en Kart klasses. Ja. Ik weet... Resultaten... Verleden... toekomst.... Het zijn geen garanties. Maar als je de voorgeschiedenis bekijkt van de groten der aarde, dan is er 1 grote overeenkomst. Ze scoorden en scoorden en scoorden. Overwinningen en kampioenschappen of 2de plekken in kampioenschappen.

    Camara presteerde niets in de KARTS tot 2020 en 2021. Toen begon hij te winnen. En daarna in de open wheel zette dat zich voort. Eerste, tweede en derde plaatsen in de kampioenschappen.
    Hoe die jump kwam? Geen idee. Ik volg de opstart klasses niet meer. Ik kan dus ook niet zeggen of hij exceptionele races heeft gereden. Of hoe hij het in regen verstoorde races deed.
    Wat ook op viel is dat hij in F2 en F2 vooral de grote resultaten haalde in de Feature races. Het is bijna alleen maar dat hij de grote resultaten daar haalde. Zelf laat ik resultaten in sprints niet meewegen. Het is een grote fout van de fia om dit concept te introduceren.
    F2 en F3 is om te leren. De periode met noem het maar 3 feature races in een weekend is ideaal wat dat betreft. Als ze een fout hebben gemaakt in de setup, dan kunnen ze daar bijna instant van leren voor de tweede race en aanpassen. Dat kunnen ze vervolgens nog finetunen voor de derde race.
    Ik begrijp het wel. De FIA wil via onnatuurlijke weg spanning creeren.

    Maar in ieder geval doet Camara in de junioren klasses het beter dan alle jonge rijders met uitzondering van Antonelli en van Piastri.
    Vooral de resultaten in de feature races wegen.

    Maar veel te vroeg voor het woord superster.

    • + 1
    • 15 aug 2026 - 12:19

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WK standen 2026

Pos
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Punten
1
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2
Ferrari
307
3
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220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Bahrein
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Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
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Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
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