De alarmbellen rinkelen bij Red Bull. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve ziet de renstal in zwaar weer verkeren na een reeks opvallende vertrekken binnen de top van het team. Volgens de Canadees rust de toekomst van Red Bull meer dan ooit op de schouders van Max Verstappen.

Sinds het vertrek van Christian Horner in juli 2025 is Laurent Mekies de nieuwe teambaas, terwijl ook sleutelfiguren als Helmut Marko, Adrian Newey en Jonathan Wheatley de deur achter zich dichttrokken. Volgens Villeneuve heeft die leegloop diepe sporen nagelaten.

'Red Bull heeft zijn glans verloren'

"Red Bull moet er alles aan doen om Verstappen aan boord te houden, want op dit moment is hij het enige echte lichtpunt binnen het team", stelt Villeneuve. "Naast de verbrandingsmotor is er weinig dat nog naar behoren functioneert."

De wereldkampioen van 1997 ziet een renstal die haar identiteit kwijt is geraakt. "De voorbije twee jaar is Red Bull een politiek mijnenveld geworden. Er lijkt voortdurend strijd te zijn over wie de leiding heeft, terwijl de mensen die het team groot hebben gemaakt één voor één zijn verdwenen. De magie is weg. Red Bull wordt niet langer gezien als het gedurfde team dat altijd een oplossing vindt."

Exitclausule vergroot druk op Red Bull

Volgens Villeneuve is Verstappen inmiddels belangrijker geworden dan het team zelf. "Het verhaal draait niet langer om Red Bull, maar om Max. Hij is de laatste overgebleven soldaat, maar hij kan dit niet alleen oplossen. Je hebt de juiste mensen nodig om een winnende auto te bouwen."

Daarmee komt de onzekere toekomst van Verstappen opnieuw centraal te staan. De Nederlander zou tussen augustus en oktober een exitclausule in zijn contract kunnen activeren als hij buiten de top twee van het wereldkampioenschap staat. Red Bull hoopt op een publiek engagement van de viervoudig wereldkampioen om nieuwe topingenieurs aan te trekken, maar voorlopig houdt Verstappen alle opties open.