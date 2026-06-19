Max Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing, maar de Nederlander lijkt dichter bij een vertrek dan ooit tevoren. Na een stortvloed van geruchten en de uitspraken van manager Raymond Vermeulen deze week, zal de Oostenrijkse renstal serieus rekening moeten houden met een exit van de Nederlander.

Na het vertrek van meerdere sleutelfiguren en het feit dat Mercedes, Ferrari en sporadisch McLaren ongrijpbaar zijn dit seizoen, prangt de vraag al wekenlang in de Formule 1-paddock of Verstappen ook in 2027 voor Red Bull zal uitkomen. Deze week maakte Vermeulen na maandenlange speculaties meer duidelijk over de clausules en de koers die hij met zijn diamant wil varen, waardoor de alarmbellen in Milton Keynes wel afgegaan moeten zijn.

Zorgwekkende woorden van Vermeulen over situatie

Deze week bevestigde Vermeulen in Duitse media dat het de bedoeling is dat het Red Bull-contract van Verstappen uitgediend kan worden, maar dat daar wel bepaalde voorwaarden aan hangen. "We willen dat de beslissing snel genomen wordt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Het zou voor de zomerstop kunnen gebeuren", zo klonk het.

"We hebben een contract tot en met 2028. Natuurlijk zijn er afkoopclausules, die zijn er altijd geweest. Maar we hebben er nog nooit een gebruikt. We zijn altijd loyaal geweest en dat zullen we blijven", voegde hij daaraan toe. "We willen op deze weg verder met Red Bull en we willen dat Max hier zijn loopbaan afsluit, maar natuurlijk wel met de kans om te winnen."

Verstappen hakt dus deze zomer een knoop door, maar de RB22 moet ontwikkeld worden. Dus in de zomer, als de GP's van Oostenrijk, Groot-Brittannië, België en Hongarije moet Red Bull laten zien aan de Nederlander dat ze het waard zijn. Gaat dat gebeuren? Het valt te betwijfelen.

Red Bull heeft opties, maar Verstappen is onvervangbaar

Werk aan de winkel dus voor teambaas Laurent Mekies en consorten die genoodzaakt zijn om naast de ontwikkeling van de auto en motor, om verder te kijken. Nadat Verstappen na Barcelona stelde dat Red Bull het vierde team is, staan alle seinen op rood voor een langer verblijf van de Nederlander.

Mocht Verstappen daadwerkelijk besluiten om te vertrekken bij de Oostenrijkse renstal, heeft de zesvoudig kampioen bij de constructeurs opties om de enorme schoenen van de viervoudig wereldkampioen te vullen. Oscar Piastri is al genoemd als mogelijke vervanger, terwijl ook Carlos Sainz en Fernando Alonso op de rijdersmarkt terecht kunnen komen. Beide Spanjaarden beschikken over een aflopend contract bij Williams en Aston Martin.