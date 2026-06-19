user icon
icon

Opinie: Red Bull moet serieus vrezen voor vertrek Verstappen na uitspraken Vermeulen

<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Opinie: </b> Red Bull moet serieus vrezen voor vertrek Verstappen na uitspraken Vermeulen

Max Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing, maar de Nederlander lijkt dichter bij een vertrek dan ooit tevoren. Na een stortvloed van geruchten en de uitspraken van manager Raymond Vermeulen deze week, zal de Oostenrijkse renstal serieus rekening moeten houden met een exit van de Nederlander. 

Na het vertrek van meerdere sleutelfiguren en het feit dat Mercedes, Ferrari en sporadisch McLaren ongrijpbaar zijn dit seizoen, prangt de vraag al wekenlang in de Formule 1-paddock of Verstappen ook in 2027 voor Red Bull zal uitkomen. Deze week maakte Vermeulen na maandenlange speculaties  meer duidelijk over de clausules en de koers die hij met zijn diamant wil varen, waardoor de alarmbellen in Milton Keynes wel afgegaan moeten zijn. 

Meer over Red Bull Racing FIA-stewards doen uitspraak over incident met Verstappen

FIA-stewards doen uitspraak over incident met Verstappen

12 jun
 Verstappen onderweg naar Red Bull-fabriek na week vol geruchten

Verstappen onderweg naar Red Bull-fabriek na week vol geruchten

18 jun

Zorgwekkende woorden van Vermeulen over situatie 

Deze week bevestigde Vermeulen in Duitse media dat het de bedoeling is dat het Red Bull-contract van Verstappen uitgediend kan worden, maar dat daar wel bepaalde voorwaarden aan hangen. "We willen dat de beslissing snel genomen wordt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Het zou voor de zomerstop kunnen gebeuren", zo klonk het. 

"We hebben een contract tot en met 2028. Natuurlijk zijn er afkoopclausules, die zijn er altijd geweest. Maar we hebben er nog nooit een gebruikt. We zijn altijd loyaal geweest en dat zullen we blijven", voegde hij daaraan toe. "We willen op deze weg verder met Red Bull en we willen dat Max hier zijn loopbaan afsluit, maar natuurlijk wel met de kans om te winnen."

Verstappen hakt dus deze zomer een knoop door, maar de RB22 moet ontwikkeld worden. Dus in de zomer, als de GP's van Oostenrijk, Groot-Brittannië, België en Hongarije moet Red Bull laten zien aan de Nederlander dat ze het waard zijn. Gaat dat gebeuren? Het valt te betwijfelen. 

Red Bull heeft opties, maar Verstappen is onvervangbaar

Werk aan de winkel dus voor teambaas Laurent Mekies en consorten die genoodzaakt zijn om naast de ontwikkeling van de auto en motor, om verder te kijken. Nadat Verstappen na Barcelona stelde dat Red Bull het vierde team is, staan alle seinen op rood voor een langer verblijf van de Nederlander. 

Mocht Verstappen daadwerkelijk besluiten om te vertrekken bij de Oostenrijkse renstal, heeft de zesvoudig kampioen bij de constructeurs opties om de enorme schoenen van de viervoudig wereldkampioen te vullen. Oscar Piastri is al genoemd als mogelijke vervanger, terwijl ook Carlos Sainz en Fernando Alonso op de rijdersmarkt terecht kunnen komen. Beide Spanjaarden beschikken over een aflopend contract bij Williams en Aston Martin

Phantom01

Posts: 947

Enige wat ik lees is dat ze Loyaal willen blijven aan RBR.
"We hebben een contract tot en met 2028. Natuurlijk zijn er afkoopclausules, die zijn er altijd geweest. Maar we hebben er nog nooit een gebruikt. We zijn altijd loyaal geweest en dat zullen we blijven", voegde hij daaraan toe. "We wille... [Lees verder]

  • 1
  • 19 jun 2026 - 08:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 10.130

    Ik zou Max graag een keer zien overstappen, maar ik betwijfel of hij past (en zich senang voelt) binnen het 'strakke' keurslijf binnen Benz (en Ferrari btw).

    • + 0
    • 19 jun 2026 - 07:47
    • The Wolf

      Posts: 1.049

      Vraag ik me ook af. Glibb..ehm George praat moeiteloos met de corporate mond, is een soort 2e natuur voor hem. Politiek correct zijn zit in het DNA van dat team. Staat haaks op de Verstappen die altijd recht door zee is. Red Bull was altijd de perfecte omgeving voor iemand met het karakter van Max. Maar goed, voor Max is de sportieve vorm van 'n team leidend, wat dat aangaat zou Mercedes een goede stap zijn, en er is reeds een hechte band met Wolff. Ferrari gaat 'm niet worden helaas, Leclerc ligt voor langere tijd vast en Lewis begint nu eindelijk te oogsten dus ook die zie ik niet verkassen of afzwaaien.

      • + 0
      • 19 jun 2026 - 08:16
  • Phantom01

    Posts: 947

    Enige wat ik lees is dat ze Loyaal willen blijven aan RBR.
    "We hebben een contract tot en met 2028. Natuurlijk zijn er afkoopclausules, die zijn er altijd geweest. Maar we hebben er nog nooit een gebruikt. We zijn altijd loyaal geweest en dat zullen we blijven", voegde hij daaraan toe. "We willen op deze weg verder met Red Bull en we willen dat Max hier zijn loopbaan afsluit, maar natuurlijk wel met de kans om te winnen." Die sensatie kop raakt nog kant of wal.
    PS, ook ik zou Max graag ergens anders zien rijden, in Ferrari rood, maar dat zal wel nooit gaan gebeuren.

    • + 1
    • 19 jun 2026 - 08:13

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar