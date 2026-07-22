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Brown zorgt voor frustratie met verspreiden onjuistheden over Red Bull

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Brown zorgt voor frustratie met verspreiden onjuistheden over Red Bull

McLaren-CEO Zak Brown heeft met zijn kritiek op de werkwijze van Red Bull voor frustratie gezorgd bij Racing Bulls-teambaas Alan Permane. Brown is een groot tegenstander van het feit dat Red Bull Racing en Racing Bulls dezelfde eigenaar hebben. Volgens Permane vertelt Brown maar het halve verhaal.

De frustraties van Brown zijn niet nieuw, maar begin dit jaar ging hij verder met zijn kruistocht tegen meerdere teams met dezelfde eigenaar. Momenteel is dit alleen het geval bij Red Bull Racing en Racing Bulls, die allebei eigendom zijn van het Red Bull-concern. Brown trok al meerdere keren aan de bel bij de FIA, maar het is onduidelijk of er in de toekomst iets gaat veranderen. Ondertussen begint de frustratie te groeien bij de twee Red Bull-teams.

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Niet netjes

Racing Bulls-teambaas Permane vindt dat Brown de zaak een beetje overdrijft. In de recentste aflevering van de podcast Beyond the Grid haalt Permane zijn gram: "Ik denk dat Zak doet wat hij moet doen, en dat is vechten op alle fronten. Hij is natuurlijk niet in gevecht met ons, maar met Red Bull."

Racing Bulls raakt daar echter wel bij betrokken: "Hij doet wat hij kan doen om onrust te veroorzaken, dingen instabiel te maken. Ik vind de manier waarop hij dat deed, door een open brief te schrijven, niet heel erg netjes. Ik zou het heel erg fijn hebben gevonden als hij had gebeld en we elkaar hadden gesproken."

Heeft Brown een punt?

Volgens Permane stonden er ook onjuistheden in de brief van Brown: "Hij schreef deze open brief, en daar stonden een paar dingen in die niet klopten. Hij beweerde dat onze medewerkers makkelijker kunnen overstappen, maar dat is gewoon niet waar. Dat is absoluut niet waar."

Het zou hier vooral gaan om personeel dat overstapt naar Red Bull: "Hij heeft het specifiek over een deputy technical director die naar Red Bull is gegaan. Hij zei dat dit allemaal binnen een paar maanden is gebeurd. Dat klopt helemaal niet. Ik wist vorig jaar in september al dat hij wilde vertrekken naar Red Bull. Ik heb hem niet laten vertrekken tot april, en hij moest ook nog drie maanden met gardening leave, zoals de FIA-regels voorschrijven."

'Ik kan het wel begrijpen'

Permane wil Brown niet aanvallen, maar maakt wel duidelijk dat er veel niet klopt: "Er zitten wat onnauwkeurigheden in. Ik kan het ook wel begrijpen vanuit het perspectief van Zak. Ik zie wat hij doet en neem er geen aanstoot aan. Maar om eerlijk te zijn, als je aan deze kant staat en alles volgens de regels doet... We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we de regels respecteren."

F1 Nieuws Zak Brown Red Bull Racing Racing Bulls McLaren

Reacties (3)

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  • jd2000

    Posts: 7.854

    Zak is een soort Messi die om een rode kaart bedelt

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 12:28
    • Rocks

      Posts: 1.126

      Zak is als Trump, alles afbreken om er zelf beter van te worden 😎

      • + 0
      • 22 jul 2026 - 12:43
  • Need5Speed

    Posts: 4.134

    Eigenaarschap is maar een deel van het verhaal.
    Verschillende teams hebben gemeenschappelijke aandeelhouders of ze delen dezelfde componenten als de motor en versnellingsbak, soms de ophanging. Dan zijn het niet langer 100% concurrenten, ze hebben een gezamenlijk belang in een aantal zaken.

    • + 0
    • 22 jul 2026 - 12:55

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

US Zak Brown -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 7 nov 1971 (54)
  • Geb. plaats Los Angeles, California U.S., US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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