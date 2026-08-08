user icon
icon

Aston Martin-verwachtingen hooggespannen: "Die gaan races winnen"

<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin-verwachtingen hooggespannen: "Die gaan races winnen"

Aston Martin heeft tijdens de Grand Prix van Hongarije eindelijk een teken van leven gegeven. De eerste grote upgrades van het seizoen zorgden voor een duidelijke stap voorwaarts en dat stemt ook David Coulthard optimistisch. De voormalig Formule 1-coureur verwacht zelfs dat de renstal van Adrian Newey de komende twee jaar weer races zal winnen.

Na een dramatische start van 2026 lijkt Aston Martin voorzichtig uit het dal te klimmen. De vernieuwde B-spec-wagen presteerde in Hongarije zoals vooraf was gehoopt en na de zomerstop staan bovendien extra updates op het programma, waaronder een krachtigere Honda-motor.

Meer over Aston Martin 'Red Bull trekt Aston Martin-topman aan als opvolger Lambiase'

'Red Bull trekt Aston Martin-topman aan als opvolger Lambiase'

7 aug
 'Ocon-exit in de maak bij Haas: Fransman mikt op Aston Martin'

'Ocon-exit in de maak bij Haas: Fransman mikt op Aston Martin'

7 aug

Newey ziet eerste signalen van herstel

Aston Martin kende een bijzonder moeizame eerste seizoenshelft. Problemen met zowel het chassis als de Honda-krachtbron zorgden ervoor dat de Britse renstal lange tijd achteraan het veld bungelde. In Hongarije liet de eerste upgrade echter meteen resultaat zien. Fernando Alonso bereikte Q2, terwijl hij in de race als veertiende finishte, net achter teamgenoot Lance Stroll.

Volgens gegevens uit de paddock krijgt Aston Martin tijdens de Grand Prix van Nederland bovendien een nieuwe stap vooruit dankzij een motorupgrade van Honda, die naar verwachting zo'n dertig extra pk oplevert. Daarmee lijkt het team van Newey eindelijk de weg omhoog te hebben ingezet.

Coulthard verwacht opvallende wederopstanding

Coulthard is ervan overtuigd dat Aston Martin de komende jaren één van de grootste stijgers op de grid zal zijn. Hoewel hij erkent dat het huidige seizoen dramatisch verloopt, ziet hij voldoende redenen om vertrouwen te hebben in de toekomst van de formatie uit Silverstone.

"Zelfs Aston Martin zal dit seizoen het liefst zo snel mogelijk vergeten. Ze waren simpelweg veel te langzaam. De motor kostte hen ongeveer een seconde en ook de auto zelf schoot flink tekort. Maar geloof me: de komende twee jaar wordt Aston Martin het team dat de grootste sprong vooruit maakt. Ik verwacht zelfs dat ze binnen die periode opnieuw Grands Prix gaan winnen", aldus Coulthard in de Up to Speed-podcast.

Met de komst van Newey, de forse investeringen van eigenaar Lawrence Stroll en de geplande Honda-upgrades lijken de fundamenten daarvoor in elk geval aanwezig. Aston Martin nadert inmiddels opnieuw de middenmoot en lijkt de aansluiting met teams als Haas en Williams stap voor stap terug te vinden.

Snork

Posts: 22.871

En hoeveel bier heb je inmiddels op vandaag?

  • 8
  • 8 aug 2026 - 17:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 David Coulthard Aston Martin

Reacties (17)

Login om te reageren
  • donshere

    Posts: 1.418

    Als de nieuwe motor niet zal onderdoen tegenover de huidige top teams zullen ze dit jaar nog gaan vechten voor podiums. Ik schat dat ze vanaf Zandvoort bijna niet meer buiten de punten zullen vallen en snel gaan vechten voor op het minst het 4de beste team en beter, rekening houdend met het feit dat de motor competitief zal zijn en het chassis en setup geoptimaliseerd wordt met de nodige updates de komende races.

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 16:36
    • Snork

      Posts: 22.871

      En hoeveel bier heb je inmiddels op vandaag?

      • + 8
      • 8 aug 2026 - 17:20
    • donshere

      Posts: 1.418

      NIks voeg je toe. Nul. Niet hier, en heel waarschijnlijk ook niet in je miezerig leventje.

      • + 6
      • 8 aug 2026 - 18:29
    • Robin

      Posts: 3.425

      @donshere ten eerste ; waar baseer je je prachtige positieve toekomstverwachting op?
      Ten tweede: wie ben jij eigenlijk om te bepalen of iemand iets toevoegt en hoe krijg je het je bek uit om te beweren dat iemand een miezerig leventje heeft?

      • + 3
      • 8 aug 2026 - 19:46
    • snailer

      Posts: 34.224

      Snork heeft wel eens verteld dat zijn Snork nogal aan de maat is.

      Snork mag misschien een miezerig leven hebben. Zijn vrouw of vriendin heeft dat zeker niet.

      Ik hoop voor je dat je vrouw of vriendin een zelfde gevoel van je krijgt, donshere.

      Nu even serieus. Snork heeft in her verleden goede bijdragen geleverd. En hij durft een eigen geluid te geven zo nu en dan.

      • + 2
      • 8 aug 2026 - 20:24
    • Joeppp

      Posts: 8.750

      Maar hoeveel heb je nou op?

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 20:25
    • Larry Perkins

      Posts: 66.989

      "Ik verwacht zelfs dat ze binnen die periode opnieuw Grands Prix gaan winnen", aldus Coulthard.

      Vermoed dat Coulthard in dezelfde kroeg zit als @donshere, immers Aston Martin heeft nog nooit een Grand Prix gewonnen. Nul komma nul GP's, zero...

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 20:32
  • Snorremans

    Posts: 356

    Cadillac zal we dispensatie aanvragen bij de FIA indien hij niet aan de gewenste punten kom. Vermoedt dat ze ten kosten van alles een Amerikaan achter het stuur willen hebben.

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 16:56
    • Snork

      Posts: 22.871

      Verkeerde artikel??

      • + 4
      • 8 aug 2026 - 17:21
    • Snorremans

      Posts: 356

      Thnxs..inderdaad.

      Toe aan vakantie..😉

      • + 2
      • 8 aug 2026 - 17:33
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.350

      @snork, nee dit gaat over Cadillac, ik verwacht dat ze Herta nog een jaartje laten zwemmen in de f1. Net zoals dat mopje "op de radio, opgepast er is een spookrijder, Jantje " 1 spookrijder? Ik zie er wel 100!)

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 17:58
  • Larry Perkins

    Posts: 66.989

    "Ik verwacht zelfs dat ze binnen die periode opnieuw Grands Prix gaan winnen", aldus Coulthard.

    Aston Martin heeft nog nooit een Grand Prix gewonnen. Nul komma nul GP's, zero...

    • + 1
    • 8 aug 2026 - 21:03
    • Supernova

      Posts: 45

      Ik vermoed dat DC naar Aston Martin als team verwijst als het team in z'n verdere geschiedenis. Zoals "team Enstone", welke naam het ook kreeg doorheen de jaren, het blijft het team dat met Schumacher en Alonso kampioen werd, ondanks dat er wellicht niet meer volk van toen rondloopt. En zo wijst DC denk ik naar Aston Martin: als het team dat vroeger wél een paar Grand Prix won, als Jordan en als Racing Point.

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 04:35
    • Supernova

      Posts: 45

      *niet veel volk. Briatore intussen wel weer.

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 04:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.989

      Echt niet @Supernova, dat is bullsh*t, Aston Martin had niks met Jordan en Racing Point van doen en startte na RP als een nieuw team.
      Vermoed eerder dat het een 'slip of the tongue' van Coulthard was en dat hij de goede fase in 2023 in zijn hoofd had met acht podiumfinishes (maar geen overwinning dus)...

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 07:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.989

      Wat ook nog een optie is, is dat het verkeerd vertaald is, dat Coulthard het had over "great succes" en dat de schrijvert het vertaald heeft in nieuwe overwinningen, dat is niet ondenkbaar (de originele uitspraak van Coulthard kon ik niet vinden)...

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 09:59
  • StevenQ

    Posts: 10.681

    Ze waren in Hongarije nog steeds 1,6 seconden langzamer dan de pole en finishten beiden op meer dan een ronde, dat los je niet op met alleen een motor upgrade

    • + 0
    • 9 aug 2026 - 08:30

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB David Coulthard -
  • Team Red Bull Racing
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 27 maa 1971 (55)
  • Geb. plaats Twynholm, Kirkcudbrightshire, Scotland, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar