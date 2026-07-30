De manager van Max Verstappen lijkt deze week een bezoekje te hebben gebracht aan een hoofdkwartier van Red Bull. Verstappens privéjet vloog eerder deze week heel Europa rond, en maakte ook een stop in Salzburg. Verstappen was daar zelf niet aanwezig, maar zijn manager Raymond Vermeulen is wel gespot.

Na een drukke eerste seizoenshelft zette Verstappen afgelopen dinsdag koers richting zijn vakantieadres. Zijn privéjet steeg op vanaf het vliegveld van Nice, en zette koers naar Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië. Daar lag Verstappens jacht 'Unleash the Lion' voor anker, en de viervoudig wereldkampioen en zijn gezin gingen dan ook aan boord. Opvallend genoeg vloog de privéjet van Verstappen niet terug naar Frankrijk, maar zette hij koers richting Salzburg.

Wat is er aan de hand?

Op het vliegveld van het Oostenrijkse Salzburg heeft Red Bull een aantal gebouwen, waaronder de bekende Hangar 7. Daarnaast ligt het hoofdkwartier van Red Bull om de hoek. Verstappens vliegtuig landde rond 17:00 in Salzburg, en werd geparkeerd voor Hangar 7. Op foto's die vanochtend opdoken is te zien dat Verstappens manager Raymond Vermeulen aanwezig was, wat dus zou betekenen dat er een kort overleg kan zijn geweest met Red Bull-prominenten.

Waar was Verstappen?

Na een aantal uurtjes vloog de jet weer richting Frankrijk, naar het vliegveld van Cannes. Wat Vermeulen precies heeft besproken in Salzburg, is niet duidelijk. Het zorgt wel weer voor geruchten over de toekomst van Verstappen, die op dat moment ronddobberde voor de kust van Sardinië. Op zee kwam hij een oude bekende tegen in de persoon van Mercedes-teambaas Toto Wolff, en ze werden samen op de gevoelige plaat vastgelegd.

Eerder bezoekje

Eerder dit jaar zorgde een bezoekje van Verstappen aan Salzburg al voor de nodige geruchten. Enkele maanden geleden hadden Verstappen en Vermeulen daar een ontmoeting met vrijwel de hele Red Bull-top bestaande uit Oliver Mintzlaff en aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya. Of ze ook aanwezig waren bij het bezoekje van Vermeulen, is niet duidelijk.