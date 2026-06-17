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Manager Verstappen reageert op geruchten over F1-toekomst

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Manager Verstappen reageert op geruchten over F1-toekomst

Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing ver wil gaan om Max Verstappen te behouden. In de Duitse media wordt nu gesuggereerd dat ze bereid zouden zijn om Verstappens exitclausule af te kopen, en zijn manager Raymond Vermeulen laat weten dat ze voor de zomerstop een besluit willen nemen.

De toekomst van Max Verstappen is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De prestaties van zijn team Red Bull Racing vallen tegen, er zijn veel kopstukken vertrokken en er lijkt nog altijd geen zekerheid te zijn. Daarnaast wordt Verstappen ook in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, al stellen ze daar dat ze tevreden zijn met hun huidige coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

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Het vermeende plan van Red Bull

Verstappen beschikt over een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028, maar het is geen geheim dat er exitclausules in het contract staat. Volgens het Duitse Sport Bild kan Verstappen deze clausules lichten als hij na de Grand Prix van Hongarije eind juli niet in de top twee van het wereldkampioenschap staan. De kans dat dit gebeurt is onwaarschijnlijk, aangezien Verstappen momenteel op de zevende plaats staat met 101 punten achterstand op WK-leider Antonelli.

Volgens Sport Bild zouden ze er bij Red Bull alles aan willen doen om Verstappen binnenboord te houden. Het Duitse medium stelt zelfs dat het team bereid is om zijn excitclausules af te kopen. Red Bull zal dan diep in de buidel moeten tasten, en ze stellen dat het gaat om een bedrag in de 'lage dubbele cijfers van miljoenen euro's. 

Wanneer wordt de knoop doorgehakt?

Verstappens manager Raymond Vermeulen reageert bij Sport Bild op alle speculatie, en legt uit hoe de situatie in elkaar steekt. Over de toekomst van Verstappen is hij helder: "We willen dat de beslissing snel genomen wordt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Het zou voor de zomerstop kunnen gebeuren."

Wat wil het kamp Verstappen?

Vermeulen legt uit dat Verstappen er in principe voor openstaat om bij Red Bull te blijven: "We hebben een contract tot en met 2028. Natuurlijk zijn er afkoopclausules, die zijn er altijd geweest. Maar we hebben er nog nooit een gebruikt. We zijn altijd loyaal geweest en dat zullen we blijven."

Dat betekent echter niet dat Red Bull kan blijven aanmodderen, want volgens Vermeulen willen ze wel goede prestaties zien: "We willen op deze weg verder met Red Bull en we willen dat Max hier zijn loopbaan afsluit, maar natuurlijk wel met de kans om te winnen."

Bertrand Gachot

Posts: 895

Volgens mij heeft hij altijd aangegeven dat het hem niet primair om de euro's (of Zwitserse Franken vermoed ik) gaat, ook niet om de sportieve prestaties alleen, wel om het plezier, dus om dan met Euro's te gaan wapperen, dat is denk ik niet de juiste weg om hem te behouden.

  • 1
  • 17 jun 2026 - 15:25
F1 Nieuws Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing

Reacties (21)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 895

    Volgens mij heeft hij altijd aangegeven dat het hem niet primair om de euro's (of Zwitserse Franken vermoed ik) gaat, ook niet om de sportieve prestaties alleen, wel om het plezier, dus om dan met Euro's te gaan wapperen, dat is denk ik niet de juiste weg om hem te behouden.

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 15:25
    • Larry Perkins

      Posts: 65.840

      Verstappen blijft!
      Alleen bij RBR hebben ze een Hannaaaaahhh!

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:28
  • Pietje Bell

    Posts: 35.367

    "We willen op deze weg verder met Red Bull en we willen dat Max hier
    zijn loopbaan afsluit, maar natuurlijk wel met de kans om te winnen."

    En die kans is er momenteel niet en de vraag of die binnen afzienbare tijd komt
    is niet bepaald groot met het ADUO en het slechte chassis dat al jaren dezelfde
    zwaktes kent, zelfs nu met een compleet nieuwe auto.

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 15:26
    • NicoS

      Posts: 20.887

      Met dat slechte chassis wist hij vorig seizoen zes of zeven races te winnen als ik het mij goed herinner, zo beroerd is het nou ook allemaal weer niet.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 15:34
    • Pietje Bell

      Posts: 35.367

      Hij wist die races te winnen omdat McLaren de ontwikkeling van de wagen had stop gezet en RBR als een malle aan het doorontwikkelen ging.
      Hij kan nog altijd niet over de kerbs rijden wat dus tijd kost en het was te hopen dat dat met dit nieuwe ontwerp verleden tijd was.
      Het zusterteam heeft dezelfde PU, maar een veel beter chassis dan vorig jaar. Die hebben dus wèl het chassis verbeterd en RBR niet.

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 15:40
    • NicoS

      Posts: 20.887

      Ik geef alleen aan dat het allemaal zo opgeblazen wordt. Ze hebben flinke stappen gezet, gezien ze in de eerste races nog met Alpine aan het stoeien waren, maar die zijn ze al ruim voorbij.
      Soms moet je het de tijd geven. Laten we eerst maar zien hoe de volgende grote update uit gaat pakken die voor komende race gepland staat.

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 15:52
    • Pietje Bell

      Posts: 35.367

      Mee eens dat je het de tijd moet geven, maar de andere teams zitten niet stil hè?! Ook díe komen met updates en zelfs ook voor de PU's iets dat RBR niet heeft.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:02
    • NicoS

      Posts: 20.887

      Waarom zou rbpt geen updates hebben?

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 16:09
    • Larry Perkins

      Posts: 65.840

      Geduld! In Q2 op Monza komt het kantelpunt...

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 16:12
    • Pietje Bell

      Posts: 35.367

      "Waarom zou rbpt geen updates hebben?"

      Sinds wanneer mag een motorbouwer de PU updaten gedurende het seizoen? Enkel die onder de ADUO vallen mogen dat.
      Als ik het mis heb laat ik me graag corrigeren, want het is allemaal zo doorspekt met regeltjes @Nico.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:26
    • NicoS

      Posts: 20.887

      Hoe kan Ferrari dan met een update komen als het hele ADUO verhaal nog niet eens is bevestigd. Alsof ze dit even in een weekje hebben gefabriceerd…
      Ze krijgen extra mogelijkheden om de motor te verbeteren wanneer je een achterstand hebt.
      Ik denk dat er veel onduidelijkheden zijn omtrent het ADUO systeem.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:34
    • Pietje Bell

      Posts: 35.367

      @Nico, Ferrari is weeeeken geleden al begonnen met het updaten van
      hun PU aangezien ze dachten dat die een heel stuk slechter was dan de
      Mercedes PU. Blijkt nu dus de RBPT PU te zijn.
      Ik vind het wel vreemd dat ze die al in Oostenrijk gaan gebruiken aangezien de FIA nog niet eens met een officieel bericht mbt de PU en ADUO naar buiten is gekomen.

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 16:39
    • NicoS

      Posts: 20.887

      Daarom staat deze update los van ADUO.
      Zou wat zijn dat je met compleet nieuwe motoren helemaal niets mag doen om te verbeteren. Kan mij niet voorstellen dat daar ook maar één fabrikant in meegegaan was.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:53
  • Dale U

    Posts: 1.956

    Max blijft...... het vindt het veel te leuk om het team beter te maken.... dit gaat waarschijnlijk ten koste van Hadjar, tenzij hij met de wagen van Verstappen kan omgaan.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 15:35
  • Joeppp

    Posts: 8.662

    Is er eigenlijk vandaag al een bericht geweest over Verstappen?

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 15:38
    • NicoS

      Posts: 20.887

      Niet dat ik weet…

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 15:40
    • The Wolf

      Posts: 1.047

      Ja, zal die berichten even samenvatten: Red Bull Racing wil van Max Verstappen af maar die heeft nog een contract t/m 2028, dat willen ze nu afkopen zodat er ruimte komt voor een goede coureur. Ook technische kopstukken staan rijen dik om bij Red Bull aan de slag te gaan, maar natuurlijk niet zolang Max daar rijdt. Vermeulen onderhandeld nu met Wolff voor het stoeltje van Russell, maar daarvoor moet Verstappen enorm veel geld meebrengen

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 15:43
    • Larry Perkins

      Posts: 65.840

      Er is zelfs nog geen bericht over de blote tietenparade geplaatst...

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 16:14
  • Larry Perkins

    Posts: 65.840

    Wat doet het weer in... Hé, de GP's op de kalender zijn op... Bizar!

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 16:20
    • Pietje Bell

      Posts: 35.367

      Maar daarvoor in de plaats hebben we nu dikke/vetgedrukte grote
      zwarte plusjes, want die moeten in het oog springen.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:28
    • Larry Perkins

      Posts: 65.840

      En net nu Oranje op het WK speelt zijn de plusjes niet meer oranje...

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 16:59

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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