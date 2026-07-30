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Manager Verstappen gespot bij Red Bull-hoofdkantoor

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Manager Verstappen gespot bij Red Bull-hoofdkantoor

De manager van Max Verstappen lijkt deze week een bezoekje te hebben gebracht aan een hoofdkwartier van Red Bull. Verstappens privéjet vloog eerder deze week heel Europa rond, en maakte ook een stop in Salzburg. Verstappen was daar zelf niet aanwezig, maar zijn manager Raymond Vermeulen is wel gespot.

Na een drukke eerste seizoenshelft zette Verstappen afgelopen dinsdag koers richting zijn vakantieadres. Zijn privéjet steeg op vanaf het vliegveld van Nice, en zette koers naar Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië. Daar lag Verstappens jacht 'Unleash the Lion' voor anker, en de viervoudig wereldkampioen en zijn gezin gingen dan ook aan boord. Opvallend genoeg vloog de privéjet van Verstappen niet terug naar Frankrijk, maar zette hij koers richting Salzburg.

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Wat is er aan de hand?

Op het vliegveld van het Oostenrijkse Salzburg heeft Red Bull een aantal gebouwen, waaronder de bekende Hangar 7. Daarnaast ligt het hoofdkwartier van Red Bull om de hoek. Verstappens vliegtuig landde rond 17:00 in Salzburg, en werd geparkeerd voor Hangar 7. Op foto's die vanochtend opdoken is te zien dat Verstappens manager Raymond Vermeulen aanwezig was, wat dus zou betekenen dat er een kort overleg kan zijn geweest met Red Bull-prominenten.

Waar was Verstappen?

Na een aantal uurtjes vloog de jet weer richting Frankrijk, naar het vliegveld van Cannes. Wat Vermeulen precies heeft besproken in Salzburg, is niet duidelijk. Het zorgt wel weer voor geruchten over de toekomst van Verstappen, die op dat moment ronddobberde voor de kust van Sardinië. Op zee kwam hij een oude bekende tegen in de persoon van Mercedes-teambaas Toto Wolff, en ze werden samen op de gevoelige plaat vastgelegd.

Eerder bezoekje

Eerder dit jaar zorgde een bezoekje van Verstappen aan Salzburg al voor de nodige geruchten. Enkele maanden geleden hadden Verstappen en Vermeulen daar een ontmoeting met vrijwel de hele Red Bull-top bestaande uit Oliver Mintzlaff en aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya. Of ze ook aanwezig waren bij het bezoekje van Vermeulen, is niet duidelijk.

UserEvO

Posts: 182

Bij de Jumbo zijn de Red Bull blikjes een plank hoger gezet......Wordt Jumbo hoofd sponsor van Red BULL? Oh ja, en de komkommers zijn in de aanbieding.

  • 2
  • 30 jul 2026 - 10:14
F1 Nieuws Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • UserEvO

    Posts: 182

    Bij de Jumbo zijn de Red Bull blikjes een plank hoger gezet......Wordt Jumbo hoofd sponsor van Red BULL? Oh ja, en de komkommers zijn in de aanbieding.

    • + 2
    • 30 jul 2026 - 10:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.828

    Vreemd.
    Wat heeft de manager van Max te zoeken bij Redbull?

    • + 0
    • 30 jul 2026 - 10:48
    • Rocks

      Posts: 1.128

      Koffertje zwart geld halen voor de vakantie 😎

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 11:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.828

      Ja, of hij gaat proberen om Max bij hun onder te brengen.

      Zou wel 'n scoop zijn.....MAX GAAT BIJ REDBULL RIJDEN.

      • + 1
      • 30 jul 2026 - 11:21
    • Snork

      Posts: 22.841

      In Oostenrijk zijn de schitzels gewoon wat beter dan elders.

      • + 0
      • 30 jul 2026 - 11:43

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Datum
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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