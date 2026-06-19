Max Verstappen lijkt even stoom te gaan afblazen na een drukke periode in de Formule 1. Waar hij gisteren nog aanwezig was op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, is zijn jacht vanochtend vertrokken vanuit de haven van Monaco. Verstappen viert vrijwel zeker een paar dagen vakantie voordat hij zich moet melden op de Red Bull Ring.

Verstappen heeft een aantal drukke weken achter de rug. Hij had het lastig in de Grands Prix van Monaco en Barcelona, en bracht ook nog een veelbesproken bezoekje aan Salzburg voor een overleg met de Red Bull-top. Gisteren vloog hij naar Milton Keynes, waar hij zich meldde op de Red Bull-fabriek. Na een dag met het team vloog hij gisteravond terug naar Monaco, waar vanochtend zijn jacht 'Unleash the Lion' uit de haven vertrok.

Het lijkt erop dat Verstappen en zijn gezin aan boord zijn, en het schip zet koers naar de Franse kust. De meterslange boot werd vanochtend gespot in de buurt van het bekende oord Saint-Tropez, op een plek waar ze vorig jaar rond deze tijd ook vakantie vierden. Ook toen ging het schip hier voor anker, en werd ook Verstappens F1-collega en goede vriend Gabriel Bortoleto aan boord gespot.

Hoe groot is het jacht van Verstappen?

Verstappen schafte de Unleash the Lion vorig jaar aan, en hij nam de boot persoonlijk in ontvangst in het Italiaanse Viareggio. De boot van Verstappen is 33,3 meter lang en is gebouwd door het Italiaanse Mangusta. Het is een zeer exclusieve boot en er kunnen twaalf mensen aan boord overnachten. De boot is een soort publiekstrekker, en werd ook dit jaar weer door veel fans en fotografen vastgelegd voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco.

Stilte voor de storm

Voor Verstappen is het nu tijd om even te ontsnappen aan de drukte van het Formule 1-seizoen, dat volgend weekend weer in gang wordt geschoten. Na de Grand Prix van Oostenrijk staat immers direct de Britse Grand Prix op Silverstone op het programma, waarna ook snel de races in België en Hongarije volgen.

Ontmoeting met Wolff

Aan de Franse kust kan Verstappen nu nog even ontspannen, en het is de verwachting dat hij na het weekend weer terugkeert richting Monaco. Verstappen heeft zijn jacht vorig jaar veelvuldig gebruikt, en dat zorgde ook voor de nodige speculatie. Toen hij met zijn gezin koers zette naar het Italiaanse eiland Sardinië, werd namelijk ook de boot van Toto Wolff in deze omgeving gespot. Verstappen en Mercedes-teambaas Wolff zorgden voor veel geruchten, maar van een overstap kwam het niet.

Ook dit jaar wordt Verstappen weer in verband gebracht met een stap naar Mercedes, maar het lijkt er niet op dat er weer een ontmoeting op zee aankomt. Verstappen kan nu nog even ontspannen, en daarna gaat de focus weer op de race in Oostenrijk, waar altijd duizenden Nederlandse fans op de tribunes zitten.