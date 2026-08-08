Aston Martin heeft tijdens de Grand Prix van Hongarije eindelijk een teken van leven gegeven. De eerste grote upgrades van het seizoen zorgden voor een duidelijke stap voorwaarts en dat stemt ook David Coulthard optimistisch. De voormalig Formule 1-coureur verwacht zelfs dat de renstal van Adrian Newey de komende twee jaar weer races zal winnen.

Na een dramatische start van 2026 lijkt Aston Martin voorzichtig uit het dal te klimmen. De vernieuwde B-spec-wagen presteerde in Hongarije zoals vooraf was gehoopt en na de zomerstop staan bovendien extra updates op het programma, waaronder een krachtigere Honda-motor.

Newey ziet eerste signalen van herstel

Aston Martin kende een bijzonder moeizame eerste seizoenshelft. Problemen met zowel het chassis als de Honda-krachtbron zorgden ervoor dat de Britse renstal lange tijd achteraan het veld bungelde. In Hongarije liet de eerste upgrade echter meteen resultaat zien. Fernando Alonso bereikte Q2, terwijl hij in de race als veertiende finishte, net achter teamgenoot Lance Stroll.

Volgens gegevens uit de paddock krijgt Aston Martin tijdens de Grand Prix van Nederland bovendien een nieuwe stap vooruit dankzij een motorupgrade van Honda, die naar verwachting zo'n dertig extra pk oplevert. Daarmee lijkt het team van Newey eindelijk de weg omhoog te hebben ingezet.

Coulthard verwacht opvallende wederopstanding

Coulthard is ervan overtuigd dat Aston Martin de komende jaren één van de grootste stijgers op de grid zal zijn. Hoewel hij erkent dat het huidige seizoen dramatisch verloopt, ziet hij voldoende redenen om vertrouwen te hebben in de toekomst van de formatie uit Silverstone.

"Zelfs Aston Martin zal dit seizoen het liefst zo snel mogelijk vergeten. Ze waren simpelweg veel te langzaam. De motor kostte hen ongeveer een seconde en ook de auto zelf schoot flink tekort. Maar geloof me: de komende twee jaar wordt Aston Martin het team dat de grootste sprong vooruit maakt. Ik verwacht zelfs dat ze binnen die periode opnieuw Grands Prix gaan winnen", aldus Coulthard in de Up to Speed-podcast.

Met de komst van Newey, de forse investeringen van eigenaar Lawrence Stroll en de geplande Honda-upgrades lijken de fundamenten daarvoor in elk geval aanwezig. Aston Martin nadert inmiddels opnieuw de middenmoot en lijkt de aansluiting met teams als Haas en Williams stap voor stap terug te vinden.