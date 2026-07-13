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Horner laat zich uit over F1-toekomst: "Mis de bullshit niet"

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Horner laat zich uit over F1-toekomst: "Mis de bullshit niet"

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gedeeld wat hij niét mist aan de Formule 1. De Brit keerde anderhalve week geleden in Silverstone terug in de paddock, en wordt nog altijd in verband gebracht met een definitieve comeback. Hij wil echter niet terugkeren om het terugkeren.

Horner was jarenlang de grote man bij Red Bull. Hij gold als één van de meest spraakmakende figuren in de F1-paddock, maar raakte ook betrokken bij meerdere relletjes. Vorig jaar werd hij aan het begin van de zomer na twintig jaar trouwe dienst ontslagen. Hij trok zich daarna terug, maar lijkt nu langzaam weer terug te keren in het publieke leven. Hij bezocht de Britse Grand Prix en kondigde zijn biografie aan.

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'Ik mis de bullshit niet'

Horner mist het spelletje wel, zo geeft hij eerlijk toe in een interview met The Times. Hij laat weten dat hij niet volledig is afgesloten van de racewereld en Red Bull: "Ik hoor nog steeds veel van de mensen in het team, wat fijn is. Ik mis de competitie wel een beetje, maar ik heb de politiek en de bullshit-kant van het verhaal niet gemist. Wanneer je helemaal gefocust bent, is het moeilijk om het grotere plaatje goed te zien, maar er is zoveel meer in het leven dan alleen de Formule 1."

Wanneer keert Horner terug?

Horner geeft aan dat hij de meeste races vanuit zijn luie stoel volgt, maar dat hij wel de schermen met data mist. De vraag is of het weer begint te kriebelen, maar Horner heeft geen haast: "Ik kom alleen terug voor het juiste project, want aan het einde van de dag wil ik winnen. Ik wil bij de winnaars horen. Het heeft helemaal geen nut om terug te komen voor alleen de baan."

De geruchten over Horner

Horners naam viel in de afgelopen maanden bij verschillende teams. Eind vorig jaar stelde men bij Haas dat ze met hem hadden gesproken, terwijl hij ook meerdere keren in verband is gebracht met een functie bij Aston Martin. Daarnaast is het geen geheim dat hij met een groep investeerders geïnteresseerd was in een aandelenpakket in het team van Alpine, en viel zijn naam bij het mogelijke F1-project van BYD.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.709

Van mij mag Christian zo gauw mogelijk terug komen.
Als je in pakweg 20 jaar zoiets weg zet hoor je in mijn ogen bij de groten in de F1 wereld.

En daarbij vind ik hem 'n geschikte kerel die weet waar hij het over heeft.

  • 1
  • 13 jul 2026 - 17:10
F1 Nieuws Christian Horner

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.708

    Van mij mag Christian zo gauw mogelijk terug komen.
    Als je in pakweg 20 jaar zoiets weg zet hoor je in mijn ogen bij de groten in de F1 wereld.

    En daarbij vind ik hem 'n geschikte kerel die weet waar hij het over heeft.

    • + 1
    • 13 jul 2026 - 17:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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