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Oud-wereldkampioen vreest voor Red Bull: "Verstappen het enige lichtpunt"

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Oud-wereldkampioen vreest voor Red Bull: "Verstappen het enige lichtpunt"

De alarmbellen rinkelen bij Red Bull. Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve ziet de renstal in zwaar weer verkeren na een reeks opvallende vertrekken binnen de top van het team. Volgens de Canadees rust de toekomst van Red Bull meer dan ooit op de schouders van Max Verstappen.

Sinds het vertrek van Christian Horner in juli 2025 is Laurent Mekies de nieuwe teambaas, terwijl ook sleutelfiguren als Helmut Marko, Adrian Newey en Jonathan Wheatley de deur achter zich dichttrokken. Volgens Villeneuve heeft die leegloop diepe sporen nagelaten.

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"Red Bull moet er alles aan doen om Verstappen aan boord te houden, want op dit moment is hij het enige echte lichtpunt binnen het team", stelt Villeneuve. "Naast de verbrandingsmotor is er weinig dat nog naar behoren functioneert."

De wereldkampioen van 1997 ziet een renstal die haar identiteit kwijt is geraakt. "De voorbije twee jaar is Red Bull een politiek mijnenveld geworden. Er lijkt voortdurend strijd te zijn over wie de leiding heeft, terwijl de mensen die het team groot hebben gemaakt één voor één zijn verdwenen. De magie is weg. Red Bull wordt niet langer gezien als het gedurfde team dat altijd een oplossing vindt."

Exitclausule vergroot druk op Red Bull

Volgens Villeneuve is Verstappen inmiddels belangrijker geworden dan het team zelf. "Het verhaal draait niet langer om Red Bull, maar om Max. Hij is de laatste overgebleven soldaat, maar hij kan dit niet alleen oplossen. Je hebt de juiste mensen nodig om een winnende auto te bouwen."

Daarmee komt de onzekere toekomst van Verstappen opnieuw centraal te staan. De Nederlander zou tussen augustus en oktober een exitclausule in zijn contract kunnen activeren als hij buiten de top twee van het wereldkampioenschap staat. Red Bull hoopt op een publiek engagement van de viervoudig wereldkampioen om nieuwe topingenieurs aan te trekken, maar voorlopig houdt Verstappen alle opties open.

Ferrari412T1

Posts: 528

Tja, Verstappen is al zolang als hij in de F1 rijdt gekoppeld aan RB. Ik zou hem toch wel eens willen zien bij een ander team.

  • 1
  • 17 jun 2026 - 12:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jacques Villeneuve Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Ferrari412T1

    Posts: 528

    Tja, Verstappen is al zolang als hij in de F1 rijdt gekoppeld aan RB. Ik zou hem toch wel eens willen zien bij een ander team.

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 12:25
  • mordor

    Posts: 2.168

    Sjaak begrijpt het. Niemand is groter dan het team, behalve Max. (en dat is best wel zorgwekkend)

    • + 1
    • 17 jun 2026 - 12:40
    • F1jos

      Posts: 5.380

      Max is zelfs nog groter dan Red Bull. In de top meeting hangar 7 smeken ze of hij blijft.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 12:50
  • Bertrand Gachot

    Posts: 891

    Het verschil tussen voormalig en niet voormalig:

    Sjaak Villeneune is een Canadees autocoureur, die in 1997 wereldkampioen Formule 1 werd. Hij is wereldkampioen voor de rest van zijn leven.

    Lance Armstrong is een Amerikaans Wielrenner, die 7 keer de tour de France won, deze overwinningen zijn hem ontnomen, hij is een voormalig winnaar van de Tour de France.

    • + 0
    • 17 jun 2026 - 13:20
    • The Wolf

      Posts: 1.043

      Voormalig (ex) is in deze zin correct gebruikt. Wereldkampioen ben je voor slechts 1 jaar, tenzij je meerdere titels achtereen knoopt uiteraard. Kampioen of regerend kampioen, alleen Norris mag zich op dit moment zo noemen. Ook Verstappen is anno nu een voormalig kampioen.

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 13:31
    • NicoS

      Posts: 20.878

      Correctie; vicewereldkampioen….

      • + 1
      • 17 jun 2026 - 13:38
    • The Wolf

      Posts: 1.043

      een vieze wereldkampioen

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 13:42
    • NicoS

      Posts: 20.878

      Ja ook goed….;)

      • + 0
      • 17 jun 2026 - 14:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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