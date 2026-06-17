Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing ver wil gaan om Max Verstappen te behouden. In de Duitse media wordt nu gesuggereerd dat ze bereid zouden zijn om Verstappens exitclausule af te kopen, en zijn manager Raymond Vermeulen laat weten dat ze voor de zomerstop een besluit willen nemen.

De toekomst van Max Verstappen is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De prestaties van zijn team Red Bull Racing vallen tegen, er zijn veel kopstukken vertrokken en er lijkt nog altijd geen zekerheid te zijn. Daarnaast wordt Verstappen ook in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, al stellen ze daar dat ze tevreden zijn met hun huidige coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

Het vermeende plan van Red Bull

Verstappen beschikt over een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028, maar het is geen geheim dat er exitclausules in het contract staat. Volgens het Duitse Sport Bild kan Verstappen deze clausules lichten als hij na de Grand Prix van Hongarije eind juli niet in de top twee van het wereldkampioenschap staan. De kans dat dit gebeurt is onwaarschijnlijk, aangezien Verstappen momenteel op de zevende plaats staat met 101 punten achterstand op WK-leider Antonelli.

Volgens Sport Bild zouden ze er bij Red Bull alles aan willen doen om Verstappen binnenboord te houden. Het Duitse medium stelt zelfs dat het team bereid is om zijn excitclausules af te kopen. Red Bull zal dan diep in de buidel moeten tasten, en ze stellen dat het gaat om een bedrag in de 'lage dubbele cijfers van miljoenen euro's.

Wanneer wordt de knoop doorgehakt?

Verstappens manager Raymond Vermeulen reageert bij Sport Bild op alle speculatie, en legt uit hoe de situatie in elkaar steekt. Over de toekomst van Verstappen is hij helder: "We willen dat de beslissing snel genomen wordt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Het zou voor de zomerstop kunnen gebeuren."

Wat wil het kamp Verstappen?

Vermeulen legt uit dat Verstappen er in principe voor openstaat om bij Red Bull te blijven: "We hebben een contract tot en met 2028. Natuurlijk zijn er afkoopclausules, die zijn er altijd geweest. Maar we hebben er nog nooit een gebruikt. We zijn altijd loyaal geweest en dat zullen we blijven."

Dat betekent echter niet dat Red Bull kan blijven aanmodderen, want volgens Vermeulen willen ze wel goede prestaties zien: "We willen op deze weg verder met Red Bull en we willen dat Max hier zijn loopbaan afsluit, maar natuurlijk wel met de kans om te winnen."