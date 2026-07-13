Het lijkt erop dat Red Bull Racing er maandenlang voor heeft gezorgd dat Christian Horner geen F1-race mocht bezoeken. Horner liet anderhalve week geleden voor het eerst sinds zijn Red Bull-ontslag zijn neus weer zien in de paddock, maar daarvoor was dat volgens nieuwe geruchten niet mogelijk.

Horner werd vorig jaar na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. Hij werd de deur gewezen na een periode vol controverses en tegenvallende prestaties, en werd opgevolgd door Laurent Mekies. Horner en Red Bull sloten uiteindelijk een deal waardoor zijn contract kon worden ontbonden, en hij naar verluidt tientallen miljoenen euro's op zijn rekening kon bijschrijven. Horner was daardoor officieel met gardening leave, maar het lijkt erop dat ze onderling nog meer afspraken hadden gemaakt.

Wat was er aan de hand?

Het Duitse medium Bild stelt namelijk dat het voor Horner niet mogelijk was om eerder terug te keren in de paddock. Volgens Bild bevatte de overeenkomst over het ontbinden van het contract een opvallende clausule: Horner mocht maandenlang de paddock niet in. Bild stelt dat Horner tot en met eind mei met gardening leave was, en dat hij daardoor ook de paddock niet mocht betreden. Het lijkt geen opvallende afspraak te zijn, maar Horner werd in de afgelopen maanden wel regelmatig in verband gebracht met andere F1-teams.

De toekomst van Horner

Zo werd begin dit jaar duidelijk dat Horner een groep investeerders om zich heen had verzameld, en dat ze interesse hadden in een aandelenpakket in het team van Alpine. Daarnaast werd zijn naam ook genoemd bij het mogelijke F1-project van BYD, en werd hij zelfs gespot op een feestje van het Chinese merk. Daarnaast werd hij ook meerdere keren in verband gebracht met een functie bij het worstelende Aston Martin.

Horner liet in de afgelopen maanden wel zijn gezicht zien in de MotoGP-paddock, en bracht ook een bezoekje aan het kantoor van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. In Silverstone was hij aanwezig op uitnodiging van Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali.