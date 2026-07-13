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'Red Bull hield Horner buiten F1-paddock'

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'Red Bull hield Horner buiten F1-paddock'

Het lijkt erop dat Red Bull Racing er maandenlang voor heeft gezorgd dat Christian Horner geen F1-race mocht bezoeken. Horner liet anderhalve week geleden voor het eerst sinds zijn Red Bull-ontslag zijn neus weer zien in de paddock, maar daarvoor was dat volgens nieuwe geruchten niet mogelijk.

Horner werd vorig jaar na twintig jaar trouwe dienst ontslagen door Red Bull. Hij werd de deur gewezen na een periode vol controverses en tegenvallende prestaties, en werd opgevolgd door Laurent Mekies. Horner en Red Bull sloten uiteindelijk een deal waardoor zijn contract kon worden ontbonden, en hij naar verluidt tientallen miljoenen euro's op zijn rekening kon bijschrijven. Horner was daardoor officieel met gardening leave, maar het lijkt erop dat ze onderling nog meer afspraken hadden gemaakt.

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Wat was er aan de hand?

Het Duitse medium Bild stelt namelijk dat het voor Horner niet mogelijk was om eerder terug te keren in de paddock. Volgens Bild bevatte de overeenkomst over het ontbinden van het contract een opvallende clausule: Horner mocht maandenlang de paddock niet in. Bild stelt dat Horner tot en met eind mei met gardening leave was, en dat hij daardoor ook de paddock niet mocht betreden. Het lijkt geen opvallende afspraak te zijn, maar Horner werd in de afgelopen maanden wel regelmatig in verband gebracht met andere F1-teams.

De toekomst van Horner

Zo werd begin dit jaar duidelijk dat Horner een groep investeerders om zich heen had verzameld, en dat ze interesse hadden in een aandelenpakket in het team van Alpine. Daarnaast werd zijn naam ook genoemd bij het mogelijke F1-project van BYD, en werd hij zelfs gespot op een feestje van het Chinese merk. Daarnaast werd hij ook meerdere keren in verband gebracht met een functie bij het worstelende Aston Martin.

Horner liet in de afgelopen maanden wel zijn gezicht zien in de MotoGP-paddock, en bracht ook een bezoekje aan het kantoor van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. In Silverstone was hij aanwezig op uitnodiging van Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

da_bartman

Posts: 6.745

Van "opvallende clausule" naar "Het lijkt geen opvallende afspraak te zijn" in 3 zinnen. Ik zeg : goed bezig

  • 4
  • 13 jul 2026 - 09:53
F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.226

    Berouwbare bronnen brachten eerder al het publiek geheim naar buiten dat Christian Horner al maandenlang incognito als Miss Brenda Giantboobs, de koffiejuffrouw van Cadillac en vermomd in een geleende jurk van ome Ben Sulayem, door de paddock aan het flaneren is.
    Miss Brenda Giantboobs, de koffiejuffrouw van Cadillac, schijnt zelfs al meermaals in de koffie van Toto Wolf te hebben getuft…
    Meer over deze opvallende scoop op @LP-aujourd'hui.

    • + 3
    • 13 jul 2026 - 09:23
  • da_bartman

    Posts: 6.744

    Van "opvallende clausule" naar "Het lijkt geen opvallende afspraak te zijn" in 3 zinnen. Ik zeg : goed bezig

    • + 4
    • 13 jul 2026 - 09:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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