Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gedeeld wat hij niét mist aan de Formule 1. De Brit keerde anderhalve week geleden in Silverstone terug in de paddock, en wordt nog altijd in verband gebracht met een definitieve comeback. Hij wil echter niet terugkeren om het terugkeren.

Horner was jarenlang de grote man bij Red Bull. Hij gold als één van de meest spraakmakende figuren in de F1-paddock, maar raakte ook betrokken bij meerdere relletjes. Vorig jaar werd hij aan het begin van de zomer na twintig jaar trouwe dienst ontslagen. Hij trok zich daarna terug, maar lijkt nu langzaam weer terug te keren in het publieke leven. Hij bezocht de Britse Grand Prix en kondigde zijn biografie aan.

'Ik mis de bullshit niet'

Horner mist het spelletje wel, zo geeft hij eerlijk toe in een interview met The Times. Hij laat weten dat hij niet volledig is afgesloten van de racewereld en Red Bull: "Ik hoor nog steeds veel van de mensen in het team, wat fijn is. Ik mis de competitie wel een beetje, maar ik heb de politiek en de bullshit-kant van het verhaal niet gemist. Wanneer je helemaal gefocust bent, is het moeilijk om het grotere plaatje goed te zien, maar er is zoveel meer in het leven dan alleen de Formule 1."

Wanneer keert Horner terug?

Horner geeft aan dat hij de meeste races vanuit zijn luie stoel volgt, maar dat hij wel de schermen met data mist. De vraag is of het weer begint te kriebelen, maar Horner heeft geen haast: "Ik kom alleen terug voor het juiste project, want aan het einde van de dag wil ik winnen. Ik wil bij de winnaars horen. Het heeft helemaal geen nut om terug te komen voor alleen de baan."

De geruchten over Horner

Horners naam viel in de afgelopen maanden bij verschillende teams. Eind vorig jaar stelde men bij Haas dat ze met hem hadden gesproken, terwijl hij ook meerdere keren in verband is gebracht met een functie bij Aston Martin. Daarnaast is het geen geheim dat hij met een groep investeerders geïnteresseerd was in een aandelenpakket in het team van Alpine, en viel zijn naam bij het mogelijke F1-project van BYD.