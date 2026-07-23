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'Horner weet dat het zinloos is om aan te kloppen bij twee topteams'

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'Horner weet dat het zinloos is om aan te kloppen bij twee topteams'

Christian Horner weet dat het weinig zin heeft om aan te kloppen bij twee van de grootste Formule 1-teams op de grid: Mercedes en McLaren. Beide teams zijn directe rivalen van zijn voormalige werkgever Red Bull Racing en ze zouden volgens geruchten geen interesse hebben in een samenwerking met de Brit. Hoewel Horner tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië kort terugkeerde in de paddock, lijkt een definitieve comeback in de Formule 1 voorlopig nog ver weg.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2025 kwam er een einde aan Horners periode bij Red Bull Racing, waar hij 405 races lang aan het roer stond. Laurent Mekies nam zijn taken over en heeft sindsdien de leiding binnen het team. Tijdens de daaropvolgende races keerde Horner nog niet terug in de Formule 1, ondanks verschillende geruchten over een mogelijke nieuwe rol.

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Horner kan niet aan de slag bij Mercedes of McLaren

De ex-teambaas van Red Bull keerde in Silverstone terug om in eerste instantie zijn boek te promoten, maar hierdoor weet de paddock ook dat hij er nog altijd is. Bronnen melden aan Auto Action dat Horner zeven van de elf teams heeft benaderd om aan de slag te kunnen gaan. Zo zou hij zelfs verschillende autofabrikanten hebben geprobeerd te overtuigen om met hem aan het roer de Formule 1 in te stappen. 

De teams die Horner niet heeft benaderd zijn Red Bull en Racing Bulls, en Mercedes en McLaren. Volgens de bronnen zou Horner namelijk weten dat het zinloos zou zijn om zich te melden bij de twee topteams in de Formule 1, want Toto Wolff en Zak Brown zouden hem beide niet overwegen om met hem in zee te gaan bij hun F1-team. 

Persoonlijke banden

Horner en Wolff hebben een persoonlijke vijandigheid opgebouwd. Red Bull versus Mercedes is jarenlang een grote strijd geworden, waarvan 2021 het absolute hoogtepunt was. Tijdens de afgelopen jaren viel Mercedes weg en kwam McLaren aanzetten als de nieuwe concurrent van Red Bull Racing. Hierdoor hebben Brown en Horner ook niet meer de beste band samen. Daarom moet Horner op zoek naar een minder competitief team.

Waar de toekomst van de 52-jarige Brit ligt, is nog onduidelijk. Horner zou gesprekken hebben gevoerd met BYD, maar de Chinese autofabrikant lijkt voorlopig niet van plan om de stap naar de Formule 1 te maken. Ook Haas zou volgens geruchten geen interesse hebben in een samenwerking met de voormalig Red Bull-baas. Hoewel er nog veel onzekerheid blijft bestaan, is duidelijk dat Horner actief op zoek is naar een nieuwe uitdaging binnen de autosport.

F1 Nieuws Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Regenrace

    Posts: 2.787

    Lijkt me ook logisch dat als je ontslagen wordt je een stapje terug doet. Maar goed, er beuren rare dingen in de F1. Ik zou bv een overtuigend verhaal kunnen houden waarom Hamilton niet moet zeuren omdat ie statistisch gezien toch al de GOAT is (ja, ook tot mijn eigen teleurstelling).

    • + 0
    • 23 jul 2026 - 13:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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