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Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

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Verstappen ontsnapt aan F1-wereld en viert korte vakantie op megajacht

Max Verstappen lijkt even stoom te gaan afblazen na een drukke periode in de Formule 1. Waar hij gisteren nog aanwezig was op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, is zijn jacht vanochtend vertrokken vanuit de haven van Monaco. Verstappen viert vrijwel zeker een paar dagen vakantie voordat hij zich moet melden op de Red Bull Ring.

Verstappen heeft een aantal drukke weken achter de rug. Hij had het lastig in de Grands Prix van Monaco en Barcelona, en bracht ook nog een veelbesproken bezoekje aan Salzburg voor een overleg met de Red Bull-top. Gisteren vloog hij naar Milton Keynes, waar hij zich meldde op de Red Bull-fabriek. Na een dag met het team vloog hij gisteravond terug naar Monaco, waar vanochtend zijn jacht 'Unleash the Lion' uit de haven vertrok.

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Het lijkt erop dat Verstappen en zijn gezin aan boord zijn, en het schip zet koers naar de Franse kust. De meterslange boot werd vanochtend gespot in de buurt van het bekende oord Saint-Tropez, op een plek waar ze vorig jaar rond deze tijd ook vakantie vierden. Ook toen ging het schip hier voor anker, en werd ook Verstappens F1-collega en goede vriend Gabriel Bortoleto aan boord gespot.

Hoe groot is het jacht van Verstappen?

Verstappen schafte de Unleash the Lion vorig jaar aan, en hij nam de boot persoonlijk in ontvangst in het Italiaanse Viareggio. De boot van Verstappen is 33,3 meter lang en is gebouwd door het Italiaanse Mangusta. Het is een zeer exclusieve boot en er kunnen twaalf mensen aan boord overnachten. De boot is een soort publiekstrekker, en werd ook dit jaar weer door veel fans en fotografen vastgelegd voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco.

Stilte voor de storm

Voor Verstappen is het nu tijd om even te ontsnappen aan de drukte van het Formule 1-seizoen, dat volgend weekend weer in gang wordt geschoten. Na de Grand Prix van Oostenrijk staat immers direct de Britse Grand Prix op Silverstone op het programma, waarna ook snel de races in België en Hongarije volgen.

Ontmoeting met Wolff

Aan de Franse kust kan Verstappen nu nog even ontspannen, en het is de verwachting dat hij na het weekend weer terugkeert richting Monaco. Verstappen heeft zijn jacht vorig jaar veelvuldig gebruikt, en dat zorgde ook voor de nodige speculatie. Toen hij met zijn gezin koers zette naar het Italiaanse eiland Sardinië, werd namelijk ook de boot van Toto Wolff in deze omgeving gespot. Verstappen en Mercedes-teambaas Wolff zorgden voor veel geruchten, maar van een overstap kwam het niet.

Ook dit jaar wordt Verstappen weer in verband gebracht met een stap naar Mercedes, maar het lijkt er niet op dat er weer een ontmoeting op zee aankomt. Verstappen kan nu nog even ontspannen, en daarna gaat de focus weer op de race in Oostenrijk, waar altijd duizenden Nederlandse fans op de tribunes zitten.

f(1)orum

Posts: 10.137

Gaat ie met zijn gezin erop uit op dat jacht of stiekem toch alleen? En dan rijst natuurlijk de vraag of Kelly in de boot wordt genomen......?

  • 3
  • 19 jun 2026 - 12:14
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (6)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.455

    "Ik heb deze keer 'n ander jacht gehuurd en 'n plaksnor onder m'n neus gedaan zodat men mij niet herkent en ik met 'n gerust hart naar Max kan varen voor gesprekken met Max en zijn entourage.
    Ik laat George niets weten, maar ik ga hem vervangen haha".....aldus 'n gemeen kijkende Toto.

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 12:12
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.136

      Zelfs als hij het aan George vertelt - dat gaat niets veranderen want George zal het maar moeten accepteren aangezien er weinig (goede of soortgelijke) alternatieven zijn bij andere teams. :-)

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 13:45
  • LEPPIE

    Posts: 127

    Jachtig bestaan

    • + 2
    • 19 jun 2026 - 12:13
  • f(1)orum

    Posts: 10.137

    Gaat ie met zijn gezin erop uit op dat jacht of stiekem toch alleen? En dan rijst natuurlijk de vraag of Kelly in de boot wordt genomen......?

    • + 3
    • 19 jun 2026 - 12:14
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.136

      Dan moet Kelly goed op haar 'knieën staan' om te smeken om genomen te worden. :-)

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 13:43
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.136

    Met zijn drukke agenda en ook veel races die bijna elke week gereden moeten worden nu - groot gelijk dat Verstappen zo veel mogelijk wil uitrusten en met zijn familie zijn. Niks mis mee.
    Sowieso het is zeker niet verkeerd om je vrije dagen op zon jacht te kunnen spenderen. Ik zou naar een rustige bay varen en genieten.

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 13:41

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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